"Ултрас Левски" с много тежки обвинения към полицията и "София-Запад"

Ден след позорната съвместна акция на МВР и “Cops are not our friends”, която завърши с 42 абсурдни забрани за 2 години на членове на УЛ, дойде и резултатът от това действие - любимият ни "Левски" бе наказан да домакинства без публика на предстоящия мач с "Ботев" (Враца) и с парична глоба от 2000 лева. Скандалните решения на Районен съд - Пловдив потъпкват правото на всеки един привърженик за самозащита и създават предпоставки за изключително странни прецеденти. И на слепите става ясно откъде идва провокацията и кой е инициатор, като види разположението на двете групи. Въпреки всички доказателства и видео материали, както МВР, така и българският съд единодушно решиха, че трябва да ударят с цялата строгост на закона единствено нашата организация. Решение, което както много полицаи, така и прокурори ни казаха, че е взето преди да се разиграе постановката. „Мачът“ бе свирен и предрешен още преди да започне. Да припомним на НКПСЗ, че в мачовете след пандемията в Пловдив, Стара Загора, Разград, Кърджали и Монтана са между 6 и 16 човека на гостуване и във всеки един момент е имало възможност за подобна "акция" в обратна посока, но разликата между това да обичаш "Левски" и да имаш бизнес интереси от него е спирала всяко едно действие, различно от словесен спор и няколкосекундно напрежение, което може да доведе до последствия върху футболния клуб. За да могат да достигнат до тази пошла постановка, НКПСЗ цяла седмица събираха платени лакеи от цяла България, нямащи нищо общо с "Левски" и публиката му. Уви, дори в момент, когато клубът ни се бори за своето оцеляване, това няма значение за бизнес групата, която вместо да потъне от срам от поредната си долна постановка, с цялата си безгранична наглост отправя нови нападки към ръководството.