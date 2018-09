Бойни спортове Радост за англичаните непосредствено преди Джошуа - Поветкин 22 септември 2018 | 23:45 0 0 0 0 0

CLASSY CAMPBELL BEATS MENDY@luke11campbell gets revenge as he comfortably outpoints his French opponent.



Follow live: https://t.co/Cnc1vV7vu1

Book now: https://t.co/Vd1A6VQJBW

Non-sky subscribers: https://t.co/M4FyoTVXte pic.twitter.com/qZ2PGnhwKp — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 22, 2018

Кембъл е евопейски шампион при аматьорите от 2008 година и златен олимпийски медалист от Лондон 2012, но професионалната му кариера не се разви по очаквания вълнуващ начин, именно поради загубата от Менди със споделено съдийско решение през 2015-а. Освен него, миналата година той пропиля шанса си да спечели световната титла в лека категория на Световната боксова асоциация, губейки отново със споделено съдийско решение от Хорхе Линарес. На пети май все пак той “спря” (технически нокаут) Трой Джеймс и влезе като фаворит в мача срещу Менди, който бе в серия от 10 победи след последното си поражение през 2015-а срещу Едис Татил за вакантната европейска титла.



От самото начало на мача Менди се стараеше да контролира събитията на ринга и да определя разположението на двамата, като бе притиснал до въжетата противника си. Първите три рунда обаче бяха равностойни, като двамата разменяха прави удари с водещата ръка, без да отчитат някакви по-сериозни попадения.

Disciplined, skilled, victorious. Campbell gets revenge over Mendy.https://t.co/jwiqVBrgXU pic.twitter.com/vG9iPox7tk — Boxing News (@BoxingNewsED) September 22, 2018

Кембъл опитваше с удари в тялото да изморява съперника си, който въпреки че натискаше напред и опитваше през цялото време да го загражда, не правеше достатъчно, за да убеждава всички в превъзходството си. Друга причина за това бе и страхотното защитно движение на Кембъл, който бе твърдо решен да контраатакува и предимно да се пази. Той видимо пласираше и опитваше повече прави удари и крошета от опонента си, а чак в 10-ия рунд Менди направи ляво кроше в главата на британеца и добави десен прав.



Тактиката на Кембъл да трупа актив в бойните карти на съдиите и да бъде по-предпазлив провокира Менди да търси по-съсредоточено нокаут в последните три рунда. Англичанинът откровено бягаше в последните три минути и се стремеше единствено да пази преднината си, като дори потърси за първи път клинч. Менди усещаше, че на враждебна територия трудно ще получи съдийско решение, а и не направи достатъчно, за да убеди в достойнствата си, при което нормално загуби по точки. Британският герой в полусредна категория Люк Кембъл (19-2, 15 КО) зарадва феновете на препълнения стадион “Уембли” с категорична победа с единодушно съдийско решение в реванша си срещу Иван Менди (40-5-1, 19 КО) (119:109, 118:111, 116:112). Това бе последният подгряващ двубой преди шоуто Антъни Джошуа и Александър Поветкин.Кембъл е евопейски шампион при аматьорите от 2008 година и златен олимпийски медалист от Лондон 2012, но професионалната му кариера не се разви по очаквания вълнуващ начин, именно поради загубата от Менди със споделено съдийско решение през 2015-а. Освен него, миналата година той пропиля шанса си да спечели световната титла в лека категория на Световната боксова асоциация, губейки отново със споделено съдийско решение от Хорхе Линарес. На пети май все пак той “спря” (технически нокаут) Трой Джеймс и влезе като фаворит в мача срещу Менди, който бе в серия от 10 победи след последното си поражение през 2015-а срещу Едис Татил за вакантната европейска титла.От самото начало на мача Менди се стараеше да контролира събитията на ринга и да определя разположението на двамата, като бе притиснал до въжетата противника си. Първите три рунда обаче бяха равностойни, като двамата разменяха прави удари с водещата ръка, без да отчитат някакви по-сериозни попадения.Кембъл опитваше с удари в тялото да изморява съперника си, който въпреки че натискаше напред и опитваше през цялото време да го загражда, не правеше достатъчно, за да убеждава всички в превъзходството си. Друга причина за това бе и страхотното защитно движение на Кембъл, който бе твърдо решен да контраатакува и предимно да се пази. Той видимо пласираше и опитваше повече прави удари и крошета от опонента си, а чак в 10-ия рунд Менди направи ляво кроше в главата на британеца и добави десен прав.Тактиката на Кембъл да трупа актив в бойните карти на съдиите и да бъде по-предпазлив провокира Менди да търси по-съсредоточено нокаут в последните три рунда. Англичанинът откровено бягаше в последните три минути и се стремеше единствено да пази преднината си, като дори потърси за първи път клинч. Менди усещаше, че на враждебна територия трудно ще получи съдийско решение, а и не направи достатъчно, за да убеди в достойнствата си, при което нормално загуби по точки.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1388

1