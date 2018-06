Какво се случва със схемата на US Open при липсата на Раонич?

Канадската тенис звезда Милош Раонич със съжаление обяви, че няма да участва на последния за годината турнир от Големия шлем US Open , който ще се проведе между 28 август и 10 септември. Така той стана четвъртото сериозно име, което ще пропусне събитието в Ню Йорк поради контузия, след Новак Джокович, Стан Вавринка и Кей Нишикори.Раонич щеше да е осми поставен в основната схема на US Open, ( точно под Григор Димитров ), а при неговата липса ключовата позиция отива на сметката на Жо-Вилфред Цонга.Другите ключови места в схемата пък се разпределят по следния начин: 12 - Пабло Кареньо-Буста, 16 - Люка Пуй, 24 - Хуан Мартин дел Потро, 32 - Робин Хаазе.Тъй като е вече 24-и поставен, Хуан Мартин дел Потро ще избегне играч от топ 8 в схемата до втората седмица на US Open, когато почват осминафиналите. Аржентинецът обаче със сигурност не е желан съперник за ранните кръгове от когото и да е измежду играчите в топ 8, включително Григор Димитров, който е седми в Ню Йорк. За Дел Потро пък за първи път тази година жребият може да се окаже по-лек, поне "на хартия".В началото на 2017-а той пропусна Australian Open, а оттогава няма никакъв късмет с жребиите на турнирите, в които участва. Аржентинецът е потенциален съперник на Григор Димитров във Вашингтон, с когото са в долната схема на турнира. Само че Дел Потро преди това ще трябва да преодолее втория поставен Кей Нишикори, и то още в трети кръг.Това е поредният случай, в който тежките жребии причиняват трудности на аржентинеца да постигне нещо по-впечатляващо този сезон. На големите турнири досега (изключваме от най-ниската категория АТР250) той трябваше да срещне съответно:Новак Джокович (първи поставен);Новак Джокович (втори поставен)Роджър Федерер (четвърти поставен)Анди Мъри (първи поставен)Новак Джокович (втори поставен)Кей Нишикори (втори поставен - сега във Вашингтон)В единствения турнир, където жребият на Дел Потро беше добър - в Ещорил - той трябваше да се откаже от игра поради трагични причини, защото дядо му почина. Дори в Делрей Бийч, където направи дебюта си през 2017-а, загуби единствено от Милош Раонич (първи поставен и пети в света по това време) на полуфиналите.