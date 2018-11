ММА Соуза нокаутира Уайдман пред родната му публика в Ню Йорк 04 ноември 2018 | 07:28 - Обновена 0 0 0 0 0 Роналдо - Жакаре - Соуза (вече 26-6 ММА, 1 отменен резултат, 9-3 UFC) блесна с вълнуващ нокаут в оспорван дуел пред разочарованите фенове в "Медисън Скуер Гардън" в Ню Йорк срещу местния любимец и бивш световен шампион в средна категория Крис Уайдман (вече 14-4 ММА, 10-4 UFC) в основната подгряваща битка на UFC 230, преди на сцената да излезе двойният шампион Даниел Кормие и да събмитне Дерик Люис @@@ Соуза демонстрира класата си на страхотен боец в октагона и на изключителен спортсмен, след като усети, че противникът му е пратен не в нокдаун, а нокаутиран от мощното дясно кроше, и подкани реферът Дан Миралиота да прекрати боя. Миралиота обаче не бе убеден, че дуелът е приключил, при което Соуза нямаше как да не нанесе още три удара с ръце по главата на поваления Уайдман, преди най-после реферът да се усети, че трябва да отсъди нокаут и да защити здравето на Американеца. UNREAL!#UFC230 @JacareMMA pic.twitter.com/LJMcSUnmY7 — UFC (@ufc) November 4, 2018 Битката между номер 3 Уайдман и номер 5 Соуза в ранглистата на претендентите в средна категория на UFC бе зрелищна и не разочарова публиката, освен местните фенове, които стискаха палци за своя сънародник. За съжаление на бившия шампион Уайдман обаче, той загуби четвъртия си двубой на родна земя в Ню Йорк и записа четвърто поражение в последните си пет битки, което няма как да не навреди на реномето му в йерархията на дивизията. JACARE AND WEIDMAN!! #UFC230 pic.twitter.com/8ChQDw70z9 — UFC (@ufc) November 4, 2018 Независимо че един срещу друг се изправиха един от най-добрите граплъри в UFC, бе направен само един опит за тейкдаун в продължителността на боя (бразилецът се изправи моментално), като двамата заложиха на размени от стойка и тестваха кикбоксовите си умения. Соуза затвърди впечатленията, че изключително много е развил играта си от стойка през последните години, но бе леко странно защо Уайдман не опита по-често да увеличи броя си тейкдауни в категорията (вече 37, втори по този показател). Who said @JacareMMA was a jiu-jitsu guy?!?! #UFC230 pic.twitter.com/7cY1FKWNh2 — UFC (@ufc) November 4, 2018 За бившия шампион на Strikeforce Соуза това бе 22-ра завършена успешно ММА битка, като той има вече 8 нокаута и 14 събмишъна, 7 от които в UFC. Уайдман остана със своите 10 "финиша" на сметката си, сред които 6 нокаута и 4 събмишъна. @@@ Соуза започна дуела с десен лоукик и поддържаше ниска стойка, заграждайки противника си. Уайдман успя да притисне надолу главата му и да вкара ляво коляно, като се стремеше да пази дистанция, вероятно респектиран от потенциалната опасност от тейкдауни на майстора на бразилското жиу житцу. В средата на рунда Американеца вкара хубава комбинация ляв прав - дясно кроше, но Соуза контрира с десен кик в кръста, като демонстрираше изненадващо добро движение на главата. @@@ Бразилецът направи точен и хубав външен десен лоукик, но в края на частта Уайдман го намери с нова порция ляв прав - дясно кроше и не само разкървави носа му, но видимо го нарани. Впоследствие в интервюто след двубоя Соуза отрече носът му да е бил счупен в този момент, но до края на битката той дишаше изцяло през устата си и определено контузията му създаваше неудобство. @@@ Въпреки дискомфорта и кървенето обаче Соуза не намали темпото и показа отлична кардио подготовка, като вкара нов десен външен лоукик, а Уайдман отговори със същото. Жакаре започна да скъсява дистанцията и двамата размениха колена, преди да последва добро попадение с дясна ръка и кик в корема на Американеца. Под овациите на феновете в залата обаче местният любимец направи чудесни две десни крошета, които разклатиха противника му. Соуза обаче се отърси и на свой ред прати десен хайкик, който обаче бе париран и Уайдман дори успя да наруши равновесието му и да го притисне до оградата. Двамата бяха изправени, като бразилецът се защити с дясна ръка по главата на противника, а в крайна сметка при 10 секунди оставащи в рунда Уайдман все пак записа тейкдаун, но Соуза се изправи бързо. @@@ Двамата граплинг специалисти се впуснаха в размени на лоукикове и кикове в тялото, а Уайдман записа хубаво дясно кроше и ъперкът, на които опонентът му отговори с тежко ляво кроше. Това бе началото на края за Американеца, защото последваха още три десни крошета в главата му, като при последното такова той падна безпомощно на земята. Соуза демонстрира изключително спортсменство и разгадаване на ситуацията, като не тръгна да търси "граунд енд паунд", а моментално се обърна към рефера и му каза да прекрати двубоя. Дан Миралиота обаче не бе задоволен и Жакаре трябваше да нанесе допълнителни три удара на поваления противник, преди най-после съдията да се усети и да маркира нокаут в 2:43 минута на третия рунд.

