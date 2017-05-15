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БГ Футбол

Идеалният отбор на Първа лига за изминалия кръг

15 май 2017 | 18:30 - Обновена
Идеалният отбор на Първа лига за изминалия кръг
Шампионатът в Първа лига върви към своя край. Мачовете от втората осмица вече приключиха и станаха ясни тимовете, които ще се борят за европейските визи и оцеляване. В последния кръг от надпреварата Берое разби с 3:0 Нефтохимик, а Ботев не срещна проблеми със Славия за 3:1. В най-резултатния мач Локомотив (Горна Оряховица) победи с 4:3 Пирин, а в двубой с пет гола Верея взе три точки от Монтана - 3:2.

В горната част на таблицата Дунав и Лудогорец изиграха поредния спектакъл помежду си. Този път срещата завърши наравно 2:2. Левски продължава с колебливото си представяне и загуби с 1:2 от Локомотив (Пловдив), докато ЦСКА-София е в положителна траектория след 1:0 като гост на Черно море.

Първа шестица:
ДУНАВ - ЛУДОГОРЕЦ 2:2||ВИДЕО
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - ЛЕВСКИ 2:1||ВИДЕО||СНИМКИ
ЧЕРНО МОРЕ - ЦСКА-СОФИЯ 0:1||ВИДЕО||СНИМКИ

Втора осмица:
Група “А”:
МОНТАНА - ВЕРЕЯ 2:3||ВИДЕО
БОТЕВ - СЛАВИЯ 3:1||ВИДЕО

Група “Б”:
ЛОКОМОТИВ (ГО) - ПИРИН 4:3||ВИДЕО
БЕРОЕ - НЕФТОХИМИК 3:0||ВИДЕО



Емил Михайлов (Черно море)
Вратарят на “моряците” направи няколко отлични спасявания в мача с ЦСКА-София. През първата част се справи с параболичен удар на Арсенио Нунеш, както и с едно опасно разбъркване в малкото наказателно поле. Прави завяка за титулярно място, ако остане във Варна през следващия сезон. (2)

Черно море - ЦСКА-София 0:1 

Стефан Цонков (Локомотив ГО)
Десният бек на тима от Горна Оряховица шокира всички като отбеляза две попадения в лудия мач с Пирин, завършил със седем гола. Бранителят се разписа на два пъти с глава след центрирания от корнер, което се оказа решаващо за крайния успех. (1)

Кирил Котев (Локомотив Пловдив)
Ветеранът показа отново, че все още е на отлично ниво за нашия шампионат. Котев ръководеше умело отбраната на “смърфовете” срещу Левски и почти не допусна опасности пред вратата на Илко Пиргов. (4)

Локомотив Пд - Левски 2:1 

Венцислав Василев (Берое)
Опитният бранител изнесе много силен мач за тима си срещу Нефтохимик. Освен, че се справи с дефанзивните си задачи, бе много активен и в предни позиции. Защитникът откри резултата за успеха с 3:0, а след това отклони с глава топката към Асен Георгиев за последното попадение. (5)

Антон Недялков (ЦСКА-София)
Пореден много стабилен мач на левия бек на “червените”. В срещата с Черно море бе пълен господар в своята зона в дефанзивен план и често се включваше опасно в предни позиции, което създаде много проблеми на защитата на “моряците”. (3)

Черно море - ЦСКА-София 0:1 

Антон Карачанаков (Берое)
Крилото изигра много силен двубой срещу Нефтохимик и в Стара Загора могат само да съжаляват, ако не успеят да го задържат за постоянно след края на сезона. Тони изработи първото попадение след като негов удар срещна гредата и попадна у Василев на празна врата, а след това сам отбеляза за 2:0 след пас на Борислав Цонев. (1)

Васил Шопов (Дунав)
Пореден отличен мач между Дунав и Лудогорец и отново силно представяне на Шопов. Атакуващият полузащитник откри резултата за “драконите” в началото на срещата, а след това продължи да тормози защитата на съперника. (1)

Марселиньо (Лудогорец)
Бразилецът с български паспорт отново бе на висота без да използва пълния капацитет на възможностите си. Изработи двата гола за “орлите” при визитата на Дунав с отличния си поглед върху играта. (10)

Фернандо Каранга (ЦСКА-София)
Нападателят се очертава като много важна фигура за селекцията на Стамен Белчев. Бразилецът донесе успеха с 1:0 при визитата на Черно море, след като се разписа с глава след центриране на Станислав Манолев. (3)

Черно море - ЦСКА-София 0:1 

Фернандо Виана (Ботев)
Отличен мач на бразилеца, който за пореден път показа, че е много добро трансферно попадение за “канарчетата”. Виана отбеляза много техничен гол във вратата на Славия за 2:0, а след това принуди Марио Кирев да му даде топката за третото попадение. (2)

Мартин Камбуров (Локомотив Пловдив)
Играещата легенда на родния футбол отново бе на висота. Въпреки възрастта си не спря да тича и тормози отбраната на Левски и отбеляза 186-ия си гол в родния елит - постижение, което скоро едва ли ще бъде скоро постигнато от някой друг от настоящите футболисти. (4)

Локомотив Пд - Левски 2:1 

*В скоби е броят пъти, в които играчът е попадал в идеалния отбор

Добре играха още:
Станислав Манолев (ЦСКА-София)
Бранимир Костадинов (Дунав)
Фелипе Бризола (Ботев)
Селим Бен Джемия (Верея)
Станислав Костов (Пирин)
Стефан Йефтоски (Локомотив Пловдив)
Аристоте Фунфу (Локомотив ГО)
Мохамед Бен Отман (Локомотив ГО)

Временно класиране по брой избирания в идеалния отбор
1. Марселиньо (Лудогорец) - II кръг, VI, VII, VIII, XIV, XVI, XVII, XXI, XXIV, VI (II)
2. Роман Прохазка (Левски) - VI, XII, XIII, XVIII, XVIII, XXIII, XXV, II (II)
3. Димитър Пиргов (Левски) - III, V, VII, IX, Х, XI, XIV
4. Вандерсон (Лудогорец) - XIII, XVI, XVII, XXVI, IV (II), V (II)
- Мехди Бурабия (Левски) - XVI, XVII, XIX, XXV, IV (II), V (II)
5. Мартин Луков (Дунав) - I, IV, VII, XI, XVII, XIX
- Тодор Неделев (Ботев) - III, VII, VIII, Х, XVII, XIX
- Джонатан Кафу (Лудогорец) - VIII, Х,  XIV, XVII, XVIII, XXIII
- Клаудиу Кешерю (Лудогорец) - IX, XI, XII, XXIII, XXIV
- Божидар Краев (Левски) - III,  XIV, XXIII, XXVI, I (II)
- Станислав Антонов (Дунав) - XXI, XXV, II (II), III (II), V (II)
- Натанаел Пимиента (Лудогорец) - XII, XIII, XV, XVIII, V (II)
- Венцислав Василев (Беоре) - V, XV, XXV, III (II), VI (II)
6.  Жоао Пауло (Ботев/Лудогорец) - V, VII, VIII, XIX
- Иван Горанов (Локомотив Пловдив) - VIII, XVI, ХХ, XXIII
- Марек Кузма (Черно море) - I, IV, XIX, XXV
- Бирсент Карагерен (Локомотив Пловдив/Дунав) - III, XXI, XXIV, XXV
- Диян Димов (Дунав) - V, VI, XV, II (II)
- Мирослав Будинов (Дунав) - V, XV, XXII, II (II)
- Стефан Станчев (Черно море) - IX,  XIV, XXVI, III (II)
- Кирил Десподов (ЦСКА-София) - I, XXIV, I (II), IV (II)
- Станислав Костов (Пирин) - XVI, XIX, XXI, V (II)
- Мартин Камбуров (Локомотив Пловдив) - II, V,  XIV, VI (II)
- Кирил Котев (Локомотив Пловдив) - VII, XII, XVII, VI (II)
7. Диого Виана (ЦСКА-София) - I, III, VII
- Георги Костадинов (Левски) - IV, IX, XI
- Пламен Николов (Черно море) - II , IV, XII
- Михаил Милчев (Дунав)  - II, XI,  XIII
- Антон Огнянов (Дунав) - VI, XIII, XV
- Иван Караджов (Верея) - VI, XII, XVI
- Бабатунде Адениджи (Левски) - IV, VII, XVI
- Николай Дюлгеров (Нефтохимик) - Х, XVIII, XXIII
- Александър Цветков (Черно море)  - I , XVIII, XXVI
- Христофор Хубчев (Дунав) - XXV, XXVI, I (II)
- Иван Минчев (Славия) - XI, XXI, II (II)
- Педро Еуженио (Верея) - I, XXV, II (II)
- Густаво Кулма (ЦСКА-София) - VIII, XVI, II (II)
- Николай Бодуров (ЦСКА-София) - II (II), III (II), IV (II)
- Даниел Младенов (Пирин) - IX, II (III), IV (II)
- Рубен Пинто (ЦСКА-София) -  XIV, XIX, V (II)
- Антон Недялков (ЦСКА-София) - Х, XI, VI (II)
- Фернандо Каранга (ЦСКА-София) - IV (II), V (II), VI (II)
8. Боян Йоргачевич (Левски) - III, IX
- Мартин Райнов (Локомотив Пловдив) - IX, XXIV
- Атанас Атанасов (Дунав) - III, VII
- Благой Макенджиев (Берое) - V, VII
- Петър Патев (Дунав) - VI, Х, I (II)
- Матиас Курьор (Локомотив Горна Оряховица) - IX, Х
- Георги Илиев (Черно море) - I , XII
- Ясин Ел Харуби (Локомотив Пловдив) - XII, XIV
- Пламен Крумов (Локомотив Пловдив) - III,  XIV
- Амаду Сукуна (Верея) - II,  XIV
- Александър Башлиев (Пирин) - VI, XVI
- Николай Банков (Локомотив ГО) - XV, XVIII
- Венцислав Керчев (Локомотив ГО) - XVI, XVIII
- Сашо Александров (Левски) - VIII, XVIII
- Божидар Чорбаджийски (ЦСКА-София) - V, XIX
- Иво Иванов (Берое) - VI, XVII
- Парвизджон Умарбаев (Локомотив Пловдив) - VII, ХХ
- Жуниор Мапуку (Берое) - Х, ХХ
- Руи Педро (ЦСКА-София) - ХХ, XXI
- Густаво Кампаняро (Лудогорец) - XV, XXI
- Радослав Терзиев (Ботев) - XX, XXII
- Михаил Венков (Черно море) - IV, XXII
- Здравко Илиев (Верея) - XIII, XXII
- Румен Сандев (Пирин) - XX, XXiV
- Иван Бандаловски (Верея) - XXIII, XXV
- Иван Цветков (Пирин) - XXIV, XXVI
- Лъчезар Балтанов (Ботев) XXIII, I (II)
- Аристоте Фунду (Локомотив ГО) - XXVI, II (II)
- Антонио Аниете (Левски) - I (II), III (II)
- Омар Косоко (Ботев) - X, III (II)
- Яни Пехливанов (Нефтохимик) - XXIV, V (II)
- Галин Иванов (Нефтохимик) - XX, V (II)
- Емил Михайлов (Черно море) - XXVI, VI (II)
- Фернандо Виана (Ботев) XXIII, VI (II)

СЕДМИ КРЪГ
ОСМИ КРЪГ
ДЕВЕТИ КРЪГ
ДЕСЕТИ КРЪГ
ЕДИНАДЕСЕТИ КРЪГ
ДВАНАДЕСЕТИ КРЪГ
ТРИНАДЕСЕТИ КРЪГ
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ КРЪГ
ПЕТНАДЕСЕТИ КРЪГ
ШЕСТНАДЕСЕТИ КРЪГ
СЕДЕМНАДЕСЕТИ КРЪГ
ОСЕМНАДЕСЕТИ КРЪГ
ДЕВЕТНАДЕСЕТИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ КРЪГ
Втора фаза:
ПЪРВИ КРЪГ
ВТОРИ КРЪГ
ТРЕТИ КРЪГ
ЧЕТВЪРТИ КРЪГ
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red star
(Гост) 9
отговор
16 май 2017 | 07:05

Ха ха ха ,,какво прави тук и"волейболиста" Мърцициньо та той няма равен на играта с ръце ?????Кога е пипал топката с крака или рога ??? Рейтинг: 1 0

ЦСКА В МОМЕНТА Е НАЙ-ДОБР
(Гост) 8
отговор
15 май 2017 | 22:01

ЦСКА В МОМЕНТА Е НАЙ-ДОБРИЯ ОТБОР. БОТЕВ И ЛОКО ПЛОВДИВ СЪЩО ПРАВЯТ ДОБРИ МАЧОВЕ. НО ИЗНЕНАДАТА ЩЕ Е БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА В БАРАЖИТЕ. Рейтинг: 3 3

Kolio
(Гост) 7
отговор
15 май 2017 | 21:35

А сега, бюклици долни, ми кажете защо ми цензурирахте коментара по- долу, пииианици долни. На майка ви у футкъта! Рейтинг: 0 1

1932
(Гост) 6
отговор
15 май 2017 | 21:04

Според мен Бен Отман от Локомотив Горна Оряховица трябваше да е в идеалния отбор заради прекрасната си игра и главно заради 3-те асистенции, които направи Рейтинг: 0 1

Въпрос
(Гост) 5
отговор
15 май 2017 | 20:48

къде са говедата ??? Рейтинг: 2 0

бай Хой
(Гост) 4
отговор
15 май 2017 | 20:46

интересно,как след всеки мач на ЦСКА ,вратарят на противника става в идеалния отбор за кръга ,кажете мастийки от спорнал Рейтинг: 2 1

чичо Данчо
(Гост) 3
отговор
15 май 2017 | 19:11

КЗЛ, само ЦСКА!!! Рейтинг: 1 0

ЦСКА
(Гост) 2
отговор
15 май 2017 | 19:11

ЦСКА В МОМЕНТА Е НАЙ-ДОБРИЯ ОТБОР. БОТЕВ И ЛОКО ПЛОВДИВ СЪЩО ПРАВЯТ ДОБРИ МАЧОВЕ. НО ИЗНЕНАДАТА ЩЕ Е БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА В БАРАЖИТЕ. Рейтинг: 2 3

аз
(Гост)
15 май 2017 | 20:20

Човек, свали оранжевите очила - харесва ни или не, Лудогорец е класи над другите. Локо Пд догодина ще трябва да се оправят без Камбуров, надявам се да не се отрази много липсата му. А 7-мо място колкото го заслужава Ботев, толкова и Берое. Дунав правят чудеса от храброст и имат много силни мачове, пожелавам им 4-то място и квалификации за ЛЕ. Рейтинг: 2 2

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

ЦСКА
(Гост) 1
отговор
15 май 2017 | 19:26

Е ХЕЕЕ СПОРТАЛ СА РЕшИЛИ ДА ПИшАТ ЗА ФУТБОЛ ! Рейтинг: 1 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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                  Съдийската комисия излиза с писмено становище след Славия-Ботев
                
                
                  Съдийската комисия излиза с писмено становище след Славия-Ботев

                 
                
              

              

                
                  
                  Георги Петков: Като свърши музиката, можеш да танцуваш колкото си искаш
                
                
                  Георги Петков: Като свърши музиката, можеш да танцуваш колкото си искаш

                 
                
              

              

                
                  
                  Берое иска пълен стадион срещу Левски, направи жест към феновете
                
                
                  Берое иска пълен стадион срещу Левски, направи жест към феновете

                 
                
              

              

                
                  
                  Шеф в Берое: Надявам се на феърплей до края на сезона
                
                
                  Шеф в Берое: Надявам се на феърплей до края на сезона

                 
                
              

              

                
                  
                  Адвокатът на бомбаджията: Друг човек му я е подал, после някой го е бутнал
                
                
                  Адвокатът на бомбаджията: Друг човек му я е подал, после някой го е бутнал

                 
                
              

              

                
                  
                  Героят за Септември: В този мач нямаше какво да губим
                
                
                  Героят за Септември: В този мач нямаше какво да губим

                 
                
              

              

                
                  
                  Николай Митов: Доволен съм от първото полувреме
                
                
                  Николай Митов: Доволен съм от първото полувреме

                 
                
              

              

                
                  
                  "Абитуриентите" на Митов превзеха "Лаута" и спечелиха групата (видео)
                
                
                  "Абитуриентите" на Митов превзеха "Лаута" и спечелиха групата (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Ботев (Враца) громи в Гълъбово и диша във врата на "царете"
                
                
                  Ботев (Враца) громи в Гълъбово и диша във врата на "царете"

                 
                
              

              

                
                  
                  Бултрасите: Заплашват футболисти на Ботев преди мача със Славия
                
                
                  Бултрасите: Заплашват футболисти на Ботев преди мача със Славия

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Решението на БФС: Футболът възтържествува! Да се ...
20 април 2018

Левски отнесе наказание и ще бъде лишен от своите фенове за един  мач. Само защото някакъв си лумпен, който очевидно се чувства  безнаказан, реши да си избива комплексите и да демонстрира  "мъжество". Много пъти съм ...









							
							
						

						
						






Божката Митрев обяви кой е най-големият коз на ...
24 април 2018

Капитанът на Левски Божидар Митрев коментира пред Sportal.bg предстоящата среща-реванш  от полуфиналите за Купата на България срещу ЦСКА-София. "Сините", които  са символичин домакини в срещата, имат преднина от два ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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