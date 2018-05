Хигинс още води, но Уилсън показа защо е воин в "Крусибъл"

John Higgins maintains his two-frame lead over Kyren Wilson at 13-11 heading into Saturday's final session in the World Championship semi-final.#bbcsnooker pic.twitter.com/rEfFZIBcD5 — BBC Snooker (@BBCSnooker) May 4, 2018

WHAT a match this is!



It could be a Crucible classic at this rate, as John Higgins puts away a 91 break to retain his two-frame cushion. First to 17 tomorrow books a place in the final...#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/gWIha1uyAZ — World Snooker (@WorldSnooker1) May 4, 2018

Gecenin son seansnda da 2 "frame"lik fark bozulmad. John Higgins, yarn öle seansnda oynanacak olan karlamann son seans öncesinde Kyren Wilson karsnda 13-11 üstün.#ilovesnooker #crucibletr pic.twitter.com/VLIMcPHdnv — Snooker Türkiye (@snookertr) May 4, 2018

This match... @KyrenWilson started the session with a century, but it's Higgins winning the last two to go 11-8 [33] following a big safety battle. 5 more frames to be played tonight... #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/wl9h9nwzta — World Snooker (@WorldSnooker1) May 4, 2018

Two massive frames on the spin from @KyrenWilson!



A superb 93 clearance puts him a frame behind Higgins, with one more frame left to play this session! [12-11]#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/LKB56qJdHJ — World Snooker (@WorldSnooker1) May 4, 2018

He's trailed all the way...



But @KyrenWilson has cut the deficit to a single frame now [7-6].



Can he draw level with John Higgins at 7-7? #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/hbHj6Rp0FD — World Snooker (@WorldSnooker1) May 4, 2018

Четирикратният световен шампион Джон Хигинс продължава да води с два фрейма на дебютанта на полуфинали на Световното първенство по снукър Кайрън Уилсън - 13:11 след три сесии вълнуваща битка в "Крусибъл". Въпреки че е реализирал повече общо точки и топки досега в дуела, Воина изостава все още в резултата, макар в третия сегмент наистина да се противопостави по най-добрия начин на великия шотландец. Уилсън има тежката задача да стане едва вторият играч в историята на "театъра на мечтите" в Шефилд, който елиминира Хигинс на тази фаза - единствено Марк Уилямс го е правил през 1999 и 2000 година.Двамата ще приключат спора помежду си oт 16:30 часа в събота. В другия полуфинален сблъсък Бари Хоукинс също продължава да се задържа леко в резултата срещу Марк Уилямс - 9:7 , като двамата ще играят от 12:00 и от 21:30 часа на 5 май.Воина започна великолепно третия сегмент от мача с първия сенчъри брейк в полуфинала - разчистване на стойност 124, за да намали изоставането си на 8:9. Оттам обаче започна поредица на Вълшебника от Уишоу, който сякаш правеше фокуси с партиите и ги караше да "изчезват" в сметката му.В 18-ия фрейм Хигинс не бе особено възнаграден за първия си халф-сенчъри брейк от 56 точки, тъй като трябваше да го задържи, защото остана извън позиция. Уилсън имаше нещастието да вкара кюбола в джоба след отлично попадение по червена в левия среден джоб, което му коства впоследствие и фрейма. Той се пропука от тактическа гледна точка далеч по-рано в следващата партия и страхотно изграден брейк от 75 на Хигинс му позволи да дръпне значително, макар самият Уилсън да се върна на масата в търсене на снукъри. Той намали изоставането си до 23-75 и постави снукър зад синята при оставаща само една червена, като Хигинс направи фаул и пропиля половината от аванса си във фрейма. Воина направи живота труден на съперника си в следващите минути, но великият шотландец все пак реализира последната червена и приключи интригата, за да дръпне с 11:8.Уилсън все пак успя да поддържа поносимо изоставане в резултата и да не позволява на съперника да се откъсва, като с брейк от 81 направи съотношението 11:9 на интервала.По нелеп начин Хигинс спря серията си на 40 в началото на партията след интервала, когато бе подведен от ъгъл по синята и трябваше да разчита на късмет, само че той липсваше и шотландецът направи сейфти, пращайки кюбола в боулк зоната. Уилсън не можа отново да се противопостави по отношение на защитната игра и с още една мини-визита Хигинс успя да поведе с 12:9.Вълшебника от Уишоу вкара чудесна дълга червена за начало на 22-рия фрейм, но заби бялата в групата и неуспешно опита да излезе и да докосне черната. Два такива фаула добавиха 17 точки в актива на Уилсън, който оттам изгради солиден брейк от 106 точки за 12:10, като записа седмата си "стотица" в "Крусибъл" и стана поредният играч с поне 50 сенчърита през сезона!Хигинс бе в брейк от 38, който спря внезапно след нов грешен кенън-шот, който доведе до сбъркан компенсиращ удар по синя. Воина отново наказа безмилостно неточност на противника и с респектиращо разчистване на стойност 93 съвсем съкрати изоставането си - 12:11.Точно в този на пръг поглед напрегнат и деликатен момент в мача Вълшебника от Уишоу направи най-голямата си точкова серия, за да приключи подобаващо сегмента - 13:11 преди заключителния дуел между двамата. Хигинс имаше аванс от 5:3 след първата сесия в четвъртък следобед , а в първия сегмент за петъчния ден се оттегли с преднина от 9:7. Уилсън спечели откриващия фрейм, а Вълшебника от Уишоу излезе победител в следващия, проведен за повече от половин час. Впоследствие четирикратният световен шампион се откъсна сериозно в резултата - 7:4, но Воина спря поредицата му с два фрейма на своята сметка за 7:6.Най-драматична бе 14-ата партия, която може да бъде една от решаващите за крайния изход в мача. 26-годишният англичанин имаше идеален шанс да изравни за първи път в мача, но пропусна трудната последна синя за горен джоб. Хигинс не можа веднага да "открадне" фрейма, защото се нуждаеше от черната, но излезе от позиция, само че не бе наказан за грешката си и в крайна сметка я вкара от следващ опит за 8:6.Уилсън реализира брейк от 74 точки за 8:7, но Хигинс затвори сесията в своя полза с успех в 16-ия фрейм.