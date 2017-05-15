Идеалният отбор на Първа лига за изминалия кръг

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БГ Футбол
Шампионатът в Първа лига върви към своя край. Мачовете от втората осмица вече приключиха и станаха ясни тимовете, които ще се борят за европейските визи и оцеляване. В последния кръг от надпреварата Берое разби с 3:0 Нефтохимик, а Ботев не срещна проблеми със Славия за 3:1. В най-резултатния мач Локомотив (Горна Оряховица) победи с 4:3 Пирин, а в двубой с пет гола Верея взе три точки от Монтана - 3:2.
В горната част на таблицата Дунав и Лудогорец изиграха поредния спектакъл помежду си. Този път срещата завърши наравно 2:2. Левски продължава с колебливото си представяне и загуби с 1:2 от Локомотив (Пловдив), докато ЦСКА-София е в положителна траектория след 1:0 като гост на Черно море.
Първа шестица:
ДУНАВ - ЛУДОГОРЕЦ 2:2||ВИДЕО
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - ЛЕВСКИ 2:1||ВИДЕО||СНИМКИ
ЧЕРНО МОРЕ - ЦСКА-СОФИЯ 0:1||ВИДЕО||СНИМКИ
Втора осмица:
Група “А”:
МОНТАНА - ВЕРЕЯ 2:3||ВИДЕО
БОТЕВ - СЛАВИЯ 3:1||ВИДЕО
Група “Б”:
ЛОКОМОТИВ (ГО) - ПИРИН 4:3||ВИДЕО
БЕРОЕ - НЕФТОХИМИК 3:0||ВИДЕО
Емил Михайлов (Черно море)
Вратарят на “моряците” направи няколко отлични спасявания в мача с ЦСКА-София. През първата част се справи с параболичен удар на Арсенио Нунеш, както и с едно опасно разбъркване в малкото наказателно поле. Прави завяка за титулярно място, ако остане във Варна през следващия сезон. (2)
Стефан Цонков (Локомотив ГО)
Десният бек на тима от Горна Оряховица шокира всички като отбеляза две попадения в лудия мач с Пирин, завършил със седем гола. Бранителят се разписа на два пъти с глава след центрирания от корнер, което се оказа решаващо за крайния успех. (1)
Кирил Котев (Локомотив Пловдив)
Ветеранът показа отново, че все още е на отлично ниво за нашия шампионат. Котев ръководеше умело отбраната на “смърфовете” срещу Левски и почти не допусна опасности пред вратата на Илко Пиргов. (4)
Венцислав Василев (Берое)
Опитният бранител изнесе много силен мач за тима си срещу Нефтохимик. Освен, че се справи с дефанзивните си задачи, бе много активен и в предни позиции. Защитникът откри резултата за успеха с 3:0, а след това отклони с глава топката към Асен Георгиев за последното попадение. (5)
Антон Недялков (ЦСКА-София)
Пореден много стабилен мач на левия бек на “червените”. В срещата с Черно море бе пълен господар в своята зона в дефанзивен план и често се включваше опасно в предни позиции, което създаде много проблеми на защитата на “моряците”. (3)
Антон Карачанаков (Берое)
Крилото изигра много силен двубой срещу Нефтохимик и в Стара Загора могат само да съжаляват, ако не успеят да го задържат за постоянно след края на сезона. Тони изработи първото попадение след като негов удар срещна гредата и попадна у Василев на празна врата, а след това сам отбеляза за 2:0 след пас на Борислав Цонев. (1)
Васил Шопов (Дунав)
Пореден отличен мач между Дунав и Лудогорец и отново силно представяне на Шопов. Атакуващият полузащитник откри резултата за “драконите” в началото на срещата, а след това продължи да тормози защитата на съперника. (1)
Марселиньо (Лудогорец)
Бразилецът с български паспорт отново бе на висота без да използва пълния капацитет на възможностите си. Изработи двата гола за “орлите” при визитата на Дунав с отличния си поглед върху играта. (10)
Фернандо Каранга (ЦСКА-София)
Нападателят се очертава като много важна фигура за селекцията на Стамен Белчев. Бразилецът донесе успеха с 1:0 при визитата на Черно море, след като се разписа с глава след центриране на Станислав Манолев. (3)
Фернандо Виана (Ботев)
Отличен мач на бразилеца, който за пореден път показа, че е много добро трансферно попадение за “канарчетата”. Виана отбеляза много техничен гол във вратата на Славия за 2:0, а след това принуди Марио Кирев да му даде топката за третото попадение. (2)
Мартин Камбуров (Локомотив Пловдив)
Играещата легенда на родния футбол отново бе на висота. Въпреки възрастта си не спря да тича и тормози отбраната на Левски и отбеляза 186-ия си гол в родния елит - постижение, което скоро едва ли ще бъде скоро постигнато от някой друг от настоящите футболисти. (4)
*В скоби е броят пъти, в които играчът е попадал в идеалния отбор
Добре играха още:
Станислав Манолев (ЦСКА-София)
Бранимир Костадинов (Дунав)
Фелипе Бризола (Ботев)
Селим Бен Джемия (Верея)
Станислав Костов (Пирин)
Стефан Йефтоски (Локомотив Пловдив)
Аристоте Фунфу (Локомотив ГО)
Мохамед Бен Отман (Локомотив ГО)
Временно класиране по брой избирания в идеалния отбор
1. Марселиньо (Лудогорец) - II кръг, VI, VII, VIII, XIV, XVI, XVII, XXI, XXIV, VI (II)
2. Роман Прохазка (Левски) - VI, XII, XIII, XVIII, XVIII, XXIII, XXV, II (II)
3. Димитър Пиргов (Левски) - III, V, VII, IX, Х, XI, XIV
4. Вандерсон (Лудогорец) - XIII, XVI, XVII, XXVI, IV (II), V (II)
- Мехди Бурабия (Левски) - XVI, XVII, XIX, XXV, IV (II), V (II)
5. Мартин Луков (Дунав) - I, IV, VII, XI, XVII, XIX
- Тодор Неделев (Ботев) - III, VII, VIII, Х, XVII, XIX
- Джонатан Кафу (Лудогорец) - VIII, Х, XIV, XVII, XVIII, XXIII
- Клаудиу Кешерю (Лудогорец) - IX, XI, XII, XXIII, XXIV
- Божидар Краев (Левски) - III, XIV, XXIII, XXVI, I (II)
- Станислав Антонов (Дунав) - XXI, XXV, II (II), III (II), V (II)
- Натанаел Пимиента (Лудогорец) - XII, XIII, XV, XVIII, V (II)
- Венцислав Василев (Беоре) - V, XV, XXV, III (II), VI (II)
6. Жоао Пауло (Ботев/Лудогорец) - V, VII, VIII, XIX
- Иван Горанов (Локомотив Пловдив) - VIII, XVI, ХХ, XXIII
- Марек Кузма (Черно море) - I, IV, XIX, XXV
- Бирсент Карагерен (Локомотив Пловдив/Дунав) - III, XXI, XXIV, XXV
- Диян Димов (Дунав) - V, VI, XV, II (II)
- Мирослав Будинов (Дунав) - V, XV, XXII, II (II)
- Стефан Станчев (Черно море) - IX, XIV, XXVI, III (II)
- Кирил Десподов (ЦСКА-София) - I, XXIV, I (II), IV (II)
- Станислав Костов (Пирин) - XVI, XIX, XXI, V (II)
- Мартин Камбуров (Локомотив Пловдив) - II, V, XIV, VI (II)
- Кирил Котев (Локомотив Пловдив) - VII, XII, XVII, VI (II)
7. Диого Виана (ЦСКА-София) - I, III, VII
- Георги Костадинов (Левски) - IV, IX, XI
- Пламен Николов (Черно море) - II , IV, XII
- Михаил Милчев (Дунав) - II, XI, XIII
- Антон Огнянов (Дунав) - VI, XIII, XV
- Иван Караджов (Верея) - VI, XII, XVI
- Бабатунде Адениджи (Левски) - IV, VII, XVI
- Николай Дюлгеров (Нефтохимик) - Х, XVIII, XXIII
- Александър Цветков (Черно море) - I , XVIII, XXVI
- Христофор Хубчев (Дунав) - XXV, XXVI, I (II)
- Иван Минчев (Славия) - XI, XXI, II (II)
- Педро Еуженио (Верея) - I, XXV, II (II)
- Густаво Кулма (ЦСКА-София) - VIII, XVI, II (II)
- Николай Бодуров (ЦСКА-София) - II (II), III (II), IV (II)
- Даниел Младенов (Пирин) - IX, II (III), IV (II)
- Рубен Пинто (ЦСКА-София) - XIV, XIX, V (II)
- Антон Недялков (ЦСКА-София) - Х, XI, VI (II)
- Фернандо Каранга (ЦСКА-София) - IV (II), V (II), VI (II)
8. Боян Йоргачевич (Левски) - III, IX
- Мартин Райнов (Локомотив Пловдив) - IX, XXIV
- Атанас Атанасов (Дунав) - III, VII
- Благой Макенджиев (Берое) - V, VII
- Петър Патев (Дунав) - VI, Х, I (II)
- Матиас Курьор (Локомотив Горна Оряховица) - IX, Х
- Георги Илиев (Черно море) - I , XII
- Ясин Ел Харуби (Локомотив Пловдив) - XII, XIV
- Пламен Крумов (Локомотив Пловдив) - III, XIV
- Амаду Сукуна (Верея) - II, XIV
- Александър Башлиев (Пирин) - VI, XVI
- Николай Банков (Локомотив ГО) - XV, XVIII
- Венцислав Керчев (Локомотив ГО) - XVI, XVIII
- Сашо Александров (Левски) - VIII, XVIII
- Божидар Чорбаджийски (ЦСКА-София) - V, XIX
- Иво Иванов (Берое) - VI, XVII
- Парвизджон Умарбаев (Локомотив Пловдив) - VII, ХХ
- Жуниор Мапуку (Берое) - Х, ХХ
- Руи Педро (ЦСКА-София) - ХХ, XXI
- Густаво Кампаняро (Лудогорец) - XV, XXI
- Радослав Терзиев (Ботев) - XX, XXII
- Михаил Венков (Черно море) - IV, XXII
- Здравко Илиев (Верея) - XIII, XXII
- Румен Сандев (Пирин) - XX, XXiV
- Иван Бандаловски (Верея) - XXIII, XXV
- Иван Цветков (Пирин) - XXIV, XXVI
- Лъчезар Балтанов (Ботев) XXIII, I (II)
- Аристоте Фунду (Локомотив ГО) - XXVI, II (II)
- Антонио Аниете (Левски) - I (II), III (II)
- Омар Косоко (Ботев) - X, III (II)
- Яни Пехливанов (Нефтохимик) - XXIV, V (II)
- Галин Иванов (Нефтохимик) - XX, V (II)
- Емил Михайлов (Черно море) - XXVI, VI (II)
- Фернандо Виана (Ботев) XXIII, VI (II)
Предишни идеални отбори:СЕДМИ КРЪГ
ПЪРВИ КРЪГ
ВТОРИ КРЪГ
ТРЕТИ КРЪГ
ЧЕТВЪРТИ КРЪГ
ПЕТИ КРЪГ
ШЕСТИ КРЪГ
ОСМИ КРЪГ
ДЕВЕТИ КРЪГ
ДЕСЕТИ КРЪГ
ЕДИНАДЕСЕТИ КРЪГ
ДВАНАДЕСЕТИ КРЪГ
ТРИНАДЕСЕТИ КРЪГ
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ КРЪГ
ПЕТНАДЕСЕТИ КРЪГ
ШЕСТНАДЕСЕТИ КРЪГ
СЕДЕМНАДЕСЕТИ КРЪГ
ОСЕМНАДЕСЕТИ КРЪГ
ДЕВЕТНАДЕСЕТИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ КРЪГ
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ КРЪГ
Втора фаза:
ПЪРВИ КРЪГ
ВТОРИ КРЪГ
ТРЕТИ КРЪГ
ЧЕТВЪРТИ КРЪГ
ПЕТИ КРЪГ
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(Гост) 9
отговор
Ха ха ха ,,какво прави тук и"волейболиста" Мърцициньо та той няма равен на играта с ръце ?????Кога е пипал топката с крака или рога ??? Рейтинг: 1 0
(Гост) 8
отговор
ЦСКА В МОМЕНТА Е НАЙ-ДОБРИЯ ОТБОР. БОТЕВ И ЛОКО ПЛОВДИВ СЪЩО ПРАВЯТ ДОБРИ МАЧОВЕ. НО ИЗНЕНАДАТА ЩЕ Е БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА В БАРАЖИТЕ. Рейтинг: 3 3
(Гост) 7
отговор
А сега, бюклици долни, ми кажете защо ми цензурирахте коментара по- долу, пииианици долни. На майка ви у футкъта! Рейтинг: 0 1
(Гост) 6
отговор
Според мен Бен Отман от Локомотив Горна Оряховица трябваше да е в идеалния отбор заради прекрасната си игра и главно заради 3-те асистенции, които направи Рейтинг: 0 1
(Гост) 5
отговор
къде са говедата ??? Рейтинг: 2 0
(Гост) 4
отговор
интересно,как след всеки мач на ЦСКА ,вратарят на противника става в идеалния отбор за кръга ,кажете мастийки от спорнал Рейтинг: 2 1
(Гост) 3
отговор
КЗЛ, само ЦСКА!!! Рейтинг: 1 0
(Гост) 2
отговор
ЦСКА В МОМЕНТА Е НАЙ-ДОБРИЯ ОТБОР. БОТЕВ И ЛОКО ПЛОВДИВ СЪЩО ПРАВЯТ ДОБРИ МАЧОВЕ. НО ИЗНЕНАДАТА ЩЕ Е БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА В БАРАЖИТЕ. Рейтинг: 2 3
(Гост)
Човек, свали оранжевите очила - харесва ни или не, Лудогорец е класи над другите. Локо Пд догодина ще трябва да се оправят без Камбуров, надявам се да не се отрази много липсата му. А 7-мо място колкото го заслужава Ботев, толкова и Берое. Дунав правят чудеса от храброст и имат много силни мачове, пожелавам им 4-то място и квалификации за ЛЕ. Рейтинг: 2 2
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(Гост) 1
отговор
Е ХЕЕЕ СПОРТАЛ СА РЕшИЛИ ДА ПИшАТ ЗА ФУТБОЛ ! Рейтинг: 1 0