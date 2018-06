Тенис И Милош Раонич пропуска US Open 24 август 2017 | 09:15 - Обновена 0 0 0 0 3



“До всички мои приятели и фенове,

Пиша, за да ви информирам за моята контузия. Както знаете, от няколко месеца изпитвам болка в лявата китка, която ме принуди да се оттегля от “Мастърс”-а в Синсинати. Опитах всичко, което е по силите ми, за да се възстановя навреме за US Open и да участвам в това толкова специално за мен събитие. Болката обаче е прекалено силна и след консултация с лекарите ми не ми остава нищо друго освен да пропусна надпреварата“, написа канадецът в социалните мрежи.



A post shared by Milos Raonic (@mraonic) on Aug 23, 2017 at 7:17pm PDT



“Днес ми предстои процедура за отстраняване на частици от кост, които ми причиняват дискомфорт и ми пречат да играя така, както обикновено мога. Имам прекалено голямо уважение към US Open и моите съперници, за да се включа в турнира, когато знам, че не мога да дам всичко от себе си. Съкрушен съм да пропусна шанса да играя пред фантастичната нюйоркска публика, но наистина нямам други опции. Вече тренирам в залата и се надявам да се възстановя и да се завърна на корта след няколко седмици. Очаквам да се присъединя към тура по-здрав и по-силен, и да завърша 2017-а в подходяща форма.



Благодаря ви за подкрепата. Ще ви държа в течение в идните дни и очаквам с нетърпение да ви видя скоро на мой мач”, завърши Раонич.



Намиращият се на 11-о място в световната ранглистаРаонич е четвъртото голямо име, което ще пропусне US Open. Преди него отказа си обявиха носителят на 12 титли от Големия шлем Новак Джокович (Сърбия), актуалният шампион от US Open Стан Вавринка (Швейцария) и финалистът в турнира през 2014 година Кей Нишикори (Япония).

