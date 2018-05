Уелския дракон докосва третата си световна титла по снукър!

15-10...@markwil147 takes the final frame of a must-win mini session for Higgins!



Марк Уилямс се доближи само на три фрейма от третата си световна титла по снукър , след като поведе с 15:10 на Джон Хигинс една сесия преди края на финала им на Световното първенство в “Крусибъл”. И двамата направиха неуспешни опити за максимални брейкове, а Вълшебника от Уишоу се спаси от катастрофа, тъй като загуби първите четири фрейма, но после пък взе три поредни, за да отстъпи все пак с 3:5 в сегмента и да запази някакви шансове за обрат в последната сесия. Уилямс контролираше събитията на сукното в началото и има основания да се чувства удовлетворен от развитието на двубоя, въпреки че в миналото е допускал големи обрати, а Хигинс е известен със своята непоколебимост.Уилямс продължи добрата си поредица от неделя вечер, когато спечели последните три фрейма, за да направи резултата 10:7, след като Хигинс тъкмо бе стигнал до равенство и изглеждаше по-концентрираният от двамата на сукното. Първите четири фрейма в понеделник обаче бяха кошмарни за Вълшебника от Уишоу, който отбеляза само 30 точки в тях, а също така съперникът му се откъсна значително в резултата, реализирайки пет халф-сенчъри брейка.Уелския дракон пак изпълняваше някои удари със затворени очи, с каквото стана известен и в предишните си двубои в турнира. Брейк от 61 точки му осигури аванс от четири партии в началото на сесията, а след това 56 бяха достатъчни, за да се откъсне още при 12:7.Следващата партия предложи, реално, две печеливши визити за Уилямс, който продължаваше да реализира топка след топка - 69 и 56 за 13:7. В последната партия преди интервала той пак направи халф-сенчъри след ранен пропуск на Хигинс, като този път серията му бе изградена със сложни и рискови удари, подрязвания с хикса, а въпреки това всичките топки влизаха чисто. Неговият процент на вкарване бе 95, а този на Хигинс значително по-малко - 75%, което е крайно недостатъчно за успех.През 1992 година Стивън Хендри губи в един момент от финала с 8:14 срещу Джими Уайт, като впоследствие осъществява бляскав обрат, но тази задача винаги е била изключително сложна. Вълшебника от Уишоу започна позитивно след интервала с прекрасна дълга червена, която вдъхнови брейк от 67, за да се отчете все пак на таблото - 8:14.Уелския дракон обаче изглеждаше, че няма да позволи някакви съмнения около господството си на сукното, като дори се насочи към реализиране на максимален брейк. Той обаче остана без позиция за шестата черна и трябваше да се задоволи само с брейк от 65, след като заби кюбола в групата от останали червени. Уилямс гневно удари масата с юмрук и върна съперника си, за да подхванат двамата тактически дуел. Хигинс не само го спечели, но и разчисти масата с поредица от 72 за 9:14.Великият шотландец не само направи по-добър опит за максимум в следващия фрейм, но успя да компенсира няколко пъти, когато не бе в идеална позиция. Той дори реализира 9-ата си червена с крос-дабъл, след което разви с вторичен разбиващ удар останалите, но сбърка 10-ата, която пък също не бе никак лесна. Въпреки това, брейкът от 72 бе напълно достатъчен за 10:14 и спечелване на трети пореден фрейм за втори път в мача за Хигинс.Уилямс тъкмо бе натрупал 50 точки в актива си в следващия фрейм, когато сбърка сложна черна за подрязване към горния ляв джоб, но това не се оказа фатално. Съперникът му не можа да се възползва от ситуацията и впоследствие уелсецът си реализира фрейм-бола и поведе с 15:10, за да се доближи само на три партии от третата си световна титла.