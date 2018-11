Кормие го направи! Историята на UFC е пренаписана от двойния шампион!

Зрителите знаеха, че единственият шанс на Черния звяр да вдигне титлата, е да удължи рекордния си брой нокаути (10) в тежка категория, но той не можа да наложи доминация от стойка и не пласира значителен удар с ръцете си, а единствено с кикове.

Кормие се доказа като далеч по-комплексния от двамата ММА бойци и записа четири тейкдауна, като при последния Люис направи грешката да "даде гърба си" на двукратния олимпийски борец, а оттам Кормие бързо приложи риър некед чоук, за да го събмитне.

DC вече има три защити на титлата си в лека-тежка категория и една в най-тежката дивизия, като с това написа история в UFC, тъй като предишният такъв двоен шампион Конър Макгрегър не направи защита на поясите си в лека и "перо" категории. Кормие също така увеличи поредицата си на 8 победи в октагона и оправда реномето си на номер 1 "паунд фор паунд" в най-мащабната и популярна ММА промоция в света.

Daniel Cormier is now the first two-division champion in UFC history to successfully defend both titles.



LONGEST UNBEATEN STREAKS, UFC/PRIDE/WEC/SF HEAVYWEIGHT HISTORY

16 - Fedor Emelianenko

12 - Daniel Cormier

09 - Junior Dos Santos

#UFC230 pic.twitter.com/dcZvoWMugF