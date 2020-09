Тенис Тийм пречупи Медведев в три сета и ще играе на финала на US Open 12 септември 2020 | 06:02 - Обновена Прочетена 847 0



Първият сет тръгна напълно равностойно до шестия гейм, който се оказа решаващ заради едно спорно съдийско решение. Реферът на стола не позволи на Мадведев да обжалва решаващата точка, с която Тийм проби сервиса му. Руснакът се ядоса и влезе в спор със арбитъра и с официалните лица, заради което получи и официално предупреждение.



Медведев не успя да контролира нервите си и в следващите два гейма, които загуби без особена съпротива и така подари сета на Тийм за 6:2 в полза на австриеца.



Медведев обаче се отърси от напрежението в началото на втория сет и още в началото започна с пробив. Той поддържаше преднината си, но при 5:4, когато трябваше да сервира за сета, руснакът се пропука и допусна връщане на пробива за 5:5.



Следващият гейм също бе ключов. Тийм не бе стабилен при своето подаване и трябваше да спасява цели 5 точки за пробив. Той обаче показа здрави нерви и се измъкна от трудната ситуация, за да поведеза пръв път в сета с 6:5.



В крайна сметка се стигна до тайбрек, където отново австриецът бе по-хладнокръвен от двамата тенисисти и успя да се наложи с 9:7 точки и да поведе с 2:0 сета.



Медведев обаче продължи да се бори със зъби и нокти за оставането си в мача и в третия сет отново взе ранен пробив за 2:0, а след това спечели и своето подаване и дръпна с 3:0. Той обаче отново се провали в най-важния момент, когато сервираше за сета при 5:3 в своя полза. Руснакът допусна пробив и върна Тийм в играта. След това всеки печелеше подаването си и тоново се стигна до тайбрек. В него отново австриецът взе инициативата от самото начало и успя да стигне до успеха със 7:5, като така затвори и мача в своя полза.



Така Тийм достигна до 4-ия си финал в турнир от Големия шлем. Той за пръв път ще играе на финал на US Open, като така стана първият австриец, достигал до тази фаза на турнира в Ню Йорк. В битката за трофея той ще има за съперник Александър Зверев, който спечели драматично с 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3 срещу Пабло Кареньо-Буста в другия полуфинал.

