Идеалният отбор на Първа лига за изминалия кръг

Вандерсон (Лудогорец)

Бразилецът отбеляза два гола във вратата на Левски на стадион “Георги Аспарухов”. Атакуващият халф обича да играе срещу “сините” и вече заби доста попадения във вратата на тима от Герена. Взаимодействието му с Марселиньо в халфовата линия на “орлите” към настоящия момент няма еквивалент в родната Първа лига. (7)





Васил Шопов (Дунав)

Атакуващият халф на “драконите” е едно от откритията на Първа лига. Той бе с ключова роля за важния успех с 2:1 над Черно море в Каварна. Васил Шопов бе играчът, който направи разликата в центъра на терена. Освен отличната игра той успя да се отличи и със страхотна асистенция към Бранимир Костадинов. (2)



Ивайло Димитров (Славия)

Косъма направи може би най-силния си мач с бялата фланелка от началото на сезона. Нападателят се възползва по отличен начин от създадените положения пред вратата на Локо (Горна Оряховица). Откри резултата с отличен удар с глава в края на първата част, а след това удвои хладнокръвно, когато остана сам срещу вратаря. Малко преди това пък негов удар бе избит от голлинията от Мартин Кавдански. (1)



Костадин Хазуров (Нефтохимик)

Опитният нападател на “шейховете” изигра невероятен мач срещу Монтана. Бившият таран на ЦСКА вкара две попадение и направи асистенция за гола на Владислав Романов. Категорично може да заявим, че това беше най-силният мач за Хазуров с екипа на Нефтохимик. (1)



*В скоби е броят пъти, в които играчът е попадал в идеалния отбор



Добре играха още:

Ивайло Найденов (Левски)

Цветомир Панов (Ботев)

Тодор Неделев (Ботев)

Иван Цветков (Пирин)

Сердер Сердеров (Славия)

Мирослав Будинов (Дунав)



Временно класиране по брой избирания в идеалния отбор

1. Марселиньо (Лудогорец) - II кръг, VI, VII, VIII, XIV, XVI, XVII, XXI, XXIV, VI (II)

2. Роман Прохазка (Левски) - VI, XII, XIII, XVIII, XVIII, XXIII, XXV, II (II)

3. Димитър Пиргов (Левски) - III, V, VII, IX, Х, XI, XIV

- Вандерсон (Лудогорец) - XIII, XVI, XVII, XXVI, IV (II), V (II), VII (II)

4. Мехди Бурабия (Левски) - XVI, XVII, XIX, XXV, IV (II), V (II)

5. Мартин Луков (Дунав) - I, IV, VII, XI, XVII, XIX

- Тодор Неделев (Ботев) - III, VII, VIII, Х, XVII, XIX

- Джонатан Кафу (Лудогорец) - VIII, Х, XIV, XVII, XVIII, XXIII

- Клаудиу Кешерю (Лудогорец) - IX, XI, XII, XXIII, XXIV

- Божидар Краев (Левски) - III, XIV, XXIII, XXVI, I (II)

- Станислав Антонов (Дунав) - XXI, XXV, II (II), III (II), V (II)

- Натанаел Пимиента (Лудогорец) - XII, XIII, XV, XVIII, V (II)

- Венцислав Василев (Беоре) - V, XV, XXV, III (II), VI (II)

- Кирил Котев (Локомотив Пловдив) - VII, XII, XVII, VI (II)

6. Жоао Пауло (Ботев/Лудогорец) - V, VII, VIII, XIX

- Иван Горанов (Локомотив Пловдив) - VIII, XVI, ХХ, XXIII

- Марек Кузма (Черно море) - I, IV, XIX, XXV

- Бирсент Карагерен (Локомотив Пловдив/Дунав) - III, XXI, XXIV, XXV

- Диян Димов (Дунав) - V, VI, XV, II (II)

- Мирослав Будинов (Дунав) - V, XV, XXII, II (II)

- Стефан Станчев (Черно море) - IX, XIV, XXVI, III (II)

- Кирил Десподов (ЦСКА-София) - I, XXIV, I (II), IV (II)

- Станислав Костов (Пирин) - XVI, XIX, XXI, V (II)

- Мартин Камбуров (Локомотив Пловдив) - II, V, XIV, VI (II)

7. Диого Виана (ЦСКА-София) - I, III, VII

- Георги Костадинов (Левски) - IV, IX, XI

- Пламен Николов (Черно море) - II , IV, XII

- Михаил Милчев (Дунав) - II, XI, XIII

- Антон Огнянов (Дунав) - VI, XIII, XV

- Иван Караджов (Верея) - VI, XII, XVI

- Бабатунде Адениджи (Левски) - IV, VII, XVI

- Николай Дюлгеров (Нефтохимик) - Х, XVIII, XXIII

- Александър Цветков (Черно море) - I , XVIII, XXVI

- Христофор Хубчев (Дунав) - XXV, XXVI, I (II)

- Иван Минчев (Славия) - XI, XXI, II (II)

- Педро Еуженио (Верея) - I, XXV, II (II)

- Густаво Кулма (ЦСКА-София) - VIII, XVI, II (II)

- Николай Бодуров (ЦСКА-София) - II (II), III (II), IV (II)

- Даниел Младенов (Пирин) - IX, II (III), IV (II)

- Рубен Пинто (ЦСКА-София) - XIV, XIX, V (II)

- Антон Недялков (ЦСКА-София) - Х, XI, VI (II)

- Фернандо Каранга (ЦСКА-София) - IV (II), V (II), VI (II)

- Омар Косоко (Ботев) - X, III (II), VII (II)

8. Боян Йоргачевич (Левски) - III, IX

- Мартин Райнов (Локомотив Пловдив) - IX, XXIV

- Атанас Атанасов (Дунав) - III, VII

- Благой Макенджиев (Берое) - V, VII

- Петър Патев (Дунав) - VI, Х, I (II)

- Матиас Курьор (Локомотив Горна Оряховица) - IX, Х

- Георги Илиев (Черно море) - I , XII

- Ясин Ел Харуби (Локомотив Пловдив) - XII, XIV

- Пламен Крумов (Локомотив Пловдив) - III, XIV

- Амаду Сукуна (Верея) - II, XIV

- Александър Башлиев (Пирин) - VI, XVI

- Николай Банков (Локомотив ГО) - XV, XVIII

- Венцислав Керчев (Локомотив ГО) - XVI, XVIII

- Сашо Александров (Левски) - VIII, XVIII

- Божидар Чорбаджийски (ЦСКА-София) - V, XIX

- Иво Иванов (Берое) - VI, XVII

- Парвизджон Умарбаев (Локомотив Пловдив) - VII, ХХ

- Жуниор Мапуку (Берое) - Х, ХХ

- Руи Педро (ЦСКА-София) - ХХ, XXI

- Густаво Кампаняро (Лудогорец) - XV, XXI

- Радослав Терзиев (Ботев) - XX, XXII

- Михаил Венков (Черно море) - IV, XXII

- Здравко Илиев (Верея) - XIII, XXII

- Румен Сандев (Пирин) - XX, XXiV

- Иван Бандаловски (Верея) - XXIII, XXV

- Иван Цветков (Пирин) - XXIV, XXVI

- Лъчезар Балтанов (Ботев) XXIII, I (II)

- Аристоте Фунду (Локомотив ГО) - XXVI, II (II)

- Антонио Аниете (Левски) - I (II), III (II)

- Яни Пехливанов (Нефтохимик) - XXIV, V (II)

- Галин Иванов (Нефтохимик) - XX, V (II)

- Емил Михайлов (Черно море) - XXVI, VI (II)

- Фернандо Виана (Ботев) XXIII, VI (II)

- Петко Христов (Славия) - VIII, VII (II)

- Павел Виданов (Локомотив Пловдив) - XXIV, VII (II)

- Бранимир Костадинов (Дунав) - II (II), VII (II)

- Васил Шопов (Дунав) - VI (II), VII (II)







Най-добрият играч на “драконите” през втория полусезон. Младият атакуващ футболист вкарва гол след гол, създава положение след положение и определено показва невероятно израстване в играта си, откакто е футболист на Дунав. Костадинов донесе важните три точки за тима, след като вкара победното попадение срещу Черно море. (2)Атакуващият халф на Ботев отново показа, че се намира в отлична форма. Французинът откри резултата при успеха над Берое с много класно изпълнение. Косоко прехвърли вратаря на старозагорци, след като бе спрял по отличен начин дълъг пас на Тодор Неделев. След това пък продължи да тормози защитата на съперника и бе сред най-опасните футболисти на Ботев. Ръководството трябва да направи всичко възможно да задържи за следващия сезон. (3)