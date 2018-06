Тенис Титлата в Синсинати прати Григор високо в схемата на US Open 21 август 2017 | 12:21 - Обновена 0 0 0 2 7

Благодарение на успеха си той се завърна в топ 10 на световната ранглиста, където вече заема девета позиция, както и се изкачи до шестото място в класацията “Надпреварата за Лондон”, като се доближава до първото си участие във Финалите на АТР.



Още едно голямо предимство за Димитров след титлата е, че той ще бъде седми поставен в основната схема на US Open, който започва на 28 август. Хасковлията можеше да е и още по-напред, но засега изглежда, че Анди Мъри ще се възстанови навреме от контузията си и ще вземе участие в Ню Йорк.

US Open Men's Singles seeds pic.twitter.com/0LgmnVdhVh — José Morgado (@josemorgado) August 20, 2017

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

