Уелския дракон не се огъна от магията на Вълшебника в "Крусибъл"

The final three frames of Sunday go the way of #TeamWilliams! [10-7]#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/SD0vpIE5z2 — World Snooker (@WorldSnooker1) May 6, 2018

HUGE moments! @markwil147 ends the session three frames clear of Higgins at the halfway point in the @Betfred World Championship final! [10-7]#ilovesnooker pic.twitter.com/bdPpBzH5sA — World Snooker (@WorldSnooker1) May 6, 2018

Crucible tiyatrosunda finalin ilk gününü Mark Williams 10-7'lik skorla John Higgins karsnda üstün kapatt.



Britanya'da Mays aynn ilk Pazartesi günü tatil olduu için finalin üçüncü ve dördüncü seanslar yani ikinci günü yarn 16 ve 21'de oynanacak. #ilovesnooker pic.twitter.com/LlVSaZ5IxP — Muhabirin Köesi (@muhabirinkosesi) May 6, 2018

John Higgins - neither man nor ringtone can deter him. #EurosportSnooker pic.twitter.com/pO2xiuNOBu — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 6, 2018

John Higgins is motoring in the Crucible… #EurosportSnooker pic.twitter.com/JmCVlxYj18 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 6, 2018

Frame 14: Higgins, 117 break

Frame 15: Williams, 118 break pic.twitter.com/16mYYmKkcw — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 6, 2018

Mark Williams will take a 10-7 lead into tomorrow #EurosportSnooker pic.twitter.com/1Jo3vaIvN6 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 6, 2018

Двукратният световен шампион Марк Уилямс води с 10:7 след две сесии срещу четирикратния победител Джон Хигинс във финала на Световното първенство по снукър в "Крусибъл". Уелския дракон имаше аванс от 5:3 след първия сегмент от битката за най-ценния трофей в джентълменския спорт.Втората част на дуела между двамата представители на знаменития "випуск 92" предложи всичко възможно на феновете - сенчъри брейкове, неочаквани пропуски, объркани тактически отигравания, умора, напрежение, смели изпълнения, грешни решения и нестихващ драматизъм.Уилямс има основания да се чувства доволен не просто защото води в резултата, а защото в един момент изоставаше очевидно на масата, но след интервала повиши нивото на сериите си и успя да се откъсне от устремения към обрат Хигинс. Двамата продължават спора помежду си от 16 и от 21 часа в понеделник.Уилямс пак започна с чудесна дълга червена, но след това двамата размениха по няколко пропуска, преди Хигинс да тръгне в атака, само за да спре серията си на 22 след пропуск към десния среден джоб. Впоследствие великият шотландец увеличи сметката си на 46, но предаде масата на Уелския дракон и той уверено се понесе по пътя към успеха. Брейк от 72 бе достатъчен за 6:3 и за наказване на грешките на Хигинс от обещаващи позиции.Хигинс направи халф-сенчъри брейк от 51 в началото на втория фрейм от втората сесия, но излезе от позиция още при предпоследния си удар. Той бе изправен пред угрозата отново да загуби фрейм, след като е реализирал 50+ точки - така се случи в четвъртата партия на мача.Той отстъпи в тактическата битка и изглеждаше сякаш Уилямс ще подхване обрат, реализирайки дълга червена, но малко по-късно той пропусна елементарна 1-точкова топка и серията му спря на 22. Фреймът съвсем се закучи, двамата трудно стигаха до шансове, а когато Вълшебника от Уишоу реализира дълга червена (петата последна), вкара и кюбола.Впоследствие Уилямс вкара една червена, но останалите три бяха на левия борд и на достатъчно разстояние една от друга, че да не могат да бъдат развити с един удар.Уелския дракон през цялата вечер до този момент пропускаше дълги удари (нещо напълно контрастно с полуфиналния му дуел, а и като цяло в турнира), като с поредния си такъв вече предостави по-удобна маса за съперника си. Хигинс вкара останалите червени и си осигури успеха в продължилия над 30 минути фрейм - 6:4.Средният десен джоб "изплю" отправената към него червена от Уилямс и Хигинс заслужи тактическо предимство, разполагайки се на удобна позиция по останалите разпределени червени. Вълшебника от Уишоу направи шестия си брейк над 50 във финала (два за опонента му) - великолепно разчистване на стойност 127 (девети сенчъри брейк на Световното за него) и с това инициативата на Уелския дракон съвсем се стопи при 6:5.Шотландецът прати червена между челюстите на долния ляв джоб, за да предостави визитата на Уилямс, който реализира 37 и постави снукър зад кафява при пет оставащи червени на масата. Хигинс направи фаул, докосвайки черната, а уелсецът довърши започнатото с поредица от 20-ина точки, за да дръпне отново със 7:5.Хигинс първи получи шанс да се поразвихри между топките, но пропуск спря серията му на едва 29. Това не се оказа фатално, защото Уилямс отново не можеше да намери никакъв ритъм в изпълненията си и съвсем скоро шотландецът отново бе на масата с по-продължителна визита от 55 точки си осигури фрейма - 7:6.Уилямс в следващата партия първи излезе на масата, за да пробва брейк, но отново го провали вторичен разбиващ удар от положение "над" групата, което му се случи за трети път в двубоя. Умората очевидно взимаше голяма роля в решенията му на масата и Хигинс се възползва от този факт - тотално разчистване от 117 точки за първото равенство в мача от 7:7.Уелския дракон най-накрая излезе от летаргията във вечерната сесия и направи страхотен сенчъри брейк - първи за него в срещата и 11-и в турнира - от 118 точки за 8:7. Така той не позволи на Хигинс да спечели три поредни фрейма и да поведе евентуално за първи път във финала.Пропуските по дълги червени обаче не само не спираха да тормозят Уилямс, който отново остави съперника си да пробва брейк-билдига си, само че беше възнаграден с грешка от вторичен кенън-шот на Хигинс. Уилямс не пропусна да се възползва и с брейк от 64 си осигури аванс от 9:7 фрейм преди края на сесията.Като по учебник последната партия във втория фрагмент предложи много пропуски, напрежение и тактическо надлъгване, без и двамата да демонстрират оптимално състояние, просто защото умората започна да натежава.Масата също не бе предразположена към тях и те често трябваше да прибягват до шот-ту-натинг, като Уилямс предаде реда си на Хигинс при 48 точки на сметката си и шест останали червени на масата. Една от 1-точковите топки обаче беше залепена за кафявата до "зеления" джоб, като именно шотландецът реализира кафявата в опита си да развие червената, правейки фаул. При 52-43 и без вече проблемни червени Уилямс се върна на масата и си осигури впечатляващ аванс, предвид обстоятелствата, в края на неделния ден - 10:7.