Кръчлоу се разминал със сериозна контузия след зловещото падане на "Льо Ман"

Кал Кръчлоу се е разминал с тежка контузия след сериозната катастрофа, която претърпя в квалификацията за Гран При на Франция в MotoGP. Това заяви собственикът на тима му Лучио Чечинело. Сателитният пилот на Honda изгуби управлението на мотора си, който го изхвърли високо във въздуха. При падането си Кръчлоу нарани лявото си бедро, а по-късно моторът го удари в гърба. Пилотът не бе в състояние да се изправи и бе изнесен на носилка.

