Зарко спечели полпозишъна в MotoGP на "Льо Ман", Кръчлоу с тежка катастрофа (видео)

THE CROWD GO WILD! @JohannZarco1 takes pole for his home Grand Prix! @marcmarquez93 will start 2nd and @Petrux9 3rd!#FrenchGP pic.twitter.com/bBBxympqWD — MotoGP™ (@MotoGP) May 19, 2018

Тежка катастрофа в първата квалификация претърпя Кал Кръчлоу със сателитна Honda. Пилотът изпусна управлението на мотора, той го изхвърли нагоре във въздуха, а после го удари в гърба. Британецът не успя да се изправи след инцидента и бе изнесен на носилка. Това се случи минута преди края на първата сесия, а участието на Кръчлоу на състезанието утре е силно под въпрос. Good to see a thumbs up from @calcrutchlow #FrenchGP pic.twitter.com/xhKVZEw8l6 — MotoGP™ (@MotoGP) May 19, 2018 Medical Director Info @calcrutchlow is being taken to hospital for a check up following this crash at the end of Q2 https://t.co/Rv0xxd57Ot



More updates to follow... pic.twitter.com/gxTRycJ0gE — MotoGP™ (@MotoGP) May 19, 2018 Полпозишъна е под номер 4 за Зарко в кралския клас и под номер 2 за сезон 2018. Французинът подобри рекорда на "Льо Ман" на Хорхе Лоренсо от 2016 година с цели осем десети.



На четвърта позиция зад Петручи, който премина и през Q1, остана Андреа Яноне със Suzuki. Пети и шести утре ще стартира двойката на Ducati Андреа Довициозо и Хорхе Лоренсо, следвани от Джак Милър с още една италианска машина.



Дуото на Yamaha Маверик Винялес и Валентино Роси изглеждаха уверени по време на сесията, но в нейния край не успяха да осъществят атака и останаха доста зад Зарко, който кара с две години по-стара от техните машина. Винялес ще заеме осмата позиция на старта, докато Доктора - деветата.

