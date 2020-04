Пламен Константинов: Заслужихме си шампионската титла на Русия

View this post on Instagram

«Мы не дали бельгийцам ни единого шанса» Наставник «Локомотива» Пламен Константинов делится впечатлениями от четвертьфинального матча Кубка ЕКВ, а также делится мнением о грядущем полуфинале турнира. Немного подробностей: На матч мы настраивались очень серьёзно. Ведь даже в матчах против соперника, который не так силён, важно сыграть качественно. Не опускать свой уровень и уважительно относиться к сопернику. У нас это получилось – мы не дали хозяевам ни единого шанса. Не дали им даже подумать, что игра сложится как-то по-другому. Я доволен и результатом, и игрой. Не надо забегать вперёд и думать о полуфинале – следующий матч у нас в Уфе против «Урала». Вот о нём сейчас будем думать. Нам важно завершить предварительный этап Суперлиги победой. Что касается «Зенита», то никто ведь и не сомневался, что мы встретимся с питерцами в полуфинале. Но пока мы сосредоточимся исключительно на следующем матче. Полное интервью Пламена Константинова читайте на нашем официальном сайте, а также в группе ВКонтакте.

