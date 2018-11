Впечатляващ Мърфи омагьоса Дин и заслужи 1/2-финал в "Шампион на шампионите" (видео)

Когато си носител на "Тройната корона" и не си постигал най-добрите възможни резултати през сезона, тежко на този, който се изправи срещу теб в момента, когато си върнеш обичайното ниво. Победителят от миналата година Шон Мърфи по великолепен начин се класира на полуфиналите в "Шампион на шампионите", след като категорично наложи превъзходството си над първата щека на Азия Дин Дзюнхуей с 6:3 във финала на група 1 (вижте тук как двамата стигнаха до него с победи в мачовете си през деня). Зрителите в "Рикох Арена" в Ковънтри станаха свидетели на най-доброто от Магьосника през този сезон, като той заслужаваше да спечели доста по-убедително и с доста по-малко изиграни фреймове, но нелепи пропуски оставиха "краля на китайския снукър" в мача.



Мърфи набързо поведе с 2:0 с брейкове от 79 и 80, а съперникът му бе вкарал само 1 топка. В следващите три партии обаче англичанинът някак успя да направи такива грешки, че Дин да "открадне" победата в тях и да поведе с 3:2, въпреки че не бе на особено високо ниво край зеленото сукно. Само 32 минути бяха необходими на световния шампион от 2005 година да осъществи обрат до 5:3 със сенчъри брейкове от 118 и 110, плюс 88 помежду им. В оказалия се последен девети фрейм Дин поведе първи в резултата с единствения си халф-сенчъри в мача от 58, но Магьосника разчисти с поредица от 65 до черната. Тя бе решаваща за крайния изход от партията и от мача, като от втория опит Мърфи я реализира и си запази място на полуфинала в петък, когато ще се изправи срещу победителя от група 4.

MURPHY WINS @Magician147 gets the job done after a tense shootout on the black in the ninth frame to beat Ding Junhui 6-3 at the ManBetX @ChampOfChamps



The defending champ will play in Friday's semi-final against tomorrow's group winner #ChampOfChamps pic.twitter.com/S0WGrj3E1e — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 5, 2018



Срещите от група 4 ще се изиграят на 6 ноември - Рони О'Съливан срещу Стюърт Бингам и Джон Хигинс срещу Райън Дей, като финалът ще бъде отново от 21:00 часа, така че Мърфи със сигурност ще има внушителен опонент по пътя към защитата на най-престижната си титла извън тези от "Тройната корона".

ВИЖТЕ ТУК ПРОГРАМАТА НА "ШАМПИОН НА ШАМПИОНИТЕ"!



Също така Магьосника записа 14-а победа над Дин в 23-ия им мач (те имат 1 равенство), като китаецът няма успех над този противник вече повече от цели 5 години. Двамата имат двубои и в трите турнира от “Тройната корона” - 9:7 за Мърфи в UK Championship 2007, 6:4 за Дин в “Мастърс” 2009, 9:3 за Дин в UK Championship 2009, 13:10 за Мърфи на Световното 2010 и 6:4 за Мърфи в “Мастърс” 2014.

RESULT: Reigning champion Shaun Murphy is through to the Semi-Finals of the Champion of Champions after a 6-3 victory over Ding Junhui in the Group One final! pic.twitter.com/tslg426tPZ — Live Snooker (@Livesnooker) November 5, 2018

Първият фрейм протече на един дъх, защото от самото начало контролът върху масата бе поет от Мърфи, който продължи да впечатлява с отличния си дълъг потинг, както беше и в първия му двубой с Джими Робъртсън. Магьосника реализира две отлични червени от дълго разстояние, втората с компенсиращ удар, като премина бързо и безпроблемно през всичките стадии на изграждането на солиден брейк от 79 точки.

A break of 80 in the second frame keeps Ding in his seat, and gives @Magician147 a 2-0 lead in tonight's group final. Thirsty work.#ChampofChamps pic.twitter.com/MzTDQRg6Yd — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 5, 2018



Дин направи нелепа грешка в началото на втората партия и бързо предостави отново масата на противника си, тъй като реализира червена, докато вкарваше синя, в стремежа си да раздвижи групата. Мърфи не направи тази грешка, въпреки че съвсем скоро изпълни същия удар, преди брейкът му да стигне до 31. Тогава за първи път през деня Магьосника направи слабо изпълнение, когато искаше да направи вторичен разбиващ удар по червена, но докосна напълно розовата. Компенсиращият удар - червена към среден джоб - бе перфектен, което го задържа на зеленото сукно и той реализира серия от 80 за 2:0.



Магьосника направи хубав сейфти в началото на следващата част, пращайки кюбола в боулк зоната, при което Дин направи грешка в измъкването. Той направи нежелана целувка по червена и остави друга налична за англичанина, който подхвана поредна серия. Бордовете на новите маси, които се ползват в турнира - Rasson - изненадаха Мърфи при един от контактите с бялата и той остана извън позиция, но направи компенсиращ удар. Във втория случай обаче той рискува с трудна червена и си седна на 37, тъй като я пропусна към зеления джоб. Това позволи на Дин да запише първите си точки в мача, но с мисълта, че има две трудни оставащи червени до дългия борд и още една на неловко разположение в боулк зоната.

Той изобщо не стигна до тях, защото направи грешка по синята от оригиналната й позиция и серията му приключи на едва 38. Магьосника се справи великолепно с отделянето на една от въпросните топки и реализирането й, но реши да остане по черна (на мястото на синята) и оттам през два борда да търси трудно пласиране за последната 1-точкова топка. За негово съжаление той напълно я пропусна и вкара кюбола в жълтия джоб, при което двамата подхванаха сейфти размени. Дин също нямаше късмет при излизане от снукър зад зелената, като вкара и последната червена, и бялата. Мърфи при това положение не се нуждаеше от проблемната синя (долепена до дълъг борд), но направи непредизвикана грешка по жълтата. Дзюнхуей се възползва по най-добрия начин и първо вкара дълга жълта, а после разчисти до розова, за да открадне фрейма - 2:1!

Despite this unfortunate luck from Ding, he manages to claw the third frame back to sit a frame back from defending champion @Magician147



Don't miss any of the action live on @ITV4 now #ChampOfChamps pic.twitter.com/LeJ0waVRDq — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 5, 2018



Китаецът имаше възможността да вкара първата червена в следващата партия и се възползва, след като Мърфи не я покри при един от защитните си удари в началото. При 25 точки на сметката си той реализира плант, но направи слаб кенън-шот и трябваше да рискува след това с розовата, която пропусна. Единствената му утеха, докато сядаше на стола си, бе че бе оставил две групички червени и нито една налична на съперника си. В крайна сметка играта на котка и мишка бе спечелена от Мърфи и той получи възможността да разчисти по-голямата част от червените, като две от тях отново бяха неудобно близо до дълъг борд - този път противоположния на ситуацията от предишния фрейм.

Мърфи не бе особено доволен от лекото раздвижване на една от червените, което единствено успя да предизвика, а на всичкото отгоре премести другата до зеления джоб и я заложи на Дин, преди да си седне с 35 в актива си. Дзюнхуей беше брилянтен в позиционирането за последната 1-точкова топка и я реализира, след което вкара и необходимата му кафява (от неудобно положение), за да прати противника в зоната на снукърите. Мърфи все пак се върна на масата, но направи нежелана целувка по синята и заложи и нея за вкарване в жълтия джоб. Китаецът я отбеляза и поведе с 61-35, а Магьосника отново излезе на сукното, за да търси евентуално необходимите му три снукъра. До чудо обаче не се стигна и в крайна сметка двамата се оттеглиха на почивка при резултат 2:2, а напълно реално бе световният шампион от 2005 година да води с 4:0.

De-railed!



Murphy looked to be cruising to a healthy lead at the mid-session interval, but Ding managed to scrap two frames to head into the interval level with the defending ManBetX @ChampOfChamps champion!



Watch the action live on @ITV4 #ChampOfChamps pic.twitter.com/qrj7Vkg848 — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 5, 2018



След интервала Мърфи сбърка дълга червена за първи път в турнира, но после имаше възможността бързо да се поправи, когато пък Дин му отговори с подарък и заложи втора 1-точкова топка на джоб. Той обаче изненадващо спря на 38, като остави между челюстите червена, и то с удар с "хикса", а е един от най-добрите с помощните уреди в световния тур. При оставащи три червени Дин опита да ги развие с вторичен разбиващ удар, но не бе възнаграден при контакта си с тях, при което трябваше отново да си седне, преди да е реализирал дори халф-сенчъри брейк - 43. Синята бе на мястото на кафявата, а другите боулк цветове бяха разместени в зоната до горния борд и имаше предпоставки за поставяне на снукър. Мърфи рискува и вкара прекрасна дълга червена, изтегляйки се за въпросните по-малко скъпи цветове и комбинира с трудна синя.

Той вкара и предпоследната червена, за да поведе с 45-44, комбинира с черна и прати в джоба 15-ата 1-точкова топка, но фреймът не бе сигурен, защото боулк цветовете бяха близо един до друг и не в оригиналните си позиции, а розовата бе до дълъг борд. Серия от 22 го изпрати напред с 60-44 и той предприе сейфти по жълтата, която му бе заложена от Дин и той с дълъг удар я изигра като шот-ту-нотинг, но само я разклати между челюстите. Дзюнхуей заложи убийствен снукър зад черната, от който Мърфи не можа да излезе и единствено направи вкарването от китаеца на жълтата по-лесно. Първата щека на Азия бе развил и розовата с предишния си удар и му оставаше да разчисти вече далеч по-благоприятно разположените цветове. Той разчисти до розова, която бе фрейм-бол, след което завърши невероятния си обрат за 3:2!

A superb snooker from Ding sent him on his way to winning the fifth frame, and gives him the lead for the first time this match!



Watch the action live on @ITV4 now #ChampOfChamps pic.twitter.com/zpdv4skwqY — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 5, 2018



Дзюнхуей пропусна първия атакуващ удар в партията - дълга червена, но за негово щастие прати кюбола в групата и не остави нищо налично. Мърфи обаче предпочете да не се разменят леки сейфти удари от нищожна дистанция, които обикновено водят до рестартиране на фрейма, като опита нещо по-рисковано, само за да остави червена на съперника. Дин обаче натрупа само 6 точки в актива си и отново седна на стола, но пък кюболът бе в боулк зоната. Магьосника направи отличен сейфти удар, а китаецът сгреши с измъкването и оттам носителят на "Тройната корона" подхвана печеливш брейк, първи сенчъри за зрителите в "Рикох Арена" - разчистване до черна на стойност 118 за 3:3.



Вкарването на дълги червени отново стана специалитет на Мърфи и той по този начин подхвана нова по-продължителна визита в началото на следващия фрейм. Независимо че не бе винаги перфектен при позиционирането, той демонстрира много високо ниво на вкарване и за нула време стигна до третия си халф-сенчъри брейк (изключваме стотицата в предишната партия) в мача. При 66 на сметката си той трябваше да прави леко компенсиращ удар по шестата останала червена, но се справи брилянтно и после без напрежение вкара и фрейм-бола си - само 6 минути след началото на седмата партия. Той спря на 88 и отново поведе в резултата с 4:3.



В началото на осмия фрейм статистиката показваше, че Дин е получил само 33% от времето на масата. Дин имаше първи шанс да се развихри между топките, но нямаше и късмет в опита за плант по втората третата от брейка си и си седна рано-рано. Мърфи продължи да демонстрира страхотен контрол върху бялата и брейк-билдинг от най-високо ниво, блестейки с ново разчистване и ново сенчъри от 110 за 5:3!



Магьосника пропусна първата дълга червена във фрейма, като тя бе малко по-трудна от предишните, които реализира уверено. Дин пък реши да я извади от игра и да я залепи за дълъг борд, а после отново не посмя да атакува с удар от голямо разстояние и заложи на кънтейнинг сейфти по друга червена. Мърфи направи фаул и пропуск в опит за техничен защитен удар, което впоследствие провокира Дзюнхуей да подхване резултатна визита. Той изравни най-високия си брейк за вечерта - 43, след което трябваше да мисли за развиване на останалите осем червени. С плант той успя да раздвижи някои от тях леко, а после с помощта на "хикса" продължи брейка си с нов плант, но спря на 58. Спря, защото се изтегли отлично за зелена, но изненадващо я пропусна от оригиналната й позиция, при което Мърфи с охота се върна на масата с изоставане 0-62.

Допълнително хубаво за него бе благоприятното разположение на оставащите червени, което му позволи бързо да заличава пасива си, докато Дин бе потънал в стола си. Магьосника се нуждаеше от разчистване и имаше въпросителни единствено около пласирането му по последната черна, което направи през четири борда и не можа да бъде отличен. Той пропусна въпросната 7-точкова топка и я остави налична на Дин с брейк от 65, но китаецът също не я вкара. Втората възможност бе материализирана от Мърфи и той заслужено се поздрави с успеха - 6:3 и полуфинал за шампиона от миналата година!

Non-stop snooker!



The best of the best compete in this week's @manbetxofficial Champion of Champions, which kicks off today in Coventry



Follow @ChampOfChamps for all the latest #ChampofChamps pic.twitter.com/NzleMR3FpD — World Snooker (@WorldSnooker) November 5, 2018

"Шампион на шампионите" не е част от програмата на "Евроспорт", но може да се гледа свободно онлайн в страницата във Фейсбук на World Snooker, както и чрез линковете в Sportal.bg!