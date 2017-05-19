Идеалният отбор на Първа лига за изминалия кръг

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БГ Футбол
Родният шампионат навлиза в заключителната си фаза. Първата шестица продължава да играе по стандартния начин, докато втората осмица вече навлезе в плейофния си етап с двубой на разменено гостуване в битки за Европа и спасение.
Лудогорец победи с 3:1 Левски на Герена и продължи да трупа точки на върха, въпреки че вече е за шести пореден път шампион на България. Дунав пък затвърждава страхотното впечатление с представянето си и победи с 2:1 като гост Черно море. ЦСКА-София пък спря победната си серия с равенство 0:0 като домакин на Локомотив (Пловдив).
В долната част на схемата в плейофите за Европа Ботев постигна убедителна победа с 3:0 над Берое. Пирин и Верея пък оставиха развръзката за реванша в Стара Загора след 1:1 в Благоевград.
В битките за спасение Славия и Нефтохимик постигнаха ценни победи като гост. “Белите” се наложиха с 3:0 в Горна Оряховица над местния Локомотив, докато бургазлии с 3:1 над Монтана.
Първа шестица:
ЛЕВСКИ - ЛУДОГОРЕЦ 1:3||ВИДЕО||ФОТОГАЛЕРИЯ
ЧЕРНО МОРЕ - ДУНАВ 1:2||ВИДЕО
ЦСКА-СОФИЯ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 0:0||ВИДЕО
Плейоф Европа:
БОТЕВ - БЕРОЕ 3:0||ВИДЕО
ПИРИН - ВЕРЕЯ 1:1||ВИДЕО
Плейоф оставане:
МОНТАНА - НЕФТОХИМИК 1:3||ВИДЕО
ЛОКОМОТИВ (ГО) - СЛАВИЯ 0:3||ВИДЕО
Ренан (Лудогорец)
Бразилският страж на “орлите” се превръща във все по-сигурен и важен играч за тима на Георги Дерменджиев. 28-годишният вратар направи много силен мач на “Герена” срещу Левски. Получи едно попадение, при което можеше да се намеси по-добре, но след това отчая “сините” нападатели. (1)
Ангел Грънчов (Нефтохимик)
Направи много добър мач срещу Монтана. На градския стадион в Ловеч той успя да се справи с атаката на “сините”. Спечели много единоборства и бе с ключова роля за добрата игра в защита на Нефтохимик. Силно впечатление направи и начинът, по който бившият играч на ЦСКА изнасяше топката. Именно от него стартираха много от добрите комбинации на тима и именно той изеде Костадин Хазуров сам срещу вратаря, при което бе отсъдена дузпата за 1:0. (1)
Петко Христов (Славия)
Младият талант на “белите” изигра много стабилен мач при визитата на Локомотив (Горна Оряховица) и не се изплаши от мощните нападатели на съперника. Доброто му партньорство със Стефан Велков почти не остави възможност за домакините да организират опасности пред Георги Петков, а освен всичко друго даде отличен извеждащ пас от дистанция за Ивайло Димитров за третото попадение за Славия. (2)
Павел Виданов (Локомотив Пловдив)
Отбраната на Локомотив изигра много силен мач на “Българска армия” срещу ЦСКА-София. Хората в защитата на “смърфовете” действаха много добре и с изключение на едно положение, което бе пропуснато от Кирил Досподов, опасностите пред Илко Пиргов се сведоха само до центрирания към Фернандо Каранга. Наред със солидното си представяне, в края на мача получи втори жълт картон, но остави отбора си с човек по-малко само за минута и това не се оказа фатално. (2)
Ванчо Траянов (Локомотив Пловдив)
Истински лидер в центъра на терена. Опитният халф на “смърфовете” изигра много добър мач срещу ЦСКА-София. Той буквално държеше центъра и принуди халфовата линия на "червените" да търси пролуки през фланговете. Именно той носеше баланс и спокойствие в разиграванията на Локомотив. Ванчо Траянов е поредният пример, че няма стари и млади, а има можещи и неможещи. (1)
Бранимир Костадинов (Дунав)
Най-добрият играч на “драконите” през втория полусезон. Младият атакуващ футболист вкарва гол след гол, създава положение след положение и определено показва невероятно израстване в играта си, откакто е футболист на Дунав. Костадинов донесе важните три точки за тима, след като вкара победното попадение срещу Черно море. (2)
Вандерсон (Лудогорец)
Бразилецът отбеляза два гола във вратата на Левски на стадион “Георги Аспарухов”. Атакуващият халф обича да играе срещу “сините” и вече заби доста попадения във вратата на тима от Герена. Взаимодействието му с Марселиньо в халфовата линия на “орлите” към настоящия момент няма еквивалент в родната Първа лига. (7)
Омар Косоко (Ботев)
Атакуващият халф на Ботев отново показа, че се намира в отлична форма. Французинът откри резултата при успеха над Берое с много класно изпълнение. Косоко прехвърли вратаря на старозагорци, след като бе спрял по отличен начин дълъг пас на Тодор Неделев. След това пък продължи да тормози защитата на съперника и бе сред най-опасните футболисти на Ботев. Ръководството трябва да направи всичко възможно да задържи за следващия сезон. (3)
Васил Шопов (Дунав)
Атакуващият халф на “драконите” е едно от откритията на Първа лига. Той бе с ключова роля за важния успех с 2:1 над Черно море в Каварна. Васил Шопов бе играчът, който направи разликата в центъра на терена. Освен отличната игра той успя да се отличи и със страхотна асистенция към Бранимир Костадинов. (2)
Ивайло Димитров (Славия)
Косъма направи може би най-силния си мач с бялата фланелка от началото на сезона. Нападателят се възползва по отличен начин от създадените положения пред вратата на Локо (Горна Оряховица). Откри резултата с отличен удар с глава в края на първата част, а след това удвои хладнокръвно, когато остана сам срещу вратаря. Малко преди това пък негов удар бе избит от голлинията от Мартин Кавдански. (1)
Костадин Хазуров (Нефтохимик)
Опитният нападател на “шейховете” изигра невероятен мач срещу Монтана. Бившият таран на ЦСКА вкара две попадение и направи асистенция за гола на Владислав Романов. Категорично може да заявим, че това беше най-силният мач за Хазуров с екипа на Нефтохимик. (1)
*В скоби е броят пъти, в които играчът е попадал в идеалния отбор
Добре играха още:
Ивайло Найденов (Левски)
Цветомир Панов (Ботев)
Тодор Неделев (Ботев)
Иван Цветков (Пирин)
Сердер Сердеров (Славия)
Мирослав Будинов (Дунав)
Временно класиране по брой избирания в идеалния отбор
1. Марселиньо (Лудогорец) - II кръг, VI, VII, VIII, XIV, XVI, XVII, XXI, XXIV, VI (II)
2. Роман Прохазка (Левски) - VI, XII, XIII, XVIII, XVIII, XXIII, XXV, II (II)
3. Димитър Пиргов (Левски) - III, V, VII, IX, Х, XI, XIV
- Вандерсон (Лудогорец) - XIII, XVI, XVII, XXVI, IV (II), V (II), VII (II)
4. Мехди Бурабия (Левски) - XVI, XVII, XIX, XXV, IV (II), V (II)
5. Мартин Луков (Дунав) - I, IV, VII, XI, XVII, XIX
- Тодор Неделев (Ботев) - III, VII, VIII, Х, XVII, XIX
- Джонатан Кафу (Лудогорец) - VIII, Х, XIV, XVII, XVIII, XXIII
- Клаудиу Кешерю (Лудогорец) - IX, XI, XII, XXIII, XXIV
- Божидар Краев (Левски) - III, XIV, XXIII, XXVI, I (II)
- Станислав Антонов (Дунав) - XXI, XXV, II (II), III (II), V (II)
- Натанаел Пимиента (Лудогорец) - XII, XIII, XV, XVIII, V (II)
- Венцислав Василев (Беоре) - V, XV, XXV, III (II), VI (II)
- Кирил Котев (Локомотив Пловдив) - VII, XII, XVII, VI (II)
6. Жоао Пауло (Ботев/Лудогорец) - V, VII, VIII, XIX
- Иван Горанов (Локомотив Пловдив) - VIII, XVI, ХХ, XXIII
- Марек Кузма (Черно море) - I, IV, XIX, XXV
- Бирсент Карагерен (Локомотив Пловдив/Дунав) - III, XXI, XXIV, XXV
- Диян Димов (Дунав) - V, VI, XV, II (II)
- Мирослав Будинов (Дунав) - V, XV, XXII, II (II)
- Стефан Станчев (Черно море) - IX, XIV, XXVI, III (II)
- Кирил Десподов (ЦСКА-София) - I, XXIV, I (II), IV (II)
- Станислав Костов (Пирин) - XVI, XIX, XXI, V (II)
- Мартин Камбуров (Локомотив Пловдив) - II, V, XIV, VI (II)
7. Диого Виана (ЦСКА-София) - I, III, VII
- Георги Костадинов (Левски) - IV, IX, XI
- Пламен Николов (Черно море) - II , IV, XII
- Михаил Милчев (Дунав) - II, XI, XIII
- Антон Огнянов (Дунав) - VI, XIII, XV
- Иван Караджов (Верея) - VI, XII, XVI
- Бабатунде Адениджи (Левски) - IV, VII, XVI
- Николай Дюлгеров (Нефтохимик) - Х, XVIII, XXIII
- Александър Цветков (Черно море) - I , XVIII, XXVI
- Христофор Хубчев (Дунав) - XXV, XXVI, I (II)
- Иван Минчев (Славия) - XI, XXI, II (II)
- Педро Еуженио (Верея) - I, XXV, II (II)
- Густаво Кулма (ЦСКА-София) - VIII, XVI, II (II)
- Николай Бодуров (ЦСКА-София) - II (II), III (II), IV (II)
- Даниел Младенов (Пирин) - IX, II (III), IV (II)
- Рубен Пинто (ЦСКА-София) - XIV, XIX, V (II)
- Антон Недялков (ЦСКА-София) - Х, XI, VI (II)
- Фернандо Каранга (ЦСКА-София) - IV (II), V (II), VI (II)
- Омар Косоко (Ботев) - X, III (II), VII (II)
8. Боян Йоргачевич (Левски) - III, IX
- Мартин Райнов (Локомотив Пловдив) - IX, XXIV
- Атанас Атанасов (Дунав) - III, VII
- Благой Макенджиев (Берое) - V, VII
- Петър Патев (Дунав) - VI, Х, I (II)
- Матиас Курьор (Локомотив Горна Оряховица) - IX, Х
- Георги Илиев (Черно море) - I , XII
- Ясин Ел Харуби (Локомотив Пловдив) - XII, XIV
- Пламен Крумов (Локомотив Пловдив) - III, XIV
- Амаду Сукуна (Верея) - II, XIV
- Александър Башлиев (Пирин) - VI, XVI
- Николай Банков (Локомотив ГО) - XV, XVIII
- Венцислав Керчев (Локомотив ГО) - XVI, XVIII
- Сашо Александров (Левски) - VIII, XVIII
- Божидар Чорбаджийски (ЦСКА-София) - V, XIX
- Иво Иванов (Берое) - VI, XVII
- Парвизджон Умарбаев (Локомотив Пловдив) - VII, ХХ
- Жуниор Мапуку (Берое) - Х, ХХ
- Руи Педро (ЦСКА-София) - ХХ, XXI
- Густаво Кампаняро (Лудогорец) - XV, XXI
- Радослав Терзиев (Ботев) - XX, XXII
- Михаил Венков (Черно море) - IV, XXII
- Здравко Илиев (Верея) - XIII, XXII
- Румен Сандев (Пирин) - XX, XXiV
- Иван Бандаловски (Верея) - XXIII, XXV
- Иван Цветков (Пирин) - XXIV, XXVI
- Лъчезар Балтанов (Ботев) XXIII, I (II)
- Аристоте Фунду (Локомотив ГО) - XXVI, II (II)
- Антонио Аниете (Левски) - I (II), III (II)
- Яни Пехливанов (Нефтохимик) - XXIV, V (II)
- Галин Иванов (Нефтохимик) - XX, V (II)
- Емил Михайлов (Черно море) - XXVI, VI (II)
- Фернандо Виана (Ботев) XXIII, VI (II)
- Петко Христов (Славия) - VIII, VII (II)
- Павел Виданов (Локомотив Пловдив) - XXIV, VII (II)
- Бранимир Костадинов (Дунав) - II (II), VII (II)
- Васил Шопов (Дунав) - VI (II), VII (II)
Предишни идеални отбори:СЕДМИ КРЪГ
ПЪРВИ КРЪГ
ВТОРИ КРЪГ
ТРЕТИ КРЪГ
ЧЕТВЪРТИ КРЪГ
ПЕТИ КРЪГ
ШЕСТИ КРЪГ
ОСМИ КРЪГ
ДЕВЕТИ КРЪГ
ДЕСЕТИ КРЪГ
ЕДИНАДЕСЕТИ КРЪГ
ДВАНАДЕСЕТИ КРЪГ
ТРИНАДЕСЕТИ КРЪГ
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ КРЪГ
ПЕТНАДЕСЕТИ КРЪГ
ШЕСТНАДЕСЕТИ КРЪГ
СЕДЕМНАДЕСЕТИ КРЪГ
ОСЕМНАДЕСЕТИ КРЪГ
ДЕВЕТНАДЕСЕТИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ КРЪГ
Втора фаза:
ПЪРВИ КРЪГ
ВТОРИ КРЪГ
ТРЕТИ КРЪГ
ЧЕТВЪРТИ КРЪГ
ПЕТИ КРЪГ
ШЕСТИ КРЪГ
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отговор
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