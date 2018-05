Снукър "Набор '92" на финал в "Крусибъл"! Мечтан снукър дуел на титаните 06 май 2018 | 01:50 - Обновена 0 0 0 0 1

Old dog, new tricks.#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/CsWclrru6V — World Snooker (@WorldSnooker1) May 5, 2018

Марк Уилямс е единственият човек, който е побеждавал Джон Хигинс на полуфинал на Световното, а сега двамата ще спорят за първи път за трофея, и то при положение, че са представители на т.нар. "набор '92", който, заедно с Рони О'Съливан, влезе в професионалния снукър преди 26 години и доминира оттогава досега. За Хоукинс остана утехата, че е най-постоянният в "Крусибъл" през последните шест години и може да се похвали с пет полуфинала и един финал, но титлата отново му убягна.



РЕПОРТАЖ ОТ ПЪРВАТА СЕСИЯ



РЕПОРТАЖ ОТ ПЕТЪЧНИЯ ДЕН



Дневната сесия започна при резултат 9:7, като двамата отново си я поделиха - 4:4, както се получи и в тази от петък вечер. Световният номер 6 Хоукинс направи страхотно начало със сенчъри брейк от 128 за 10:7 и отличен старт, но Уилямс отговори с два успеха в последвали биткаджийски фреймове. Впоследствие Уелския дракон направи разчистване на стойност 68 във фрейм 20 и се оттегли на интервал при равенство 10:10. Брейкове от 53 и ново сенчъри - 133 - върна преднината на Ястреба от 12:10, но Уилямс не остана по-назад и също реализира "стотица" - 103. Двукратният шампион изглеждаше сигурен в изравняването преди финалната сесия, но пропусна черната и серията му спря на 50, а Хоукинс се възползва от подаръка и разчисти за 73 и 13:11.



Уилямс откри вечерната сесия с феноменален плант през долния борд с две червени, като прицелната бе на ръба на десния среден джоб, а другата 1-точкова топка пропътува над два метра разстояние, за да изпълни целта на майстора.

“That is the shot of this year’s Championship.”



Unbelievable from Mark Williams!! #BBCSnooker pic.twitter.com/jggwHq9vVM — Live Snooker (@Livesnooker) May 5, 2018

Вместо великолепното изпълнение да вдъхнови сенчъри, Уилямс трябваше да се задоволи с едва 55, заради нелеп пропуск по черната от оригиналната й позиция. Все пак той спечели тактическата битка, Ястреба направи два фаула, но уелсецът отново пропусна черна от точката (отново за горния ляв джоб) и даде шанс на Хоукинс да се поупражнява с последните червени. Наистина ставаше въпрос за намиране на ритъм на гърба на съперника, защото Ястреба просто разчисти до розова и предаде фрейма при изоставане от 30-ина точки!



Уилямс направи серия от 28, преди да си седне на стола и впоследствие да предаде масата на Ястреба, който имаше сериозна работа пред себе си. С лек късмет той премести кюбола от боулк зоната до позиция за атака на групата с вторичен разбиващ удар. Неговата серия секна на 49 впоследствие с пропуск по сложната трета последна червена към средния десен джоб, а Уилямс сгреши сейфти удар с "хикса". Хоукинс пропусна заложената червена към долния ляв джоб и двамата продължиха надлъгването по сукното. Нов пропуск по червена на Уелския дракон осигури на английския му съперник много добре подредена маса с две 1-точкови топки и той разчисти до синя с "брейк" от 17 за 14:12.

Barry Hawkins 1413 Mark Williams



Hawkins misses a risky final red with the rest and Williams accepts his gift and closes the gap back to just one adrift! #BBCSnooker pic.twitter.com/XsgqOFTCtW — Live Snooker (@Livesnooker) May 5, 2018

Двукратният шампион имаше голям късмет да намали на 14:13 след нов биткаджийски фрейм с редица обрати в инициативата, както и големи пропуски на двамата. Англичанинът атакува по крайно смел, но неуспешен начин, последната червена на десния борд и практически предаде партията в момента, в който тя се разлюля между челюстите. Поредният неловък фрейм след това пък също премина на сметката на Уилямс, който с ключово разчистване на стойност 28 осигури на зрителите най-възможния вълнуващ резултат на интервала - 14:14.



Уилямс сбърка неособено лесна червена за долния десен джоб и предостави масата в самото начало на Хоукинс, който отново се провали в опита си да направи халф-сенчъри брейк във вечерната сесия. При 45 на сметката си Ястреба направи позиционна грешка и трябваше да компенсира със сложен удар по розовата, която обаче не реализира - така към този момент в сегмента най-дългата му серия остана 49. Уилямс обаче за пореден път в двубоя не се възползва от шанса си да поведе, след като се е добрал до равенство - той върна съперникът си на масата и Хоукинс с втора по-сериозна визита от 60 (най-накрая халф-сенчъри) направи 15:14.



Следващата партия пак бе продължителна и започна с дълга размяна на сейфти удари по разпръснатите червени, като и двамата се стараеха да пращат бялата в булк зоната. Хоукинс наистина се постара с прекрасен удар да удължи брейка си, който започна след по-лош късмет на Уилямс в сейфти играта, но с 42 на сметката си Ястреба пропусна елементарна черна от оригиналната позиция. Уилямс увеличи актива си на 26, но пак не можа да изгради брейк, само че грешката му не бе наказана от англичанина, който пак го върна при две червени оставащи на сукното. Уелския дракон разчисти до черна по блестящ начин и изравни 15:15.



Двукратният шампион отново започна със забележителна дълга червена, но двете му мини визити, с които поведе с 47-0, бяха спрени с лош късмет и липса на налична червена при вторичните разбиващи удари. Хоукинс пък стигна само до 29, въпреки че прати в джобовете две великолепни червени, но сбърка сравнително лесна черна от оригиналната позиция, и то при оставаща само една топка преди цветовете. Ястреба предприе рискован сейфти удар и сбърка след нежелан контакт с кафявата, което даде шанс на Уилямс да реализира последната черна и да прати опонента си в зоната на снукърите. Хоукинс не се отказа, но уелсецът реализира жълта, зелена и кафява, за да поведе за първи път в целия полуфинал - 16:15!

.@markwil147 is a frame away from a place in the @Betfred World Championship final...



16-15 #ilovesnooker pic.twitter.com/WAGQVKCf1w — World Snooker (@WorldSnooker1) May 5, 2018 Outstanding sportsmanship from Hawkins as he asks the referee to re-spot the blue after it had moved on its spot and opened up more of the red #ilovesnooker pic.twitter.com/xOU5XmT4gY — Live Snooker (@Livesnooker) May 5, 2018

Англичанинът отново трябваше да си седне рано-рано в стола след опит за голям брейк - само с 29 точки в актива си, защото обърка с механичния мост розовата, която от известно време бе на позицията на червената. Уилямс направи същата грешка в момент, когато изглеждаше, че е поел контрола върху фрейма, но изоставаше в резултата с 19-29. Ястреба увеличи сметката си до 47, преди да се прояви като голям джентълмен, подсказвайки на съдията, че е върнал синята по такъв начин, че може да вижда червената, когато всъщност Уилямс го постави в снукър. В крайна сметка англичанинът сбърка дълга червена (третата последна на масата) и я остави налична за Дракона, но той не можа да се пласира за цвят, след като я вкара, при което трябваше да се задоволи със снукър зад черната (на оригиналното място на жълтата).

Williams leading Hawkins around the table - a brilliant moment #BBCSnooker pic.twitter.com/T3Fyz1ssXI — Live Snooker (@Livesnooker) May 5, 2018

Хоукинс направи два фаула (47-38) и остави трудна дълга червена за Уилямс, който я пропусна и остави другата налична за съперника си. Ястреба я вкара, но направи ужасяваща комбинация по розова, с която размести почти всички топки на масата и не реализира нищо, а уелсецът отиде да го потупа утешително по рамото. Когато фреймът надвиши половин час времетраене (най-дългият в мача), двамата се впуснаха в тактически дуел по цветовете, а първи трепна Хоукинс, като Уилямс намали до 50-55 с вкарване на зелена, кафява и синя. Уелския дракон издебна опонента си да сбърка фатално и с невероятен удар по розова и след това по черна си осигури мястото на финала! WILLIAMS WINS!!



Mark Williams is through to his first World Championship final for 15 years after an epic 17-15 victory over Barry Hawkins! #BBCSnooker pic.twitter.com/10rdeA19Vv — Live Snooker (@Livesnooker) May 5, 2018 На 43-годишна възраст Марк Уилямс отново е на финал на Световното първенство по снукър в "Крусибъл" - цели 15 години след спечелването на последната си втора титла, след като надделя в изумително драматичен двубой срещу Бари Хоукинс със 17:15. В битката за най-ценното отличие в джентълменския спорт Уелския дракон ще се изправи срещу "набора" си Джон Хигинс, който по-рано отстреля Кайрън Уилсън със 17:13.Марк Уилямс е единственият човек, който е побеждавал Джон Хигинс на полуфинал на Световното, а сега двамата ще спорят за първи път за трофея, и то при положение, че са представители на т.нар. "набор '92", който, заедно с Рони О'Съливан, влезе в професионалния снукър преди 26 години и доминира оттогава досега. За Хоукинс остана утехата, че е най-постоянният в "Крусибъл" през последните шест години и може да се похвали с пет полуфинала и един финал, но титлата отново му убягна.Дневната сесия започна при резултат 9:7, като двамата отново си я поделиха - 4:4, както се получи и в тази от петък вечер. Световният номер 6 Хоукинс направи страхотно начало със сенчъри брейк от 128 за 10:7 и отличен старт, но Уилямс отговори с два успеха в последвали биткаджийски фреймове. Впоследствие Уелския дракон направи разчистване на стойност 68 във фрейм 20 и се оттегли на интервал при равенство 10:10. Брейкове от 53 и ново сенчъри - 133 - върна преднината на Ястреба от 12:10, но Уилямс не остана по-назад и също реализира "стотица" - 103. Двукратният шампион изглеждаше сигурен в изравняването преди финалната сесия, но пропусна черната и серията му спря на 50, а Хоукинс се възползва от подаръка и разчисти за 73 и 13:11.Уилямс откри вечерната сесия с феноменален плант през долния борд с две червени, като прицелната бе на ръба на десния среден джоб, а другата 1-точкова топка пропътува над два метра разстояние, за да изпълни целта на майстора.Вместо великолепното изпълнение да вдъхнови сенчъри, Уилямс трябваше да се задоволи с едва 55, заради нелеп пропуск по черната от оригиналната й позиция. Все пак той спечели тактическата битка, Ястреба направи два фаула, но уелсецът отново пропусна черна от точката (отново за горния ляв джоб) и даде шанс на Хоукинс да се поупражнява с последните червени. Наистина ставаше въпрос за намиране на ритъм на гърба на съперника, защото Ястреба просто разчисти до розова и предаде фрейма при изоставане от 30-ина точки!Уилямс направи серия от 28, преди да си седне на стола и впоследствие да предаде масата на Ястреба, който имаше сериозна работа пред себе си. С лек късмет той премести кюбола от боулк зоната до позиция за атака на групата с вторичен разбиващ удар. Неговата серия секна на 49 впоследствие с пропуск по сложната трета последна червена към средния десен джоб, а Уилямс сгреши сейфти удар с "хикса". Хоукинс пропусна заложената червена към долния ляв джоб и двамата продължиха надлъгването по сукното. Нов пропуск по червена на Уелския дракон осигури на английския му съперник много добре подредена маса с две 1-точкови топки и той разчисти до синя с "брейк" от 17 за 14:12.Двукратният шампион имаше голям късмет да намали на 14:13 след нов биткаджийски фрейм с редица обрати в инициативата, както и големи пропуски на двамата. Англичанинът атакува по крайно смел, но неуспешен начин, последната червена на десния борд и практически предаде партията в момента, в който тя се разлюля между челюстите. Поредният неловък фрейм след това пък също премина на сметката на Уилямс, който с ключово разчистване на стойност 28 осигури на зрителите най-възможния вълнуващ резултат на интервала - 14:14.Уилямс сбърка неособено лесна червена за долния десен джоб и предостави масата в самото начало на Хоукинс, който отново се провали в опита си да направи халф-сенчъри брейк във вечерната сесия. При 45 на сметката си Ястреба направи позиционна грешка и трябваше да компенсира със сложен удар по розовата, която обаче не реализира - така към този момент в сегмента най-дългата му серия остана 49. Уилямс обаче за пореден път в двубоя не се възползва от шанса си да поведе, след като се е добрал до равенство - той върна съперникът си на масата и Хоукинс с втора по-сериозна визита от 60 (най-накрая халф-сенчъри) направи 15:14.Следващата партия пак бе продължителна и започна с дълга размяна на сейфти удари по разпръснатите червени, като и двамата се стараеха да пращат бялата в булк зоната. Хоукинс наистина се постара с прекрасен удар да удължи брейка си, който започна след по-лош късмет на Уилямс в сейфти играта, но с 42 на сметката си Ястреба пропусна елементарна черна от оригиналната позиция. Уилямс увеличи актива си на 26, но пак не можа да изгради брейк, само че грешката му не бе наказана от англичанина, който пак го върна при две червени оставащи на сукното. Уелския дракон разчисти до черна по блестящ начин и изравни 15:15.Двукратният шампион отново започна със забележителна дълга червена, но двете му мини визити, с които поведе с 47-0, бяха спрени с лош късмет и липса на налична червена при вторичните разбиващи удари. Хоукинс пък стигна само до 29, въпреки че прати в джобовете две великолепни червени, но сбърка сравнително лесна черна от оригиналната позиция, и то при оставаща само една топка преди цветовете. Ястреба предприе рискован сейфти удар и сбърка след нежелан контакт с кафявата, което даде шанс на Уилямс да реализира последната черна и да прати опонента си в зоната на снукърите. Хоукинс не се отказа, но уелсецът реализира жълта, зелена и кафява, за да поведе за първи път в целия полуфинал - 16:15!Англичанинът отново трябваше да си седне рано-рано в стола след опит за голям брейк - само с 29 точки в актива си, защото обърка с механичния мост розовата, която от известно време бе на позицията на червената. Уилямс направи същата грешка в момент, когато изглеждаше, че е поел контрола върху фрейма, но изоставаше в резултата с 19-29. Ястреба увеличи сметката си до 47, преди да се прояви като голям джентълмен, подсказвайки на съдията, че е върнал синята по такъв начин, че може да вижда червената, когато всъщност Уилямс го постави в снукър. В крайна сметка англичанинът сбърка дълга червена (третата последна на масата) и я остави налична за Дракона, но той не можа да се пласира за цвят, след като я вкара, при което трябваше да се задоволи със снукър зад черната (на оригиналното място на жълтата).Хоукинс направи два фаула (47-38) и остави трудна дълга червена за Уилямс, който я пропусна и остави другата налична за съперника си. Ястреба я вкара, но направи ужасяваща комбинация по розова, с която размести почти всички топки на масата и не реализира нищо, а уелсецът отиде да го потупа утешително по рамото. Когато фреймът надвиши половин час времетраене (най-дългият в мача), двамата се впуснаха в тактически дуел по цветовете, а първи трепна Хоукинс, като Уилямс намали до 50-55 с вкарване на зелена, кафява и синя. Уелския дракон издебна опонента си да сбърка фатално и с невероятен удар по розова и след това по черна си осигури мястото на финала!

Още по темата

0 0 0 0 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 899 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1