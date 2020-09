Тенис Един необичаен финал 01 септември 2020 | 10:00 Прочетена 1 0



След по-малко от 24 часа ще стане известно името и на новия шампион на тази луда надпревара, наречена US Open 2020. Трофея ще грабне тенисист, който досега никога не е печелил титла от "Големия шлем". До финала на "Артър Аш Стейдиъм" достигнаха поставеният под №2 австриец Доминик Тийм и петият в схемата германец Александър Зверев. Двубоят започва в 23,00 часа българско време.



На страната на Тийм е по-големият опит в подобни мачове. Навършилият в началото на месеца 27 години австриец със сигурност ще се хвърли с всички сили, за да усети вкуса на победата във финал от "Големия шлем". Тийм вече има три мейджър финала, но и в трите случая си тръгваше от корта победен. Австриецът е финалист от последните две издания на "Ролан Гарос" - през 2018 и 2019. И в двата финала той преклони глава пред Краля на клея Рафаел Надал. В началото на 2020 година Тийм игра финал и на Australian Open, но там пък загуби от най-успешния тенисист в историята в "Мелбърн Парк" - Новак Джокович. Дали сега австриецът ще дочака звездния си миг?



23-годишният Зверев пък е на първия си мейджър финал и вероятно не влиза в него като фаворит, но със сигурност ще се опита да грабне и най-важната титла в кариерата си досега. На Откритото първенство на Австралия тази година германецът за първи път игра полуфинал в турнир от "Шлем"-а, а ето, че сега в Ню Йорк направи и следващата крачка, класирайки се на финала. Разбира се, Зверев едва ли ще се задоволи с това, но дали ще има силите да се пребори с Тийм?



Австриецът влиза във финала със само един загубен сет на турнира. Загуби го в третия кръг срещу Марин Чилич, а в останалите си срещи беше безпощаден към съперниците. На полуфинала той не даде сет и на миналогодишния финалист Даниил Медведев. Зверев пък изигра само един трисетов мач дотук, като за 4 от победите му бяха нужни 4 части. Още в първия кръг той имаше тежък мач срещу южноафриканеца Кевин Андерсън, но най-сериозният тест бе полуфиналният сблъсък с испанеца Пабло Кареньо Буста. Зверев бе бледа сянка на себе си в първите два сета, но спечели следващите три и се класира на финала.



