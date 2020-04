Първи промени в шампионския състав на Пламен Константинов

View this post on Instagram

«Мы заслужили первое место своим трудом» Игроки «Локомотива» Константин Бакун, Артём Ермаков и Ильяс Куркаев подводят итоги регулярного чемпионата и делятся мнением о завершении сезона 2019/20. Константин Бакун: С первого и до последнего тура наша команда билась за возможность попасть в «Финал шести» напрямую, без стадии плей-офф. Очень хотели провести решающие игры на домашней площадке, перед своими зрителями. Для нас это было очень важно. Нам удалось завоевать первое место в регулярном чемпионате абсолютно заслуженно, все находились в равных условиях. В форс-мажоре никто не виноват. Артём Ермаков: Мы отлично провели регулярный чемпионат. Решение за Всероссийской федерацией волейбола, но, считаю, будет правильным принять его в пользу «Локомотива». То, что новосибирский клуб стал чемпионом России. Потому что уверен, что другие клубы тоже преследовали цель быть первыми в регулярном чемпионате, выходили играть только за первое место, только на победу. Ссылаться на травмы другим клубам тоже неуместно, это спорт, травмы могут случиться у всех. Вспомните, что мы пережили в начале сезона, не пожелаешь врагу… Я имею в виду травму Ильяса Куркаева. Поэтому, все были в равных условиях. Ильяс Куркаев: Для «Локомотива» завершение регулярного чемпионата на первом месте – знаменательное событие. Уже с начала сезона наша команда задала планку, как для себя, так и для других. Мы показали себя боевой командой, которая способна держать свой уровень долгое время. Мне было приятно быть частью этой команды и помогать добиваться результата. Мое мнение – нужно принять итоги регулярного чемпионата, как итоговые. То есть объявить чемпиона, серебряного и бронзового призеров. Это будет правильно. Все проделали большую работу, не только «Локомотив», все были в равных условиях. Полные комментарии наших игроков ищите на нашем официальном сайте, а также в группе ВКонтакте.

