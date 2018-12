Провал за Милан! Олимпиакос стигна до нужния резултат и изхвърли "росонерите" от Лига Европа (видео)

Η ενδεκδα της ομδας μας για το ματς με τη Μλαν! / How we line-up at our home! #olympiacos #UEL #OLYMIL @EuropaLeague pic.twitter.com/c7oiKmbm5n

Here's how we line up in tonight's #UEL clash in Athens

L'11 rossonero scelto da Mister Gattuso#OlympiacosMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/wYdYpljVSg