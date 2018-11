Рони спечели битката на снукър титаните с Хигинс

Суперзвездата на снукъра Рони О'Съливан надделя с 6:3 в битката на титаните с Джон Хигинс от група 4 и се класира на полуфиналите в "Шампион на шампионите" пред препълнената зала "Рико" в Ковънтри. Това бе 64-о издание на най-знаменитото и продължително съперничество (поне в модерната история) в джентълменския спорт, като Гения от Чигуел вече води с 33:28 победи и продължава невероятния си рейд в турнира. Битката на победителите в събитията от ранкинг системата през последната година винаги е била сред любимите на Ракетата, който е двукратен шампион и два пъти е губил финала, но никога преди мача за трофея.

По пътя към престижния успех над грандиозния си съперник О'Съливан увеличи сметката си на 963 сенчъри брейка в кариерата, цели четири от тях реализирани срещу Вълшебника от Уишоу. В първия фрейм на Рони беше достатъчна и визита на стойност 57, за да излезе победител, като той спечели и осмата партия, а тя единствена бе без дори халф-сенчъри серия.

Ракетата ще се изправи срещу Шон Мърфи на полуфиналите в петък от 21:00 часа българско време, след като Магьосника - защитаващи титлата си от миналата година - срази Дин Дзюнхуей с 6:3 във вчерашния финал на група 1.

Първият опит на Рони да реализира дълга червена беше "на километри" встрани от целта, но той прати кюбола на безопасна дистанция и двамата подновиха сейфти размяната. О'Съливан остави трудна червена, леко отделена от групата, която Хигинс реализира към "зеления" джоб, но за него бе сравнително проблемно, че розовата бе на мястото на синята, а синята и черната на бяха на оригиналните си позиции. Изненадващо шотландецът спря на 22, след като вече бе върнал розовата на мястото й, но направи непредизвикана грешка по нея за среден джоб - поредната негова такава през деня в Ковънтри.



Гения от Чигуел се възползва от възможността да изгради брейк около розовата, като единствено последните три червени представляваха някаква трудност и се нуждаеше той да бъде наистина прецизен. Тъй като бяха около черната, той изтегли кюбола към "боулк цветовете", но след това трябваше да спре серията си на 57 при две оставащи червени, защото излезе от позиция по тях. След сейфти размяна Хигинс направи неточност и остави предпоследната червена за Рони и той разчисти до синя, за да спечели фрейма - 1:0.



Хигинс пак първи получи възможност за по-продължителна визита, но отново сбърка позиционен удар по синята, приближавайки до нея прекалено много кюбола, а и от грешната страна. Той направи хубав компенсиращ удар по зелената и върна бялата около червените, но спря серията си на едва 16, защото пак не прецени бързината на сукното и остави една 1-точкова топка на челюстите на долния десен джоб. О'Съливан стигна до 35 във визитата си, когато направи сложен кенън-шот през борд и не бе особено възнаграден за усилията си, но все пак реализира по-трудна червена за среден джоб. След това той продължи да комбинира основно със синя и понякога с розова, за да разчисти червените, а после и всички цветове за сенчъри номер 960 в кариерата си от 109 точки - 2:0.



Хигинс вече знаеше, че ако не се събуди, може да се отдалечи фатално от победата, поради което много по-концентрирано подходи към резултатната си визита в третия фрейм. Той отново бе първи на масата и между топките и майсторски стигна до фрейм-бола си, а впоследствие и по впечатляващ начин се справи с четвъртата останала червена. В крайна сметка той остана извън позиция и не можа да направи сенчъри, но и 91 бяха достатъчни, за да намали на 2:1.



Отново обаче Вълшебника от Уишоу направи елементарна грешка в самото начало на четвъртата партия, която позволи на Ракетата сравнително безпроблемно да стигне до 51 точки в актива си. Тогава дойде първата лека неточност от контрола му над бялата, но той компенсира с удължителя и реализира коварната червена към ъглов джоб. Все пак, той спря на 59 при оставащи седем червени и това даваше възможност на Хигинс за обрат. Шотландецът направи 20 и бе изправен пред първите проблеми с червените, но въпреки неудобното им разположение той се справи наистина брилянтно и дори пое рискове с "шот-ту-нотинг". Хигинс разчисти напълно на стойност 70 и изравни резултата 2:2 преди интервала, напълно заслужено аплодиран бурно от зрителите в "Рико" арена.

Почивката очевидно се отрази отлично на Вълшебника от Уишоу, защото той започна ударно петия фрейм и го завърши по същия безкомпромисен начин, реализирайки брейк от 83 точки, за да поведе с 3:2 партии.



Именно шотландецът обаче направи първата голяма грешка в следващия фрейм, предоставяйки до джоба откриващата червена на Рони и така тенденцията се смени - този път Ракетата реализира първи. Той нямаше "разходка в парка" пред себе си и в самото начало трябваше да компенсира с удължител, но успешно придвижваше кюбола през цялата маса. Той трябваше да го прави, защото имаше червени около боулк зоната, а и розовата също бе в близост до нея. При четири оставащи 1-точкови топки О'Съливан бе реализирал фрейм-бола си и продължаваше да трупа във визитата си. Той стигна до сенчъри брейк номер 961 в професионалния си път - 101 за 3:3 и прекратяване на поредицата от спечелени партии на Хигинс.

В следващата партия Вълшебника от Уишоу дори не трябваше да прави нещо грешно, за да "покани" на масата съперника си, защото Рони просто бе в неудържима форма в момента и светкавично стигна до 46 точки в актива си, преди да трябва да мисли за вторичен разбиващ удар. Той успя да го отложи допълнително, поемайки малко по-голям риск с по-трудна червена, но брейк-билдингът му бе безупречен. Хигинс нямаше алтернатива, освен да стои безпомощен в стола си за втори пореден фрейм, а Рони направи гениално пълно разчистване на стойност 137 - 4:3 и сенчъри брейк номер 962.

Двамата майстори на щеката се впуснаха в тактическо надлъгване от самото начало на следващия фрейм, като бързо пратиха три червени в боулк зоната. Хигинс направи екстравагантен опит да реализира с крос-дабъл, но не успя, а за сметка на това О'Съливан се възползва от възможността да прати първата червена в джоба със страхотен "крос-тейбъл" удар. Оттам Ракетата подхвана брейк, като имаше отделени червени, както и скупчена група от пет, отделно от трите в боулк зоната. Гения от Чигуел предпочете първо да развие групата, а после да мисли за най-отдалечените 1-точкови топки, но не бе възнаграден с добра възможност за продължаване на брейка и си седна при 47 на сметката.

Двамата размениха няколко сейфти удари, преди Рони да реши да рискува и да пропусне за втори път в мача дълга червена, но пък Хигинс не сбърка подобно изпълнение и си заслужи възможността да заличи по-голяма част от изоставането си в партията. Масата обаче бе доста трудна и Вълшебника от Уишоу пропусна червена за среден джоб при само 6 точки на сметката си, връщайки Рони и утвърждавайки фрейма като най-завързан и биткаджийски от началото на срещата. Великолепна трудна червена от средна дистанция постави О'Съливан в позицията на фаворит, защото имаше две червени на добра позиция, а и не се нуждаеше от всичките други на сукното, за да поведе с 5:3. Той направи 25 и при именно оставащите три червени в боулк зоната Хигинс реши да не се опитва да търси снукъри и да усложнява мача, приемайки поражението сив партията - 5:3 за Ракетата в първия случай без халф-сенчъри брейк.

Ракетата пое контрол върху масата в началото на следващия фрейм, но масата не бе никак лесна и той имаше над какво да работи, като тепърва трябваше да се заема с голяма група от червени. Той го направи брилянтно след вкарване на черна за 43-ата си точка от брейка и получи необходимата налична червена, но дори при това положение не се позиционираше идеално за следващата топка. Реално той реализира халф-сенчъри брейк с повече трудности, отколкото му предоставяше масата за втората част на визитата. Фрейм-болът бе реализиран при 64 в актива на Гения от Чигуел и 59 оставащи на масата, но Рони не спря дотук и направи 963-ия сенчъри брейк в кариерата си - 114 за крайното 6:3.