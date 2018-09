Безмилостен Джошуа приспа смелия Поветкин пред 90 000 на "Уембли" (видео + галерия)

Новият хегемон в тежка категория Антъни Джошуа (вече 22-0, 21 КО) нокаутира безмилостно руската машина Александър Поветкин (34-2, 24 КО) пред около 90 000 зрители на “Уембли” в дългоочакван сблъсък за три от четирите световни титли в дивизията.

BREAKING BOXING NEWS



Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua beats Alexander Povetkin in front of 90,000 fans at Wembley Stadium



AJ floors the Russian twice in Round 7. ##JoshuaPovetkin pic.twitter.com/3j8MqTvhWK — WakaBet (@WakabetNG) September 22, 2018

Поветкин изигра много солидно първите шест рунда и дори вероятно имаше предимство в бойните карти на съдиите, преди бомбардировката от страна на Джошуа - десни крошета, леви прави и ъперкъти - да го прати в нокдаун.

Претендентът се изправи, но секунди след това нова порция десни крошета го разлюля отново и точно преди да падне, съдията на ринга отсъди технически нокаут в 1:59-ата минута от седмия рунд!

ПЪРВИ РУНД

Joshua prowling a crowded ring pic.twitter.com/8oSSfvGzOD — Oliver Holt (@OllieHolt22) September 22, 2018





В началото на двубоя Поветкин използваше много ескиважи и се държеше на дистанция, като Джошуа също беше предпазлив и пласираше само леви прави в тялото, преди 1:30 минути преди края да поразтърси съперника с ляво кроше в главата. Руснакът също успя да пласира ляво кроше, макар и късо, когато най-накрая влезе в близка дистанция. В последните секунди обаче Поветкин разклати Джошуа с комбинация ляво кроше и десен прав, с което даде заявка за спечелване на рунда и сериозно притесни феновете на британеца.











ВТОРИ РУНД





Поветкин отново започна силно и разкървави носа на Джошуа с редица леви прави и едно ляво кроше, а шампионът единствено пробваше леви прави в тялото на руснака. Защитата на Поветкин не бе най-добрата възможна и той получи ляво кроше в главата, но не бе особено притенснен от този факт, тъй като продължаваше да стои отлично на ринга и да бъде по-експлозивен. В последните секунди на рунда Джошуа все пак вкара ляв прав и се опита да убеди съдиите, че не заслужава да отстъпва в бойните им карти.











ТРЕТИ РУНД





Джошуа пласира ранен десен ъперкът, но не чист, а Поветкин отговори с ляво кроше, като малко по-късно двоен опит за такъв тип удар бе париран от британеца, който потърси и отново клинч. Джошуа бе по-предпазлив в този рунд и в самия му край вкара десен прав, като за първи път от началото на мача изглеждаше сякаш не е в постоянна беда от атаките на Поветкин, които и не бяха толкова чести и експлозивни, колкото в предишните 6 минути.



CLOSE ROUND



The champion looks sharper now after five rounds as his jab becomes a real weapon.



Follow live: https://t.co/Cnc1vV7vu1

Book now: https://t.co/Vd1A6VQJBW

Non-sky subscribers: https://t.co/M4FyoTVXte pic.twitter.com/UhO5iwmkV1 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 22, 2018

ЧЕТВЪРТИ РУНД





Джошуа разкървави лявата вежда на Поветкин с чудесен десен ъперкът и дясно кроше, а в същото време вече започваше да изглежда повече като боксьорът, който контролира събитията на ринга. Атаките на руснака вече биваха изцяло парирани от Джошуа, който сякаш вече ги разгадаваше, а в същото време пласира и няколко прави в тялото, за да спечели за първи път отчетливо някой от рундовете.



GREAT ROUND



Joshua has found his range after six rounds but it is very close on the scorecards



Follow live: https://t.co/Cnc1vV7vu1

Book now: https://t.co/Vd1A6VQJBW

Non-sky subscribers: https://t.co/M4FyoTVXte pic.twitter.com/OckE17Sh5F — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 22, 2018

ПЕТИ РУНД





Петият рунд бе равностоен, като Поветкин успя да пласира къс ляв ъперкът, но заграждаше успешно Джошуа, който пък се отчете с няколко леви прави в тялото.











ШЕСТИ РУНД





Джошуа за първи път бе по-активният от двамата от самото начало на рунд, но атаките му бяха прекалено ограничени - десен прав и десен ъперкът, последвани от 2-минутна пауза и чак тогава ново дясно кроше в главата на съперника. Поветкин също се отчете с два леви ъперкъта в главата и тялото на Джошуа, но не можеше толкова успешно да скъсява дистанцията, както го правеше в предишните рундове.



STUNNING FINISH BY JOSHUA



A pulsating fight but @anthonyfjoshua displayed his brutal side by destroying Alexander Povetkin in Round 7



Follow live: https://t.co/Cnc1vV7vu1

Book now: https://t.co/Vd1A6VQJBW

Non-sky subscribers: https://t.co/M4FyoTVXte pic.twitter.com/P336BWkpFt — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 22, 2018

СЕДМИ РУНД





Джошуа демонстрира голямата си класа и собственоръчно обърна развоя на събитията по категоричен начин с безмилостни комбинации от две десни крошета, последвани от леви-десни прави и десен ъперкъти. Поветкин се изправи на "8", но след това отново бе бомбардиран с десни крошета от Джошуа и докато залиташе от въжетата, съдията на ринга реши да отсъди технически нокаут.