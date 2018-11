Мърфи - Дин е финалът в група 1 на Шампион на шампионите (видео)

Победителят от миналия сезон Шон Мърфи ще се изправи срещу Дин Дзюнхуей в първия финал от групите на Шампион на шампионите - ранкинг турнирът по снукър с участие на победителите в събитията от календара през изминалата година.

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ШАМПИОН НА ШАМПИОНИТЕ!

Мърфи се справи с 4:2 с Джими Робъртсън, който заслужи участието си в арена “Рикох” в Ковънтри с първия си ранкинг триумф в Европейския Мастърс по-рано през 2018-а. Със същия резултат пък Дин подчини Михаел Георгиу - шампион в Shoot Out 2018, като двамата ще си оспорват място на полуфиналите в турнира от 21:00 часа българско време.

Group final booked.@Magician147 fires in a final break of 76 to beat Robertson 4-2, and progresses to the group final where he will face either Ding Junhui or Michael Georgiou#ChampofChamps pic.twitter.com/cvzTllDUTl — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 5, 2018

Робъртсън поведе в резултата срещу Мърфи, възползвайки се от негова пропусната черна, за да направи брейк от 85 точки за 1:0. Страхотен удар по последната червена, долепена за борд, обаче, донесе равенство на Магьосника, а впоследствие Робъртсън отново се понрави със серия от 80, този път за да изравни на 2:2. Мърфи реализира 68 в следващата партия, а нова поредица от 76 му осигури спечелването на необходимите четири фрейма.

A break of 85 in the fourth frame gives Ding breathing space from Georgiou, he requires just one more frame to book his spot in tonight's match against @Magician147 #ChampofChamps pic.twitter.com/dGfS0YOLPI — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 5, 2018

Дин започна ударно срещу Георгиу и блесна със сенчъри от 139 в третата партия, за да поведе с 2:1. Нова голяма серия от 85 пък осигури на китаеца по-комфортен аванс, а оспорваният биткаджийски шести фрейм също отиде на сметката на първата щека на Азия.

Ding wins a scrappy sixth frame against Georgiou to confirm his place in tonight's group final against defending champion @Magician147, catch it live on @ITV4 from 6.45pm tonight #ChampofChamps pic.twitter.com/7YV6JDKzQb — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) November 5, 2018

Мърфи води с 13:8 победи срещу Дин, като двамата имат и едно равенство, а за последно са се срещали на осминафиналите на Световната Гран при 2017, когато англичанинът печели с 4:3. Двамата имат двубои и в трите турнира от “Тройната корона” - 9:7 за Мърфи в UK Championship 2007, 6:4 за Дин в “Мастърс” 2009, 9:3 за Дин в UK Championship 2009, 13:10 за Мърфи на Световното 2010 и 6:4 за Мърфи в “Мастърс” 2014.