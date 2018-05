Речено - сторено! Шампионът даде пресконференция гол (видео)

He's a man of his word...



As promised, Mark Williams has arrived for his press conference as world champion - naked! #bbcsnooker pic.twitter.com/yEF9h2MqMF — BBC Snooker (@BBCSnooker) May 7, 2018

The 2018 World Snooker champion. Hats (and everything else) off to Mark Williams pic.twitter.com/mllW61zHG7 — Joe Downes (@jredownes) May 7, 2018

Mark Williams is doing press conference naked as promised pic.twitter.com/Qe64siLcP1 — David Hendon (@davehendon) May 7, 2018

He really is naked. “Cold in here innit” world snooker champion Mark Williams fulfils his promise. pic.twitter.com/LdfDri3rf0 — Martyn Ziegler (@martynziegler) May 7, 2018

Марк Уилямс удържа на думата си и проведе шампионската си пресконференция гол, както се бе заканил преди началото на финала на Световното първенство по снукър срещу Джон Хигинс. Уелския дракон спечели с 18:16 в един от най-великите дуели за титлата и след това се съблече, за да говори с медиите за триумфа си.