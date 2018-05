Моторни спортове Край на интригата: Довициозо остава в Ducati 18 май 2018 | 16:36 - Обновена 0 0 0 0 0 NEWS: @AndreaDovizioso signs 2-year extension with @DucatiMotor



‘DesmoDovi’ and the Bologna factory's partnership will continue in 2019 and 2020#MotoGP | https://t.co/jeC3B3k0fA pic.twitter.com/XFk0ObLNu9 — MotoGP™ (@MotoGP) May 18, 2018 Претендентът за титлата в MotoGP за 2017 година Андреа Довициозо приключи интригата около бъдещето на кариерата си и преподписа за още две години с тима на Ducati. Италианецът ще остане в екипа поне до сезон 2020. Той е пилот на италианския отбор още от 2013 година, а през 2017-а изравни редица рекорди на последния шампион на Ducati Кейси Стоунър и вдъхна нови надежди за титла на тифозите. Дискусиите около новия договор отнеха повече време от очакваното, тъй като след успехите си от миналия и настоящия сезон Дови логично постави по-високи финансови условия. През последните година и половина Дови печелеше значително по-малко финансови средства от съотборника си Хорхе Лоренсо, който се представя доста по-зле от Дови. Италианецът отказа оферти от Honda и Suzuki, където също има по едно свободно място. В момента Дови заема пета позиция в генералното класиране заради катастрофата на Педроса и Лоренсо, на която стана жертва в Испания. Шансът съотборник на Довициозо да остане Лоренсо е все по-малък, като се очаква испанецът да премине в Suzuki.

Още по темата

0 0 0 0 0 АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 487

1