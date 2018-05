Снукър Ястреба се извиси леко над Дракона в "Крусибъл" 03 май 2018 | 23:56 - Обновена 0 0 0 1 0

END OF SESSION: Barry Hawkins 53 Mark Williams



The Welshman closes the opening session with a brilliant break of 110 but he trails overnight. #ilovesnooker pic.twitter.com/Pu7lm8UdLj — Live Snooker (@Livesnooker) May 3, 2018

В първия полуфинален сегмент за деня между Джон Хигинс и Кайрън Уилсън се получи същият резултат 5:3 в полза на Вълшебника от Уишоу.

Termina la sesión con ventaja de 5-3 para Barry Hawkins pic.twitter.com/qOtyY4Xeae — Sandysport (@sandysportweb) May 3, 2018

За Ястреба това е пето участие на полуфинал в "театъра на мечтите" в Шефилд, като желанието му е отново да стигне битката за трофея, както беше през 2013-а, когато отстъпи на Рони О'Съливан. Уелския дракон пък за първи път от 2011-а е в предпоследната фаза в "Крусибъл" и отдавна не е изглеждал по-сериозен в устрема си към трета световна титла.

The Crucible seems to give @TheHawk147 wings...



The 2013 finalist has flown to a 3-1 lead over Mark Williams, opening with a break of 129!



Can his opponent, a two-time world champion, knock him off his perch? #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/Cs4ANBVXnK — World Snooker (@WorldSnooker1) May 3, 2018

Очаквано двамата проведоха началото на двубоя на бързи обороти и не изневеряваха на атакуващия си стил, като цялостно Уилямс изоставаше леко от съперника си по отношение на успеваемостта на ударите за вкарване, както от близко, така и от далечно разстояние. Ястреба започна по най-добрия начин с най-големия сенчъри брейк за сесията изобщо - 129 във фрейм №1.







Реализаторското му чувство не го напусна и в следващата партия, когато поредица от 74 му позволи да дръпне с 2:0. Уилямс обаче демонстрира нагледно биткаджийския си дух и направи отлично разчистване на стойност 88, за да намали на 2:1. Последният фрейм преди интервала не предложи толкова големи точкови серии, но запази средното времетраене от под 15 минути, като Ястреба успя да се възползва по-добре от шансовете си и направи 3:1.

That's how @TheHawk147 rolls...



It was an all or nothing job there! #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/w1dsTfDywU — World Snooker (@WorldSnooker1) May 3, 2018

След паузата двамата се захапаха по-сериозно в тактическо отношение, като и грешките им зачестиха, главно при опитите за вкарване, макар че имаше пропуски и в сейфти играта. 40-минутният пети фрейм отиде на сметката на Уилямс, след като той получи няколко подаръка от Хоукинс и се възползва за 3:2. Ролите се размениха в следващата фрагментална партия, която вече бе спечелена от Ястреба. Краткият период на надлъгване по зеленото сукно бе прекъснат от англичанина, който реализира брейк от 90 точки и си подсигури спечелването на сесията - 5:2. Уилямс не изглеждаше прекалено разтревожен от внушителния начин, по който съперникът му трупаше фреймове на сметката си и приключи сесията възможно най-стилно - сенчъри от 110 точки за 5:3. Специалистът по постоянство в "Крусибъл" Бари Хоукинс натрупа лек аванс от 5:3 в първата сесия от полуфиналния му дуел на Световното първенство по снукър с носителя на "Тройната корона" и двукратен световен шампион Марк Уилямс. Двамата продължават битката в петък от 16:30 часа, като заключителните две сесии ще се разиграят в събота.В първия полуфинален сегмент за деня между Джон Хигинс и Кайрън Уилсън се получи същият резултат 5:3 в полза на Вълшебника от Уишоу.За Ястреба това е пето участие на полуфинал в "театъра на мечтите" в Шефилд, като желанието му е отново да стигне битката за трофея, както беше през 2013-а, когато отстъпи на Рони О'Съливан. Уелския дракон пък за първи път от 2011-а е в предпоследната фаза в "Крусибъл" и отдавна не е изглеждал по-сериозен в устрема си към трета световна титла.Очаквано двамата проведоха началото на двубоя на бързи обороти и не изневеряваха на атакуващия си стил, като цялостно Уилямс изоставаше леко от съперника си по отношение на успеваемостта на ударите за вкарване, както от близко, така и от далечно разстояние. Ястреба започна по най-добрия начин с най-големия сенчъри брейк за сесията изобщо - 129 във фрейм №1.Реализаторското му чувство не го напусна и в следващата партия, когато поредица от 74 му позволи да дръпне с 2:0. Уилямс обаче демонстрира нагледно биткаджийския си дух и направи отлично разчистване на стойност 88, за да намали на 2:1. Последният фрейм преди интервала не предложи толкова големи точкови серии, но запази средното времетраене от под 15 минути, като Ястреба успя да се възползва по-добре от шансовете си и направи 3:1.След паузата двамата се захапаха по-сериозно в тактическо отношение, като и грешките им зачестиха, главно при опитите за вкарване, макар че имаше пропуски и в сейфти играта. 40-минутният пети фрейм отиде на сметката на Уилямс, след като той получи няколко подаръка от Хоукинс и се възползва за 3:2. Ролите се размениха в следващата фрагментална партия, която вече бе спечелена от Ястреба. Краткият период на надлъгване по зеленото сукно бе прекъснат от англичанина, който реализира брейк от 90 точки и си подсигури спечелването на сесията - 5:2. Уилямс не изглеждаше прекалено разтревожен от внушителния начин, по който съперникът му трупаше фреймове на сметката си и приключи сесията възможно най-стилно - сенчъри от 110 точки за 5:3.

Още по темата

0 0 0 1 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 774

1