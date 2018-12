Тежка Коледа за Милан и Гатузо

Италианският гранд Милан изпадна в нокдаун в навечерието на Коледа. "Росонерите" продължиха слабото си представяне от последните седмици, губейки с 0:1 от Фиорентина пред 52 499 тифози на "Сан Сиро". Четвъртото поражение на отбора, воден от Дженаро Гатузо , изхвърли "росонерите" от топ 4, което е основната цел на 18-кратните шампиони на Италия. Един от най-талантливите играчи на "Скуадра адзура" Федерико Киеза се превърна в герой за Виола, тъй като изигра пореден силен мач и отбеляза единственото попадение в 73-ата минута на мача.Милан остана с 27 точки от 17 мача на пето място, изоставайки на една от Лацио, като над 290 минути тимът не се е разписвал в Серия "А". След двете поредни равенства 0:0 срещу Торино и Болоня , където грандът беше задължен да дръпне на "орлите" в битката за четвъртата позиция, тази загуба, както и срамното отпадане от групите на Лига Европа след 1:3 от Олимпиакос в Атина, бъдещето на Гатузо не изглежда никак сигурно на пейката на "росонерите". Игуаин пък в осми пореден мач не успя да намери пътя към гола, като заслужено със съотборинците му бяха изпратени с освирквания на "Сан Сиро".

