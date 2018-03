Моторни спортове Зарко постави рекорд и спечели първия полпозишън за сезона в MotoGP 17 март 2018 | 19:15 - Обновена 0 0 0 0 0 #MotoGP Qualifying



WHAT A LAP! WHAT A FINISH!@JohannZarco1 smashes the lap record on his final lap to claim pole for the 2018 #QatarGP @marcmarquez93 and @Petrux9 end the session on the front after leaving it late to set their own fastest laps! pic.twitter.com/MiuahU5fpJ — MotoGP™ (@MotoGP) March 17, 2018 Заводските пилоти на Yamaha надали ще помнят сесията с добро. Маверик Винялес успя да запише второ най-добро време в първата квалификация и така си извоюва възможността да се бори за полпозишън. Това обаче далеч не стана, като Винялес бе единственият пилот с изоставане от над секунда спрямо Зарко, който използва мотора със спецификации от 2016 година.



Непосредствено зад Зарко на пистата утре ще стартират защитаващият титлата си в кралския клас Марк Маркес и сателитният пилот с Ducati Данило Петручи. Фаворитът Андреа Довициозо остана едва пети, а Валентино Роси - осми.



Сателитният пилот на Yamaha и най-добър дебютант за 2017 година Йоан Зарко спечели първия полпозишън за сезон 2018 в MotoGP под изкуствените светлини на катарската писта "Лосаил". Французинът направи това като подобри рекорда за обиколка на Хорхе Лоренсо от 2008 година, записвайки време 1:53.680 минути. Това е неговият трети полпозишън в кралския клас, като от предишните два обаче няма особено добри спомени, финиширайки едва 14-и в Холандия и осми в Япония. Квалификацията бе напрегната от самото начало. Макрес поведе след първата серия от обиколки, но с второто си завъртане пилотът на Ducati Андреа Довициозо подобри постожението му и излезе начело. Хорхе Лоренсо бе напът на няколко пъти да подобри собствения си рекорд на катарската писта "Лосаил", но в последния сектор на трасето губеше известно време и така и не успя да го направи. WOAHHH!



Red sectors all over the place but it's Dovi who launches to the top and claims the lap record #Qatar pic.twitter.com/ZbOUNDQzTg — MotoGP™ (@MotoGP) March 17, 2018 Квалификацията протече слабо за дуото на КТМ. Сесията за Брадли Смит бе прекъсната още в началото от технически проблем, а Пол Еспергаро падна с мотора си в заключителната фаза и така и двамата пилоти не успяха да преминат към втората квалификация, отреждаща полпозишън. Изненада поднесе и новия сателитен пилот на Yamaha – първият малайзиец в историята на MotoGP Хафиз Сиахрин, който на първия старт за 2018 година утре ще заеме 15-а позиция. ГРАФИК ЗА ГП НА КАТАР

