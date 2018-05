Снукър Уморен Хигинс се промъкна до аванс в първата полуфинална сесия в "Крусибъл" 03 май 2018 | 18:48 - Обновена 0 0 0 0 2 END OF SESSION: Kyren Wilson misses a golden opportunity to level the match but instead it's John Higgins who moves 5-3 in front with 91% pot success and a high break of 77! #BBCSnooker pic.twitter.com/UW8dn7QAjy — Live Snooker (@Livesnooker) May 3, 2018 26-годишният финалист от “Мастърс” 2018 имаше възможност да изравни резултата, след като направи сенчъри брейк от 140 точки и бе между топките в осмата партия, но направи нелеп пропуск и позволи на Хигинс да се измъкне напред в резултата.

John Higgins eclipses Kyren Wilson's 44 to pinch frame eight...



5-3 to the Scot after the first session! #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/Xp62qQ9Wva — World Snooker (@WorldSnooker1) May 3, 2018

Двамата ще подновят дуела си в събота от 12:00 и 21:00 часа.



В първия фрейм Хигинс бе облагодетелстван от фаул и пропуск на Уилсън по черна, като малко по-късно Вълшебника от Уишоу спря поредицата си от 38 на масата със седем оставащи червени и аванс от 50-1 след нереализирана кафява. Воина обаче успя да направи само една комбинация червена-синя, преди да предаде масата отново на Хигинс, който навъртя 57 и поведе в резултата. Втората партия също се разви по вкуса на великия шотландец, който се възползва от първия си шанс и отново се откъсна с печеливша визита на стойност 65.

Last night's drama doesn't seem to be holding John Higgins back...



He leads 3-0! #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/c5B9N0UhLL — World Snooker (@WorldSnooker1) May 3, 2018

Шотландецът направи трети пореден халф-сенчъри за 3:0, след като този път поне Уилсън бе натрупал 23 точки в актива си, но отново основно трябваше да седи на стола си, докато Хигинс разчиства. Воина не се възползва от двата си шанса в партията и Вълшебника от Уишоу реализира 77.



Точно преди интервала все пак Уилсън успя да спечели един фрейм и да открие сметката си, като и двамата направиха доста пропуски и въпреки че Воина продължи с неточностите, все пак спечели битката по цветовете за 3:1.

John Higgins, the master of match snooker #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/UGbUGzECzw — World Snooker (@WorldSnooker1) May 3, 2018

По ирония на съдбата 26-годишният англичанин направи първия си халф-сенчъри брейк, но спря на 62 точки в актива си, преди да предаде масата на Хигинс, който само това и чакаше, за да отмъкне фрейма под носа му и съответно да възстанови аванса си от три партии.



Уилсън първис е развихри между топките, но серията му спря на 61 със сейфти удар, защото остана без позиция. Впоследствие той се върна на сукното с шанс за реализиране на петата последна червена, но я пропусна за горния десен джоб и това вече даде по-добър шанс на Вълшебника да използва магическата си пръчка. Все пак за шотландеца имаше много работа на масата, защото последни две червени бяха неудобни и по бордовете, та той направи пропуск по черната. Уилсън се върна и реализира фрейм-бола си с механичния мост и намали пасива си на 4:2 със серия от 51.

Were you writing him off?@KyrenWilson is on John Higgins' tail! [4-3] #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/t1HMRMW0DV — World Snooker (@WorldSnooker1) May 3, 2018

