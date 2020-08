Тенис Още една водеща тенисистка каза "не" на US Open 07 август 2020 | 16:44 - Обновена Прочетена 46 0



Тенисистка от Топ 10 обяви, че пропуска US Open

Украинката обясни решението си с публикация във Facebook, в която посочва, че след "премисляне на всички аспекти" е преценила, че рискът е твърде голям и тя няма да се чувства комфортно да пътува за САЩ.







US Open 2020 ще мине и без участието на водачката в световната ранглиста Ашли Барти (Австралия), но пък се очаква тъкмо в Голямата ябълка да направи своето завръщане в професионалния тенис след тригодишна пауза бившата първа ракета на България Цветана Пиронкова.



БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

