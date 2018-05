Снукър Важните цифри между финалистите на Световното по снукър 06 май 2018 | 21:13 0 0 0 0 0



- Хигинс се бори за пета корона в "Крусибъл" (1998, 2007, 2009, 2011), а Уилямс за трета (2000 и 2003)



- общата възраст на двамата финалисти е 85 години (Уилямс на 43, а Хигинс на 42), което е рекорд в ерата на "Крусибъл". Предишното върхово постижение бе през 1978 година (в първото издание в театъра в Шефилд), когато Рей Риърдън (45 години) побеждава Пери Манс (37). Победителят между Хигинс и Уилямс ще бъде най-възрастният шампион именно от Риърдън насам.



- за първи път в историята на снукъра и двамата финалисти са на над 40-годишна възраст.



- за първи път в кариерата си Хигинс достига до два поредни финала на Световното.

- Уилямс за последно игра на финал през 2003 година, когато спечели втората си световна титла. 15 години е най-голямата пауза в историята между два финала за един играч.



- какъвто и да е резултатът от сблъсъка, "випуск 92" (Хигинс, Уилямс и Рони О'Съливан) ще са спечелили десет от 20-те ранкинг турнира този сезон.



- двамата финалисти имат общо 50 ранкинг титли на сметката си - Хигинс с 30 и Уилямс с 20.

- Хигинс опитва да спечели три ранкинг титли в един сезон за четвърти път в кариерата си, след като го е правил през сезони 1994/95, 1997/98 и 2010/11. Уилямс пък го е постигал през 1998/99 и 1999/2000.



- новият шампион ще прибере рекордния чек за 425 000 паунда и ще събере най-големия финансов актив общо за сезона в кариерата си. Победа за Хигинс ще направи сметката му за настоящата кампания 823 870 паунда, а Уилямс би събрал общо 885 400.



- Уилямс има десет сенчъри брейка на сметката си на Световното, а Хигинс - седем.



- Уилямс е загубил 35 фрейма досега в "Крусибъл", а Хигинс - 33.



ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

