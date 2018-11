Ето жребия за "Шампион на шампионите"

Започва дългоочакваният силен и престижен турнир по снукър "Шампион на шампионите", чийто старт е от 15:00 часа на 5 ноември в арена “Рикох” в Ковънтри. 16-имата победители в ранкинг турнирите през последната година ще се изправят един срещу друг в преследване на една от най-значимите титли в световния тур, а начело на осемте поставени майстори на щеката е миналогодишният шампион Шон Мърфи.

1 hour to go!



The ManBetX @ChampOfChamps get underway from 12.45pm on @ITV4, with the first match starting at 1pm.



Up first: Defending Champion @Magician147 takes on Jimmy Robertson in semi-final one in group one here at the @RicohArena #ChampofChamps pic.twitter.com/mnuNllxSOK — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 5, 2018

Трябва да се отбележи, че с впечатляващия триумф в Международния шампионат Марк Алън се извиси до седма позиция в световната ранглиста, но не е сред поставените в Ковънтри, защото листата е изготвена след края на Откритото първенство на Англия.

Отбелязваме, че присъствието на Люка Бресел е възможно, тъй като Алън и финалистът в Международния шампионат Нийл Робъртсън вече си бяха осигурили участие в "Шампион на шампионите" и съответно белгиецът получава квотата от Дачин като най-високо класиран в световната ранглиста от играчите, които не бяха сигурни за Ковънтри.

Non-stop snooker!



The best of the best compete in this week's @manbetxofficial Champion of Champions, which kicks off today in Coventry



Follow @ChampOfChamps for all the latest #ChampofChamps pic.twitter.com/NzleMR3FpD — World Snooker (@WorldSnooker) November 5, 2018

Ето и жребия за "Шампион на шампионите":

5 ноември, група 1

(1) Шон Мърфи - Джими Робъртсън

(8) Дин Дзюнхуей - Михаел Георгиу

6 ноември, група 4

(4) Рони О’Съливан - Стюърт Бингам

(5) Джон Хигинс - Райън Дей

7 ноември, група 3

(3) Марк Уилямс - Кайрън Уилсън

(6) Джъд Тръмп - Люка Бресел

8 ноември, група 2

(2) Марк Селби - Нийл Робъртсън

(7) Бари Хоукинс - Марк Алън

9 ноември, полуфинал

Победителят от група 1 - победителят от група 4

10 ноември, полуфинал

Победителят от група 2 - победителят от група 3

11 ноември, финал