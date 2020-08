Тенис За разлика от много свои колежки, бивша №1 в света чака с нетърпение US Open 08 август 2020 | 13:07 - Обновена Прочетена 125 0



Плишкова дори ще пропусне турнира Prague Open в родината й следващата седмица, за да се концентрира върху подготовката си за US Open. "Имайки предвид календара, вече започнахме да тренираме на хард преди заминаването за Америка и турнир на клей не се вписва в плана", обясни чехкинята. Бившата №1 в света Каролина Плишкова, която е трета в ранглистата на WTA в момента, сподели, че чака с нетърпение Откритото първенство на САЩ. Признанието на чехкинята е малко изненадващо, тъй като идва на фона на отказванията от участие в Ню Йорк на не една и две нейни колежки от Топ 10. В последно време световната №1 Ашли Барти (Австралия), украинката Елина Свитолина (№5) и нидерландката Кики Бертенс (№7) обявиха, че няма да играят на тазгодишния US Open в условията на пандемия от коронавирус, а много други тенисистки се колебаят и все още не са взели окончателно решение. Плишкова обаче не е сред тях."Най-лошият сценарий би бил да заминем и да ни върнат. Вече имахме такова преживяване", сподели 28-годишната чехкиня, която през март пътува за САЩ за участие в Индиън Уелс, само за да разбере, че турнирът се отменя. Що се отнася до строгите мерки, свързани с провеждането на започващия на 31 август турнир, Плишкова заяви, че това не я притеснява. "Вече съм решила, че ще участвам и това не би трябвало да е проблем", каза финалистката на US Open през 2016 година и дори загатна, че невъзможността да пътува с голям екип от хора за Голямата ябълка може да се окаже и плюс. "Когато съм много уморена, нямам търпение да затворя вратата и да остана сама в стаята ми за 24 часа", сподели тенисистката.Плишкова дори ще пропусне турнира Prague Open в родината й следващата седмица, за да се концентрира върху подготовката си за US Open. "Имайки предвид календара, вече започнахме да тренираме на хард преди заминаването за Америка и турнир на клей не се вписва в плана", обясни чехкинята. 0



