Бойни спортове Хора от екипа на Хабиб арестувани за нападението над Конър (видео) 07 октомври 2018 | 09:05 - Обновена 0 0 0 0 9 This coward jumping the cage is a disgrace! The bus has been and gone! This man has just been in a very hard fight and this man has just tried to steal it on him with a bare knuckle! He’s a coward whoever he is! An absolute DOG! UFC have to deal with this! pic.twitter.com/w2nRbOs3TH — Tony Bellew (@TonyBellew) October 7, 2018

Хора от екипа на Хабиб пък през това време атакуваха съвземащия се Макгрегър на октагона. Khabib jumps out of the Octagon & Attacks Mcgregors Team at #UFC229 #KhabibMcgregor pic.twitter.com/kN4YusycaB — BOXING CORNER 24/7 (@boxingcorner247) October 7, 2018

"Въпросните трима души вече са арестувани и полицията ги откара към затвора. Не знам какво да кажа, просто съм отвратен от случилото се. Конър е добре, той е съсипан от загубения двубой, а не от сцените след края. Тези трима души от екипа на Хабиб със сигурност ще бъдат обвинени и наказани, може би никога повече няма да получат виза, последствията ще бъдат сериозни", каза президентът на UFC Дейна Уайт. Breaking: 3 members of Khabib Nurmagomedov's team arrested for Conor McGregor attack/scrum. #UFC229 pic.twitter.com/OiVhr03sEN — GIF Skull (@GIFSkull) October 7, 2018

Той обаче изключи от евентуални сериозни последици шампиона Хабиб, който все пак не получи пояса си на откагона след успеха и след като бе разкритикуван лично от Уайт, бе съпроводен извън залата. Впоследствие стана ясно, че Макгрегър не е повдигнал обвинения срещу нападателите си и те са били пуснати от ареста.

