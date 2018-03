Зарко се съмнява, че има скоростта за победа в ГП на Катар

Йоан Зарко демонстрира убедителна скорост в първата за сезон 2018 квалификация в MotoGP и спечели полпозишън след рекордно бърза обиколка. Пилотът стигна до първата позиция с преднина от две десети спрямо втория Марк Маркес с Honda. Зарко обаче се съмнява, че има нужната скорост за победа в състезанието и не е убеден, че катарската писта "Лосаил" ще бъде домакин на първата му победа в кралския клас.

