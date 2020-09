Тенис Изумително! Джокович пропъден от US Open! 06 септември 2020 | 23:20 Прочетена 11167 0



Носителят на 17 титли от "Големия шлем" и трикратен шампион в US Open Новак Джокович трябваше бъде пропъден от Ню Йорк след изключително нелеп инцидент в края на първия сет срещу Пабло Кареньо Буста.

#Atención | El tenista serbio Novak Djokovic es descalificado del Abierto de EE. UU., @usopen, por lanzar la pelota contra jueza de línea.#RedMásNoticias #EnDesarrollo pic.twitter.com/VEJrZnIrXX — red+ noticias (@RedMasNoticias) September 6, 2020

Джокович имаше нещастието да бъде пробит за 5:6 "и да си позволи" да прати топката по пътя на подавачката, но се случи да я удари в гърлото. Сърбинът се притече на помощ на старата дама, която явно не беше в най-доброто си състояние. За съжаление на всички, според правилата е трябвало да се стигне до дисквалификация.

Whoa... Novak Djokovic out of US Open after hitting line judge in the throat with tennis ball. pic.twitter.com/DExpdihvmP — Zach Klein (@ZachKleinWSB) September 6, 2020

Правилникът диктува, че ако удариш лайнсмен, трябва да напуснеш турнира, но ситуацията нямаше нищо общо с "предумишлена атака". Джокович прекара 20 минути в спор с официалните лица край мрежата, но не можа да ги убеди, че всичко се е случило без да иска.



Така заради злощастен случай Джокович беше дисквалифициран и някой друг ще спечели титла от "Големия шлем", но ще трябва да се знае, че Джокович е бил отлъчен и че е имало пандемия по същото време. Този инцидент ще остане в историята като най-нелепото дисквалифициране на състезател.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

