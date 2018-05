Снукър Ястреба се задържа над Уилямс след 16 фрейма от полуфинала в "Крусибъл" 04 май 2018 | 21:37 0 0 0 0 0

Mark Williams continues to trail Barry Hawkins 9-7 after the second session in the World Championship semi-final.



They resume at 10:00 BST on Saturday.#bbcsnooker pic.twitter.com/UkYu8DXYHZ — BBC Snooker (@BBCSnooker) May 4, 2018

Двамата поделиха единствената си днешна сесия - 4:4, което запази крехката преднина на Ястреба,

Just like John Higgins in the other semi final, @TheHawk147 protects a two-frame advantage in the second session to lead 9-7...



Though @markwil147 did draw level at 6-6.



It's been cat & mouse stuff in the @Betfred World Championship today! #ilovesnooker pic.twitter.com/6keDXFqP8q — World Snooker (@WorldSnooker1) May 4, 2018

Уелския дракон взе първите две партии, като направи и топ брейк от 80 точки, за да изравни на 5:5, като съперникът му от Лондон не бе реализирал нито една топка до този момент. Въпреки това Ястреба се съживи в третия фрейм и с поредица от 63 отново поведе с малко, преди Уилямс пак да се отчете с успех на сукното за 6:6 на интервала.

After nine minutes without a pot...



What a shot from @TheHawk147 under the circumstances!#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/vzXJhsaAKW — World Snooker (@WorldSnooker1) May 4, 2018

Фрейм 13 също бе решен по цветовете и Уилямс изглеждаше сигурен, че ще го вземе, но пропусна труден удар по синята за боулк ъгъл с механичния мост. Ястреба се възползва от подаръка и открадна фрейма, а след това бе по-щастливият от двамата и в следващата биткаджийска партия, за да дръпне с 8:6. 15-ата партия отново не предложи печеливша дълга визита, като сейфти битката бе решена в полза на Хоукинс с крос-дабъл по последната розова. Уилямс все пак затвори сесията с брейк от 62 за 9:7.



