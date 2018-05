Нова лесна победа за Маркес в MotoGP благодарение на чужди грешки (видео)

Пилотът на Honda Марк Маркес записа трета поредна победа от началото на сезон 2018 в MotoGP, като подобно на "Херес", основните му конкуренти катастрофираха в хода на състезанието за Гран При на Франция и той пресече карирания флаг първи необезпокоявано. Втори на легендарната френска писта "Льо Ман" финишира сателитният пилот на Ducati Данило Петручи, а компания на подиума им направи ветеранът на пистата Валентино Роси.

Първото падане в състезанието на трасето бе за Андреа Яноне със Suzuki. Пилотът падна няколко завоя след старта точно пред очите на собственика на Suzuki, който бе дошъл специално за състезанието. Малко по-късно на същото място приключи кръга и за Андреа Довициозо, който преди 48 часа подписа новия си двугодишен договор с Ducati. Състезанието вече се бе превърнало в зрелище за зрителите по трибуните, но едва в осмата обиколка инцидент претърпя и родният им любимец Йоан Зарко.

A rare, rare, rare mistake from @AndreaDovizioso!!!



He crashes out of the lead of the #FrenchGP pic.twitter.com/awYTFk70E4 — MotoGP™ (@MotoGP) May 20, 2018

Маркес и Лоренсо направиха много добър старт и първият поведе за кратко колоната от мотоциклетисти. След разбъркването при първите завои Лоренсо пое водачеството, а Марк зае едва четвърта позиция. Между тях се наместиха Йоан Зарко със сателитната Honda и амбициите за триумф пред своите фенове и Андреа Довициозо.

Както в повечето състезания от началото на сезона, така и тук, Маверик Винялес - последният победител от кралския клас на "Льо Ман" - стартира бавно и падна от осмата на 12-ата позиция.

Във втората обиколка Довициозо изпревари Зарко след грешка на французина. Две завъртания по-късно и италианецът с много умела маневра изпревари лидера Лоренсо и катастрофира точно тогава на същия завой, на който и Яноне. Освен тях двамата, инциденти там претърпяха още сателитните мотоциклетисти на Ducati Тито Рабат и Алваро Баутиста. Дови не пострада от падането, но по мотора му имаше много щети.

В осмата обиколка Маркес изпревари Зарко и зае второто място и минута по-късно французинът падна след собствена грешка. С това той приключи серията си от 15 месеца, в които всеки път финишираше в зоната на точките.

След шока за публиката и трите падания в челото новият ред бе Лоренсо, Маркес, Данило Петручи със сателитния Ducati и Валентино Роси.

В 11-ата обиколка Маркес поведе колоната след грешка на Лоренсо, която можеше да доведе и до падането му. От този момент нататък Лоренсо започна единствено да губи позиции и от първото място в крайна сметка финишира шести. След като той сдаде първото място, ситуацията на Маркес напомни доста на Испания и динамиката на състезанието спадна.

Две обиколки по-късно Петручи изпревари Лоренсо, след още една това направи и Доктора, а след още една Джак Милър с втори сателитен мотор на Ducati влезе в топ 4. В същото време Роси записа най-бърза обиколка на пистата и с Петручи започнаха да се опитват да настигнат Марк, но така и не поеха риск.

В 22-рата обиколка след дълго единоборство съотборникът на Марк Дани Педроса също изпревари Лоренсо. Зад тях шестимата седми финишира Винялес, а осми - Кал Кръчлоу, който във вчерашната квалификация претърпя ужасна катастрофа. Алейш Еспергаро с Aprilia и Алекс Ринс със Suzuki също взеха ценни точки.

That boy @marcmarquez93 does it again



Here are the results from the #FrenchGP pic.twitter.com/qQ5ZI3s59i — MotoGP™ (@MotoGP) May 20, 2018

С успеха си Маркес изравни рекорда на Кейси Стоунър от 38 Гран При победи, а в кариерата си общо записа 64-и триумф. В генералното класиране Марк вече има актив от 95 точки, а най-близкият му конкурент е Маверик Винялес с цели 36 точки по-малко. На 37 точки от победителя е Зарко, а Довициозо падна до деветата позиция в общата подредба.