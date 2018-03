Зарко оглави третата тренировка от MotoGP в Катар, Роси катастрофира

Сателитният пилот на Yamaha Йоан Зарко оглави третата тренировка от MotoGP уикенда в Катар, докато заводският ветеран на конструктора Валентино Роси падна със своя М1 на пистата "Лосаил". Сесията като цяло изглеждаше безсмислена, а времената на повечето пилоти не успяха да бъдат подобрени в сравнение с петъчните тренировки.

Така постижението на Андреа Довициозо от вчера остана непокътнато и при комбинираните времена той, Данило Петручи с Ducati и Алекс Ринс със Suzuki останаха начело. От топ пилотите пътят към евентуален полпозишън е усложнен единствено за Маверик Винялес, който не спечели директно място във втората квалификация. За трети път откакто се присъедини към Yamaha Винялес ще кара и в първата квалификационна сесия по-късно днес.

Инцидентът на Доктора стана в първите десет минути от началото на сесията на завой номер 5. Валентино се размина без наранявания, но състоянието на мотора му не изглеждаше добро. Тито Рабат със сателитен Ducati бе другият пилот, който катастрофира.

