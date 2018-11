ММА Горилата убиец дебютира с нокаут в средна категория на UFC 230 (видео) 04 ноември 2018 | 08:16 - Обновена 0 0 0 0 3 Джаред Кенъниър (вече 11-4 ММА, 4-4 UFC) се възползва по най-добрия начин от възможността да направи отлично впечатление на най-грандиозната сцена в бойните спортове "Медисън Скуер Гардън" в Ню Йорк в един от подгряващите двубои на UFC 230. Горилата убиец нокаутира безпощадно в началото на втория рунд черния колан по бразилско жиу житцу Дейвид Бренч (вече 22-5 ММА, 4-4 UFC) в дебюта си в средна категория. Това се случи точно преди зрителите да видят как Жакаре Соуза приспа Крис Уайдман, а след това в основното събитие на галавечерта Даниел Кормие пренаписа историята с успешна защита на титлата си в тежка категория срещу Дерик Люис. Middleweights, you have a new contender. @KillaGorillaMMA #UFC230 pic.twitter.com/83TbUBTDpq — UFC (@ufc) November 4, 2018 Кенъниър бе сред водещите фигури в лека-тежка и тежката дивизии на Strikeforce, като за него това беше осма поява в UFC и той оправда очакванията да предостави шоу. Бренч се очакваше да доминира в тейкдауните и той записа три такива в първия рунд, като последният бе по-продължителен и той успяваше да притисне съперника си до оградата. Когато Кенъниър стана около минута и половина преди края, бе "посрещнат" с хубави лоукикове от Бренч.

Cannonier finishes Branch in round 2! What a statement for @KillaGorillaMMA! #UFC230 pic.twitter.com/c0i0p2cz0w — UFC (@ufc) November 4, 2018 В самото начало на втория рунд Горилата убиец контрира нов опит за тейкдаун с безмилостен десен прав в брадичката, който прати Бранч на земята. Кенъниър наложи "граунд енд паунд" с дясната си ръка и реферът се намеси, за да прекрати битката само 39 секунди от началото на втората й част. Cannonier landing as the round comes to a close!#UFC230 pic.twitter.com/iLU4P3lvKf — UFC (@ufc) November 4, 2018 Горилата убиец записа деветия си "финиш" и шестия нокаут в кариерата си и показа колко е опасен срещу боеца на седмо място в ранглистата на претендентите в средна категория в UFC. Все още остава загатка колко е класен на земя, но се опази от сериозни проблеми в борбата срещу черен колан по бразилско жиу житцу и със сигурност ще се изкачи в топ 10 на ранглистата на претендентите в дивизията след чудесната си победа над Бренч. Roberson gets the dominant win at #UFC230! @KarlBabyK pic.twitter.com/rCIOXJXVi0 — UFC (@ufc) November 4, 2018 В двубоите преди този на UFC 230 Карл Робъртсън получи единодушно съдийско решение срещу Джак Маршман (30-26, 30-26, 30-27), Израил Адесаня победи с технически нокаут чрез удари Дерек Брънсън в 4:51 минута на първия рунд, а Сиджара Юбенкс се наложи над Роксан Модафери с единодушно съдийско решение (30-27, 30-27, 30-27). ADESANYA!!@Stylebender finishes Brunson in round 1! #UFC230 pic.twitter.com/WGu676jNr6 — UFC (@ufc) November 4, 2018 В първите битки от галавечерта хронологично Маркос Рожерио де Лима спечели с единодушно съдийско решение (30-27, 30-27, 30-27) срещу Адам Виечорек, Шейн Бъргос събмитна с армбар в 2:11 минута на първия рунд Кърт Халоба, Мат Фривола и Ландо Ваната завършиха наравно в картата на съдиите (29-28, 28-28, 28-28), Лаймън Гуд нокаутира с ръце Бен Сондърс в 1:32 минута на първия рунд, а Шеймън Моралес победи с разделено съдийско решение (29-28, 28-29, 30-26) Жулио Арче.

