Очаквайте на живо: Конър Макгрегър vs. Хабиб Нурмагомедов

Шампионът в лека категория и непобедимо граплинг-страшилище Хабиб Нурмагомедов (26-0) се изправя срещу суперзвездата на ММА и нокаут артист Конър Макгрегър (21-3) в най-дългоочаквания дуел в историята на UFC. Сблъсъкът на сблъсъците започва по МАХ Sport 2 от 05:00 часа българско време, като може да се наблюдава и чрез pay-per-view в онлайн платформата live.a1.bg.

ВИЖТЕ ПРЕВЮТО НА SPORAL.BG ЗА ДВУБОЯ ТУК!

Шампионът Хабиб Нурмагомедов пристигна в зала "T-Mobile Arena" в Лас Вегас:

Khabib Nurmagomedov, the UFC lightweight champion, has arrived. pic.twitter.com/gRuePnHv4f — Ariel Helwani (@arielhelwani) October 7, 2018

Около четвърт час по-късно същото направи и Конър Макгрегър:

Conor McGregor has arrived to take on undefeated Khabib Nurmagomedov in the #UFC229 main event. pic.twitter.com/254sCNdb7g — ESPN (@espn) October 7, 2018

На официалния кантар стана ясно, че Макгрегър тежи 70.080 кг, а Нурмагомедов – 70.300 кг.

There can only be one king. #UFC229 pic.twitter.com/G48hNs0VDq — UFC (@ufc) October 6, 2018

Това, което прави сблъсъкът толкова вълнуващ, е контрастът в стиловете на двамата бойци – майсторът на нокаутите от Ирландия срещу повелителя на земя от Дагестан, Русия. За всички фенове е ясно, че Конър ще има предимство в изправена позиция и при евентуални размени на удари с ръце, докато Хабиб ще доминира на земя. Шансовете на победа за Макгрегър ще се изпаряват с течение на минутите и на рундовете, докато Хабиб ще трябва да се пази от ранно нараняване.

Статистиката на Макгрегър изобщо не е в негова полза в случая, тъй като и трите му поражения са след събмишън, а ще се изправи срещу непоколебима граплинг-машина, която е уникална в ММА. Около него ще има и енигма, поради факта, че от две години не е излизал на октагона, докато Хабиб използва отсъствието му, за да спечели един от поясите му – в лека категория.

И двамата досега не са срещали съперници от такова естество – които най-добре да могат да се възползват от слабостите на другия. Залогът е място в историята, заявка за „Залата на славата” и нямащ нищо общо с парите, които иначе също не са никак малко – 3 000 000 за Макгрегър и 2 000 000 за Нурмагомедов (това са приходите им без да се броят допълнителни бонуси от реклами и тв права).

Заявките за PPV пък се очаква да бъдат рекордни и да подобрят сегашното върхово постижение в това отношение – 1.6 милиона покупки на двубоя между Макгрегър и Нейт Диас през 2016 година.

Телевизионното излъчване по MAX Sport 2 започва в 05:00 часа българско време, а основното събитие на галавечерта ще стартира около 07:00.