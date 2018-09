Бойни спортове Разочарование на "Уембли" в подгрявката на Джошуа - Поветкин 22 септември 2018 | 21:21 - Обновена 0 0 0 0 1



Двамата излязоха на ринга около три часа преди очаквания с огромен интерес дуел между Антъни Джошуа и Александър Поветкин за три от четирите световни титли в тежка категория. След края на Прайс - Кузмин англичанинът сподели, че в тренировките за мача е получил разкъсване на десния бицепс, но е решил въпреки това да не откаже възможността да се бие на "Уембли".

PRICE THROWS IN THE TOWEL



David Price has retired in his corner after four rounds against Sergey Kuzmin



За неособено познатия на международната сцена Кузмин това бе първи голям шанс да блесне в грандиозна галавечер, въпреки че това не бе първата му битка на стадион. На 27 ноември 2017-а той направи равенство с Амир Мансур на московския стадион “Лужники”, а иначе има солидна аматьорска кариера със световната титла от 2010 година. Кузмин също така е бил побеждаван от Антъни Джошуа в непрофесионален двубой, а и е съотборник на Поветкин в агенцията World of Boxing.



Прайс е олимпийски бронзов медалист от Пекин 2008 и е известен като един от малцината, нокаутирали Антъни Джошуа, макар и в спаринг. Кариерата му при професионалистите започна през 2010 година, като той набързо повдигна реномето си с 13 поредни победи. През февруари 2013-а обаче Прайс загуби с технически нокаут срещу Тони Томпсън, когото Кубрат Пулев е побеждавал с единодушно съдийско решение.

After four rounds, @DavidPrice_1 is forced to retire due to an arm injury.



Sergey Kuzmin is your new, WBA Inter-Continental Heavyweight Champion. #PriceKuzmin pic.twitter.com/dZCe6wC7of — DAZN USA (@DAZN_USA) September 22, 2018

Прайс бе нокаутиран (за четвърти път в кариерата си) от Александър Поветкин в Кардиф преди няколко месеца, когато отново участва в подгряващ двубой на Джошуа, който пък тогава спечели с единодушно съдийско решение срещу Джоузеф Паркър и обедини три от четирите шампионски пояса.



Битката с Кузмин започна търпеливо и за двамата, като в първите два рунда, все пак, Прайс направи по-сериозните попадения с леви крошета, а в третия нарани по-сериозно съперника си с този топ удар, като направи и комбинация с десни прави. Руснакът, като доста по-нисък от двамата, се придържаше към стратегията си да се бие от близка дистанция и оттам да опитва да пласира попадения. В четвъртия рунд двамата направиха страхотни размени без никаква мисъл за защита, откривайки се за съперника в стремежа си да направят възможно най-тежките крошета и ъперкъти.

David Price was looking decent in that fight but he's just retired on the stool after the 4th round.



Unfortunate but that might be the end of Price's career... pic.twitter.com/Ngj1pp5xrH — The Sportsman (@TheSportsman) September 22, 2018

Изненадващо обаче Прайс се отказа внезапно след края на четвъртия кръг, оправдавайки се с контузия в десния бицепс, която го извади от мача. Англичанинът видимо бе разочарован от нелепото развитие на двубоя, защото това бе вероятно последният му голям шанс да излезе на голяма сцена.

