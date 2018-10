Невероятно завръщане на Тони Фъргюсън - кръв и счупени кости на UFC 229 (видео)

С едни от най-лудите, най-бруталните и най-кървавите два рунда в историята на UFC се завърна в октагона знаменитият Тони Фъргюсън (24-3 ММА, 14-1 UFC). Една от най-популярните фигури в смесените бойни изкуства спечели с технически нокаут след отказване на противника Антони Петис (21-7 ММА, 8-6 UFC), чийто ъгъл развя бялото знаме, заради фрактура на ръката.

Сблъсъкът в лека категория от UFC229 бе точно преди основното събитие на галавечерта в зала "T-Mobile" в Лас Вегас между шампиона Хабиб Нурмагомедов и суперзвездата Конър Макгрегър.

