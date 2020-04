В Русия признаха Пламен Константинов за треньор №1 на сезона

View this post on Instagram

@fabian_drzyzga_11 i @lokovolley.ru z tytuem Mistrzów Rosji Gratulujemy i yczymy naszemu rozgrywajacemu, rodzinie, caej druynie i wszystkim kibicom duo zdrowia w tym trudnym dla wszystkich czasie @lokovolley.ru

A post shared by Fan Club Fabiana Drzyzgi (@fan_club_fabiana_drzyzgi) on Mar 28, 2020 at 11:17am PDT