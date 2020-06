Това ли ще е най-голямата звезда при мъжете на US Open?

Анди Мъри разкри кога са започнали проблемите му с бедрото

Испанският ветеран Фелисиано Лопес разкри обнадеждаваща информация за борещия се със сериозни проблеми с бедрото в последните години Анди Мъри. Според 38-годишния Лопес шотландецът, който миналата година се завърна в ATP тура след сложна операция и дори спечели турнира в Антверп, в момента се чувства добре и е силно мотивиран да вземе участие на US Open, ако турнирът от "Големия шлем" в Ню Йорк се състои.Мъри, бивш №1 в света, двукратен шампион на "Уимбълдън" и двукратен златен медалист на сингъл от Олимпийски игри, грабна първия си трофей от "Големия шлем" именно на US Open през 2012 година."Всъщност разговарях с него преди два дни и той беше много надъхан за US Open", заяви Лопес в Zoom чат с журналисти. "Той вече поднови тренировки. Попитах го за бедрото и как се чувства, той отговори, че всичко е наред към момента. Може би отново ще го видим на корта и аз, разбира се, стискам палци на Анди отново да играе. Това би било прекрасно за всички, особено за него", продължи левичарят от Толедо."Той има нужда от малко време, за да види как ще реагира на тренировките бедрото, но беше оптимистично настроен. Вече играе по малко и мисля, че е много надъхан да участва на US Open, ако турнирът се проведе", каза още Лопес.Анди Мъри може да се окаже най-голямата звезда при мъжете на тазгодишното Открито първенство на САЩ, което по програма започва в последния ден на август. Носителят на рекордните 20 титли от "Големия шлем" Роджър Федерер вече обяви, че няма да играе до края на 2020 година, възстановявайки се от травма на коляното. Другите две суперзвезди в съвременния тенис - лидерът в ранглистата на ATP Новак Джокович и Рафаел Надал, пък изразиха сериозните си колебания дали да пътуват за Ню Йорк и са склонни да пропуснат надпреварата в Голямата ябълка.Що се отнася до Анди Мъри, очаква се след седмица той да играе на демо турнира "Битката на британците", организиран от брата на шотландеца - специалиста на двойки Джейми Мъри.