Бойни спортове Джошуа: Ако Уайлдър бие Фюри, съм готов да го срещна! 23 септември 2018 | 01:06 - Обновена 0 0 0 0 12

Anthony Joshua beats Alexander Povetkin by TKO in a thrilling Wembley showdown.



Report: https://t.co/I3yBwdCCPx pic.twitter.com/KaixGMlDkP — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 22, 2018

“Поветкин е страхотен боец, много опасен, имаше много силни контриращи удари и всички го видяха. Аз имах план, знаех, че главата му е много здрава и затова се стремях първо да атакувам тялото му. Радвам се, че зарадвах всички, а колкото до следващия ми двубой, нека публиката да каже с кого иска да се бия. Вие кажете кой да е следващият ми съперник! @@@

Ако искате Уайлдър, аз нямам никакъв проблем. Ако той преодолее Фюри, съм готов да се изправя срещу него. Преговорите преди пропаднаха, но това не означава, че няма да го направим. И двамата си разменихме много реплики, така че съм готов да го срещна на ринга. Нека да направим анкета в социалните мрежи и да видим кой искат хората да ми е следващият съперник.

STUNNING FINISH BY JOSHUA



A pulsating fight but @anthonyfjoshua displayed his brutal side by destroying Alexander Povetkin in Round 7



Follow live: https://t.co/Cnc1vV7vu1

Book now: https://t.co/Vd1A6VQJBW

Non-sky subscribers: https://t.co/M4FyoTVXte pic.twitter.com/P336BWkpFt — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 22, 2018

Радвам се, че отново записах нокаут, отново намерих дясната си ръка. Цялата страна е зад мен, пожелавам на всички весела Коледа и весела Нова година”, каза Джошуа на ринга моментално след победата си. @@@

Промоутърът му Еди Хърн пък обяви очаквано, че ако не успее да се договори с Уайлдър, следващият опонент на Джошуа ще бъде Дилиън Уайт. Вече е запазена дата и място на предстоящата битка с участието на шампиона - 13 април 2019 година отново на “Уембли”. Антъни Джошуа (22-0, 21 КО) защити по безапелационен начин трите си световни титли в тежка категория срещу един от най-сериозните опоненти, срещу които му се е налагало да го прави - опасния Александър Поветкин. Руснакът бе много активен в първите три рунда, а в следващите три продължи да създава проблеми на новия хегемон в дивизията, но брутална атака на Джошуа в седмия рунд първо прати Саша в нокдаун, а после и принуди рефера на ринга да спре битката, преди Поветкин отново да се свлече от десните крошета.Ако искате Уайлдър, аз нямам никакъв проблем. Ако той преодолее Фюри, съм готов да се изправя срещу него. Преговорите преди пропаднаха, но това не означава, че няма да го направим. И двамата си разменихме много реплики, така че съм готов да го срещна на ринга. Нека да направим анкета в социалните мрежи и да видим кой искат хората да ми е следващият съперник.Промоутърът му Еди Хърн пък обяви очаквано, че ако не успее да се договори с Уайлдър, следващият опонент на Джошуа ще бъде Дилиън Уайт. Вече е запазена дата и място на предстоящата битка с участието на шампиона - 13 април 2019 година отново на “Уембли”.

Още по темата

0 0 0 0 12 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 16455 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2