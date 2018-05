Моторни спортове Маркес спечели ГП на Испания, а Дови, Педроса и Лоренсо съдадоха меле 06 май 2018 | 15:59 - Обновена 0 0 0 0 1 MASSSSSIVE MOMENT! @26_DaniPedrosa, @AndreaDovizioso and @lorenzo99 ALL go DOWN! #SpanishGP pic.twitter.com/RFIDLS98Rn — MotoGP™ (@MotoGP) May 6, 2018

Катастрофата в състезанието промени значително генералното класиране в MotoGP след този четвърти кръг от началото на сезон 2018. Маркес е лидер с актив от 70 точки, следван от Зарко на цели 12 т., от Винялес - на 20 т., от Яноне - на 23 т. и от Довициозо - на 24 т.

Защитаващият титлата си в MotoGP Марк Маркес с Honda спечели състезанието за Гран При на Испания със солидна преднина, след като тримата му основни преследвачи Андреа Довициозо (Ducati), Дани Педроса (Honda) и Хорхе Лоренсо (Ducati) катастрофираха заедно осем обиколки преди карирания флаг. От техния инцидент освен Маркес, спечелиха и Йоан Зарко със сателитната си Yamaha и Андреа Яноне със Suzuki и се качиха на подиума съответно с втора и трета позиции.Катастрофата в състезанието промени значително генералното класиране в MotoGP след този четвърти кръг от началото на сезон 2018. Маркес е лидер с актив от 70 точки, следван от Зарко на цели 12 т., от Винялес - на 20 т., от Яноне - на 23 т. и от Довициозо - на 24 т. Веднага след старта Хорхе Лоренсо, стартирал четвърти, поведе колоната от мотоциклетисти и бе последван от Дани Педроса и Йоан Зарко. Стартиралият от полпозишън Кал Кръчлоу падна до четвърто място. Още във втората обиколка Маркес изпревари Кръчлоу и Зарко, а в началото на следващата - и Педроса. В четвъртата обиколка Дови вече напредна до шеста позиция, а по-назад Винялес бе затворен чак на 13-ата. В рамките на само пет обиколки Зарко също изгуби пет места и от второ зае седмо. В седмата обиколка стартиралият първи Кръчлоу претърпя катастрофа на завой номер 1, което бе бонус за Дови, който напредна до четвърта позиция. В деветата обиколка Маркес за първи път пое лидерството от Лоренсо. Секунди по-късно Довициозо изпревари Педроса и излезе трети зад съотборника си Лоренсо. Двамата пилоти на Ducati започнаха собствена битка, като Лоренсо по всякакъв начин пазеше позицията си. В 13-ата обиколка на завой номер 1 катастрофира дебютантът Томас Люти, а на следващото завъртане Маркес изпусна леко мотора на същото място и бе на косъм от това да последва съдбата на Люти, но успя да спаси падането си. Така той изгуби част от преднината си спрямо триото Лоренсо, Дови и Педроса. Осем обиколки преди края дойде и най-драматичният момент в състезанието. Андреа се опита да изпревари Лоренсо, но направи грешка и вместо това допусна пред себе си Педроса. При излизането от завоя Лоренсо се удари в Педроса, а Дови не успя да избегне удара в тях двамата. Никой от пилотите не пострада от инцидента, състезателната комисия разгледа ситуацията и реши, че никой от замесените състезатели няма да получи наказание. Катастрофата им даде на Маркес преднина от над седем секунди в последните обиколки и без никакви рискове той триумфира за втори пореден път след успеха в Тексас.

