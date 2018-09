Официално: Уайлдър срещу Фюри на 1 декември

It just gotten a little bit #WILDER

Един от най-дългоочакваните мачове в тежка категория за 2018 година официално ще се проведе на 1 декември в САЩ. Шампионът на Световния боксов съвет Дионтей Уайлдър (40-0, 39 KO) ще се изправи срещу непобедения бивш първенец в дивизията Тайсън Фюри (27-0, 19 KO) на собствена американска територия.Арената на събитието ще бъде обявена следващата седмица, като има слухове, че ще бъде "Стейпълс Сентър" в Лос Анджелис. Уайлдър и Фюри обмениха традиционните закани един към друг през социалните мрежи.Двамата още през август се разбраха за битката, след като Фюри елиминира съпротивата на Франческо Пианета и още на ринга обяви за идеята за този дуел. Това бе вторият мач на Фюри след две години и половина отсъствие от активния спорт, а сега вече е ясно, че следващото му препятствие ще бъде несравнимо по-голямо - шампионът на WBC от януари 2015 година насам Уайлдър.Американецът не се разбра с Антъни Джошуа (21-0, 20 KO) за гигантски обединяващ сблъсък за четирите световни титли, поради което избра предизвикателството “Фюри”. Наскоро пък стана ясно, че самият Джошуа е избрал “Уембли” за 13 април 2019 година за арена на следващата си битка , която може да бъде именно срещу Уайлдър, стига двамата да се разберат.