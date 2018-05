15 години по-късно той отново е кралят на "Крусибъл"

Williams receives a cheque for £425,000 - the biggest ever prize in snooker history!#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/yxs2uKW4KI — World Snooker (@WorldSnooker1) May 7, 2018

Much has changed...



2000

2003

2018@markwil147 beats Higgins 18-16 to win his third world title - 15 years after his last!#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/ZCAngQ9MkZ — World Snooker (@WorldSnooker1) May 7, 2018

CENTURY: A fantastic start to the final session from Higgins as he brushes home a clearance of 131 to reduce the deficit to 15-11! #BBCSnooker pic.twitter.com/trAk7Iyd8Y — Live Snooker (@Livesnooker) May 7, 2018

WHAT A CLEARANCE



Williams breaks down on 58 and Higgins punishes emphatically with a sensational 68 to close the gap to 15-12! Can he turn this around? #BBCSnooker pic.twitter.com/YgMJ5nzytc — Live Snooker (@Livesnooker) May 7, 2018

John Higgins looks a different animal out there, hunting for 15-13 now...



How about this split!? #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/wvlJi99epb — World Snooker (@WorldSnooker1) May 7, 2018

Something's clicked for John Higgins!



The four-time champion adds a break of 82 to runs of 131 & 67, and now trails Mark Williams 15-13.



It was 14-7, remember... #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/cfUjcN675L — World Snooker (@WorldSnooker1) May 7, 2018

WILLIAMS IN FRONT AGAIN



A superb show of resilience from Williams as he secures his first frame of the evening to edge back in front at 16-15! Incredible drama at The Crucible! #BBCSnooker pic.twitter.com/xs0ZqhiduT — Live Snooker (@Livesnooker) May 7, 2018

ONE AWAY



Williams floats in a break of 100 to restore a two-frame cushion at 17-15 and move within one of a third World Championship title!



What does Higgins have left? #BBCSnooker pic.twitter.com/ks7d0KQisS — Live Snooker (@Livesnooker) May 7, 2018

WOULD YOU BELIEVE IT?!



Williams misses championship ball pink and Higgins holds his nerve to produce a magnificent 65 clearance to keep the match alive at 17-16 behind! #BBCSnooker pic.twitter.com/IYgFdYlKFf — Live Snooker (@Livesnooker) May 7, 2018

WILLIAMS IS WORLD CHAMPION



It's all over, Mark Williams becomes World Snooker Champion for the third time after a breath-taking 18-16 victory over John Higgins in the final! #BBCSnooker pic.twitter.com/994Tt22oUD — Live Snooker (@Livesnooker) May 7, 2018

Представителите на "випуск 92" Марк Уилямс и Джон Хигинс изиграха един от най-великите финали в историята на Световното първенство по снукър в "Крусибъл". Уелския дракон водеше с 15:10 след предишните три сегмента, но спечели короната след изключителна драма - 18:16, като с това стигна третата си световна титла!Уилямс стана вторият най-възрастен световен шампион (43) в историята на "Крусибъл" след великана Рей Риърдън , който в първото издание в "театъра на мечтите" в Шефилд на 45-годишна възраст побеждава Пери Манс. Именно този финал през 1978-ма беше досега между двамата "най-стари" претенденти, преди Хигинс (42) и Уелския дракон (43) да излязат на сцената този сезон.Уилямс грабна най-големия чек в историята на снукъра от 425 000 паунда, а за Хигинс остана "утехата" на стойност 180 хиляди. Вълшебника от Уишоу за първи път в кариерата си стигна два поредни финала на Световното и не можа да спечели нито един от тях, оставайки с четири титли и вече три поражения в битките за трофея.15-годишната пауза между участията на финал на Уилямс е най-голямата в историята и той заслужава само похвали и адмирации за изключителната си дисциплина, а "випуск 92" затвърди статута си на "евъргрийн" в джентълменския спорт - представителите му (Рони О'Съливан, Хигинс и Уилямс) спечелиха 10 от 20-те ранкинг турнира този сезон.Също така това е трето ранкинг отличие за Уелския дракон през настоящата кампания, което му се случва едва за трети път в кариерата - останалите са през 1998/99 и 1999/2000 (Хигинс също го е правил три пъти - 1994/95, 1997/98 и 2010/11). От гледна точка на парите обаче това е далеч най-успешният сезон в кариерата на Уилямс, който събра общо 885 400 паунда с невероятните си изяви, a Хигинс прибра общо 578 870.При 14:7 в полза на левичаря едва ли много хора са очаквали да се стигне до такъв трилър в последните фреймове, особено както се разви третата сесия, след която Уилямс стигна до комфортен аванс от 15:10. Хигинс обаче показа защо е един от най-великите в историята и изравни 15:15, а пък Уелския дракон пропусна първия си мачбол при 17:15, провокирайки едно от най-забележителните разчиствания под напрежение от страна на Вълшебника от Уишоу. В крайна сметка Уилямс не трепна в следващата партия и се развихри между топките, за да си заслужи третата корона в "Крусибъл".В първия фрейм от сесията Уилямс реализира по познатия смел начин шот-ту-натинг по розова за средния ляв джоб, като имаше нелош шанс да комбинира и с черна, но пропусна и предостави масата на съперника. Хигинс имаше три отворени червени, с които да започне брейка си, а впоследствие и разви достатъчно други с обратно въртене на кюбола след вкарана черна, за да може поне да стигне до фрейм-бол, стига да не прави фрапантна грешка. Той бе спокоен и безупречен в изпълненията си и направи четвъртия си сенчъри брейк във финала и 11-и в турнира до момента - пълно разчистване на стойност 131 точки за 11:15!За първи път във финала (а може би и в турнира) Уилямс направи най-голямата възможна грешка при разбиващ удар - намери синята с кюбола и остави две налични червени за опонента си. Хигинс реализира една от тях, но не можа да комбинира с жълта, с което върна уелсеца на масата, който пък отбеляза другата самотна червена. Впоследствие той дори успя да разреди групата през розова, колкото и трудно да изглеждаше на пръв поглед. Той обаче неочаквано пропусна червена по левия среден джоб и брейкът му спря на 58, а за Хигинс нямаше много трудни топки по масата, с изключение на жълтата, която не бе на позицията си, а бе долепена до дългия борд в близост до "жълтия джоб". Именно за нея той трябваше да се постарае да се пласира, но го направи блестящо с попадение по кафявата. В крайна сметка Вълшебника от Уишоу направи ново тотално разчистване за халф-сенчъри от 67 и стопи още от изоставането си в резултата - 12:15.С втория си удар в следващата партия обаче Хигинс остави червена за среден ляв джоб, след като по невнимание направи целувка със синята в опит за сейфти. Това даде доста добър шанс на Уилямс да се развихри между топките отново и да подобри успеваемостта си при ударите, която в първите два фрейма бе 85%, а тази на Хигинс - 98% (единственият пропуск бе по сложната жълта с хикса). Уелския дракон стигна до брейк от 47, но вторичният му разбиващ удар не извади налична червена и той трябваше да се задоволи със сейфти.Шотландецът направи слабо изпълнение и остави червена за горния ляв джоб, но Уилямс я пропусна, докато съперникът му я реализира с помощта на механичен мост. Хигинс подхвана нов сложен брейк, в който трябваше да прави кенън-шот след реализирана зелена, а впоследствие два пъти не демонстрира добър контрол над кюбола по последните три червени. Въпреки това той вкара страхотна зелена, за да се пласира за последната 1-точкова топка, а малко по-късно вкара и фрейм-бола си - синята. В крайна сметка разчистването бе тотално и на стойност 82 точки за заплашително стопяване на аванса на Уилямс - 13:15.В следващия фрейм двамата подхванаха сейфти размяна, след която Хигинс този път първи се развихри между топките и направи брейк от 47, преди да трябва да играе хитър защитен удар. Уилямс, който към този момент не бе вкарвал топка от половин час игра, отново се срина в опита си да обърне развоя на събитията и трябваше да си седне рано-рано на стола. За пореден път Вълшебника от Уишоу демонстрира непоколебимост под напрежение и спечели за първи път в мача четвърти пореден фрейм за 14:15!Уилямс започна с фаул след интервала, вкарвайки бялата, но пък Хигинс осъществи едва втория си пропуск за вечерта, неуспявайки да комбинира с розова след първата червена. Топките бяха достатъчно предразположени към Уилямс, който имаше реален шанс да се отчете най-после в сесията, въпреки че в един момент осъзна, че му няма малкия удължител за щеката. Както не за първи път се случи в сесията обаче, Уелския дракон сбърка червена и спря поредицата си на 47. На Хигинс му предстоеше ново разчистване, от което първия удар изглеждаше най-труден, а той го изпълни блестящо. Великият шотландец направи поредното си разчистване на стойност 62, за да изравни резултата на 15:15!Два часа след началото на финалната сесия Уилямс най-накрая спечели един от нужните му три фрейма за третата световна титла. И той обаче не дойде без главоболия, защото за n-ти път визита на уелсеца бе ограничена до мини-брейк от 41 точки, само че този път той не остави нищо на Хигинс. Кратката сейфти размяна бе съпроводена с по един пропуск по дълги червени и от двамата, но все пак след това Уелския дракон допълни с брейк от 37 и поведе отново с 16:15, и то при положение че не бе вкарвал топка преди началото на 31-ата партия от цели 40 минути.Левичарят започна с добри предпоставки да гради серия, но тя спря крайно преждевременно с пропуск по розова за десния среден джоб. По-лошото в случая за него бе, че Хигинс получи нелош шанс да направи нова печеливша визита, макар че синята и черната не бяха на своите оригинални позиции. Хигинс обаче също изпусна бялата от контрол и трябваше да компенсира с червена по левия среден, която не се получи.Така Уелския дракон се развихри отново и дори направи сенчъри брейк - втори за него в двубоя и 13-и в турнира - точно 100 точки за 17:15!Уилямс отново първи излезе на масата и се възползва да стигне до 37 точки във визитата си, преди да му се налага да влиза в групата с вторичен развиващ удар. Той през синята го направи и бе възнаграден прекрасно, като изпълненията му се получаваха с далеч по-голяма скорост, от които и да било други в сесията. Той вкара отлична червена от средна дистанция за 63-ата си точка в актива, преди да пропусне шампионската си топка - розовата за горния десен джоб!Хигинс извади късмет не само заради фрапиращия пропуск на съперника си, но и с благоразположените останали топки по масата. Вълшебника от Уишоу не разочарова и за пореден път разчисти сукното от позиция на догонващ, за да продължи трилъра в "Крусибъл" - брейк от 65 за 16:17!Уилямс отново демонстрира извънземното си чувство към удари, които никой друг не би видял, камо ли предприел. Той вкара феноменална червена за средния десен джоб и подхвана страховит брейк, който за нула време стана халф-сенчъри, като този път вкара мачбола си.Подвластен на емоциите, той спря на 69 с пропуск по кафявата, като Хигинс се върна на масата в търсене на нужните му три снукъра. Уилямс обаче се погрижи да не се стига до "излишна драма", като реализира дълга червена и стисна ръката на великия си съперник - 18:16!